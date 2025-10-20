Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Sao nhập tịch Malaysia dính bê bối bị CLB La Liga gạch tên

TPO - Facundo Garces, một trong 7 cầu thủ nhập tịch dính bê bối của Malaysia, không còn hiện diện trong đội hình CLB Alaves đang chơi ở La Liga.

Sáng 20/10, truyền thông Tây Ban Nha đưa tin trung vệ Facundo Garces loại khỏi danh sách đăng ký ở La Liga. Garces còn đối mặt nguy cơ bị thanh lý hợp đồng sớm. Đây là kết quả của việc Garces nằm trong nhóm cầu thủ bị FIFA vạch trần nhập tịch gian lận. Sau lệnh cấm từ FIFA, Alaves đã kiên nhẫn chờ đợi, song tình thế không thay đổi với Garces.

HLV Eduardo Coudet đã chuẩn bị xong phương án thay thế Garces. Tenaglia là trung vệ được chọn để vá vào chỗ trống và mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ ở Alaves.

Trung vệ Garces, sinh năm 1999, sinh ra ở Argentina. Trước khi dính bê bối, sự nghiệp của Garces khởi sắc. Anh là trụ cột ở Alaves, đã ra sân 6 trận ở La Liga mùa này và thể hiện khá tốt. Garces được Malaysia nhập tịch thần tốc và ra sân ở trận đối đầu tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027.

Trong cáo buộc của FIFA, Alaves được xác định sinh ra ở Argentina và không có nguồn gốc Malaysia. Trung vệ này chưa từng chơi cho các đội trẻ Argentina hoặc Malaysia. Các cầu thủ nhập tịch còn lại trong nhóm 7 người cũng được FIFA vạch trần không có dòng máu Malaysia.

Sự nghiệp của trung vệ từng được định giá 4,5 triệu euro đứng trước bờ vực sụp đổ. Garces sẽ trở lại con số 0 sau án phạt bị cấm thi đấu 12 tháng, nếu Malaysia kháng cáo không thành công.

Theo NST news, Garces đã đến Malaysia để dùng các cầu thủ nhập tịch khác tìm cách giải cứu bản thân. Cụ thể là Garces và các đồng đội muốn nói chuyện trược tiếp với Hiệp hội bóng đá Malaysia (FAM), trước khi cơ quan này gửi khiếu nại lên FIFA.

FAM đã khiếu nại FIFA, đề nghị hủy bỏ án phạt cho Hiệp hội và gỡ lệnh cấm 7 cầu thủ. Phán quyết từ FIFA sẽ được công bố vào ngày 30/10.

