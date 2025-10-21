Nhận định Newcastle vs Benfica, 02h00 ngày 22/10: Sóng gió chờ HLV Mourinho

TPO - Nhận định bóng đá Newcastle vs Benfica vòng phân hạng UEFA Champions League, lúc 02h00 ngày 22/10 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Với lợi thế sân nhà và phong độ ấn tượng trên đấu trường châu Âu, Newcastle được kỳ vọng sẽ tiếp tục bay cao để chinh phục cột mốc lịch sử, lần đầu tiên góp mặt ở vòng loại trực tiếp Champions League.

Nhận định trước trận đấu

Kết thúc mùa giải Ngoại hạng Anh ở vị trí thứ 5, Newcastle United giành quyền trở lại sân chơi Champions League lần thứ hai trong ba năm. Dẫu vậy, hành trình của thầy trò HLV Eddie Howe đã khởi đầu không hề dễ dàng khi họ chạm trán Barcelona, đội bóng từng vào tới bán kết mùa trước.

Dù Anthony Gordon sớm mở tỷ số, nhưng cú đúp của Marcus Rashford (đang khoác áo Barca theo dạng cho mượn từ MU) đã giúp đại diện Tây Ban Nha ngược dòng thắng 2-1 ngay tại St James’ Park.

Không để thất bại ấy làm lung lay tinh thần, Newcastle nhanh chóng bùng nổ với chiến thắng 4-0 thuyết phục trước Union SG ngay trên đất Bỉ. Ba điểm quan trọng này mở ra cơ hội lớn để “Chích chòe” lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng knock-out Champions League.

Trước mắt họ là chuỗi trận đầy thử thách khi lần lượt chạm trán Athletic Club, Marseille, Bayer Leverkusen, PSV Eindhoven và Paris Saint-Germain. Một chiến thắng nữa trước Benfica không chỉ giúp Newcastle duy trì đà hưng phấn, mà còn đánh dấu lần đầu tiên họ thắng liền hai trận tại Champions League kể từ tháng 2/2003.

Tuy nhiên, thầy trò HLV Howe cần nhanh chóng quên đi thất bại 1-2 trước Brighton cuối tuần qua, trận đấu đã chấm dứt chuỗi hai chiến thắng liên tiếp và khiến họ rơi xuống vị trí thứ 12 trên BXH Premier League.

Ở chiều ngược lại, Benfica vừa có chiến thắng 2-0 trước Chaves tại Cúp Quốc gia Bồ Đào Nha, nhờ các pha lập công của Vangelis Pavlidis ở mỗi hiệp. Kết quả này giúp đội bóng của HLV Jose Mourinho chấm dứt chuỗi hai trận không thắng, đồng thời nâng tổng số trận bất bại của “Người đặc biệt” kể từ ngày nhậm chức 19/9 lên con số 6 (thắng 3, hòa 2, thua 1).

Hai tháng vừa qua có thể xem là đầy biến động với Mourinho: bị Fenerbahce sa thải sau thất bại trước chính Benfica, rồi được… Benfica mời trở lại ghế nóng. Kể từ đó, ông đã sớm có dịp tái ngộ hai đội bóng cũ.

Tại Stamford Bridge, cú phản lưới nhà của Richard Rios khiến Benfica nhận thất bại 0-1 trước Chelsea, nối dài mạch thua tại Champions League lên con số 4. Trước đó, thất bại 2-3 ngay trên sân nhà trước Qarabag đã khiến HLV Bruno Lage phải rời ghế.

Dẫu vậy, trận hòa 0-0 đầy quả cảm trước Porto tại Dragao giúp Benfica phần nào lấy lại tinh thần. Sau 8 vòng đấu tại giải VĐQG Bồ Đào Nha, “Đại bàng” hiện xếp thứ ba với 18 điểm (thắng 5, hòa 3, thua 0), kém đội đầu bảng Porto 5 điểm.

Thế nhưng, chuyến hành quân đến xứ sương mù lần này chắc chắn không hề dễ dàng. Trong 9 lần gần nhất làm khách trước các đội bóng Anh tại đấu trường châu Âu, Benfica chỉ thắng duy nhất 1 trận (hòa 3, thua 5).

Thông tin lực lượng

Newcastle sẽ không có sự phục vụ của Yoane Wissa, Lewis Hall và Valentino Livramento vì chấn thương.

Phía Benfica có Alexander Bah, Manu Silva và Bruma cũng không thể thi đấu vì lý do tương tự

Đội hình dự kiến Newcastle (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Miley, Tonali, Guimaraes; Gordon, Woltemade, Murphy Benfica (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl; Barrenechea, Rios; Ausnes, Sudakov, Lukebakio; Pavlidis

Dự đoán tỷ số: Newcastle 2-1 Benfica