Kỳ vọng 'Giải JEEP Pickleball Tournament by Tiền Phong Newspaper- Vì bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn' tổ chức thường niên

TPO - "Giải JEEP Pickleball Tournament by Tiền Phong Newspaper - Vì bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn" không chỉ là một sân chơi thể thao mới mẻ, hấp dẫn, mà còn là hoạt động đầy tính nhân văn, lan tỏa tinh thần sẻ chia vì cộng đồng. Nhiều khách mời, vận động viên, doanh nhân và nhà hảo tâm đã bày tỏ mong muốn giải đấu được tổ chức thường niên, trở thành một sự kiện ý nghĩa trong đời sống thể thao Việt Nam.

Sau nhiều trận đấu sôi nổi và hấp dẫn, "Giải JEEP Pickleball Tournament by Tiền Phong Newspaper - Vì bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn" đã khép lại thành công tốt đẹp, với các nhà vô địch xứng đáng được vinh danh ở các nội dung thi đấu.

Quan trọng hơn, toàn bộ phí đăng ký của các vận động viên (75 triệu đồng) và số tiền thu được từ chương trình đấu giá tấm Huy chương Vàng SEA Games 2011 có chữ ký của HLV đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam Trương Minh Sang, đã được Ban tổ chức trao tặng tận tay các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) vào sáng Chủ nhật, ngày 19/10.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong và các khách mời tại Lễ khai mạc giải đấu.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Chủ tịch CLB Tennis và Pickleball Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức - chia sẻ: "Giải JEEP Pickleball Tournament by Tiền Phong Newspaper - Vì bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn có ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức nhân kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, nhằm tri ân các thế hệ doanh nhân - những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận kinh tế. Đồng thời, với tinh thần "Thể thao - kết nối - sẻ chia", giải còn là cầu nối của lòng nhân ái, gây quỹ ủng hộ những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Nhi Trung ương".

"Mỗi đường bóng, mỗi trận đấu không chỉ mang ý nghĩa thể thao mà còn là một hành động sẻ chia, một tấm lòng hướng thiện vì cộng đồng", nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.

Đánh giá cao ý nghĩa của giải, bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam - cho rằng việc kết hợp thể thao với hoạt động thiện nguyện là mô hình cần được nhân rộng.

“Pickleball là môn thể thao hiện đại, mang tinh thần kết nối và lan tỏa năng lượng tích cực. Việc tổ chức giải đấu hướng đến mục tiêu gây quỹ cho bệnh nhi là hành động thiết thực, thể hiện trách nhiệm xã hội của những người yêu thể thao. Tôi tin rằng nếu được tổ chức thường niên, "Giải JEEP Pickleball Tournament by Tiền Phong Newspaper - Vì bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn" sẽ tạo ra một phong trào mới, nơi thể thao gắn liền với lòng nhân ái", bà Yến cho biết.

Bà Lê Thị Hoàng Yến và ông Lê Thanh Hà (Phó phòng Thể thao thành tích cao) giành hạng Ba nội dung đôi nam- nữ trên 40 tuổi.

Với tinh thần sẻ chia, bà Lê Thị Hoàng Yến đã trao tặng lại giải thưởng đồng hạng Ba nội dung đôi nam - nữ trên 40 tuổi cho quỹ ủng hộ bệnh nhi Bệnh viện Nhi Trung ương, gửi gắm mong muốn “các em nhỏ chiến thắng bệnh tật, hướng tới một tương lai tươi sáng”.

Một điểm nhấn xúc động tại giải là chương trình đấu giá từ thiện tấm Huy chương Vàng SEA Games 2011 quý giá có chữ ký của HLV đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam Trương Minh Sang trao tặng cho Ban tổ chức. Người đấu giá thành công là bà Trang Trịnh - Tổng thư ký Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam, với mức 11 giá triệu đồng.

Bà Trang Trịnh và VĐV Thành Nguyễn vô địch nội dung đôi nam- nữ dưới 40 tuổi.

“Tôi rất xúc động khi được góp phần nhỏ bé vào chương trình ý nghĩa này. Tấm huy chương không chỉ mang giá trị thể thao mà còn là biểu tượng của tinh thần cống hiến và sẻ chia. Tôi hy vọng "Giải JEEP Pickleball Tournament by Tiền Phong Newspaper - Vì bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn" sẽ trở thành hoạt động thường niên, để thêm nhiều tấm lòng được kết nối vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn", bà Trang bày tỏ.

Tham dự giải với tư cách khách mời, cựu danh thủ bóng đá Đặng Phương Nam ấn tượng mạnh với cách giải đấu kết hợp thể thao và thiện nguyện.

“Tôi rất thích tinh thần của sự kiện, vừa thi đấu thể thao, vừa kết nối cộng đồng và lan tỏa yêu thương. Pickleball là môn dễ tiếp cận, phù hợp với mọi lứa tuổi, và khi gắn với mục tiêu nhân văn như thế này, nó sẽ có sức lan tỏa rất lớn. Tôi mong giải sẽ trở thành sự kiện thường niên, để thể thao thực sự trở thành chiếc cầu nối của lòng nhân ái", cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam nói.

Là nhà tài trợ chính của giải, ông Trịnh Duy Bằng - Giám đốc Kinh doanh & Tiếp thị Jeep Vietnam Automobiles - khẳng định việc đồng hành cùng Báo Tiền Phong trong sự kiện này là một phần trong triết lý phát triển bền vững của thương hiệu.

“Jeep không chỉ là biểu tượng của sức mạnh, chinh phục và bứt phá giới hạn, mà còn đại diện cho tinh thần tự do, kết nối và sẻ chia. Khi nhận lời đồng hành cùng "Giải JEEP Pickleball Tournament by Tiền Phong Newspaper - Vì bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn", chúng tôi mong muốn mang tinh thần đó đến gần hơn với cộng đồng, đồng thời lan tỏa giá trị nhân văn qua thể thao. Chúng tôi tin rằng giải đấu này sẽ tiếp tục được tổ chức trong những năm tới, trở thành sân chơi ý nghĩa, nơi những trái tim yêu thể thao cùng chung tay vì trẻ em Việt Nam", ông Bằng chia sẻ.

Một số hình ảnh tại giải đấu: