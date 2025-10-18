Vinh danh những nhà vô địch xứng đáng của Giải JEEP Pickleball Tournament by Tien Phong Newspaper

TPO - Sau một ngày thi đấu đầy cảm hứng với rất nhiều trận đấu đỉnh cao và giàu cảm xúc tại Cụm sân HappyLand Pickleball, Long Biên, Hà Nội, Giải JEEP Pickleball Tournament by Tien Phong Newspaper - Vì bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đã tìm ra những nhà vô địch xứng đáng.

Ở nội dung Đôi Nam dưới 40 tuổi, cặp Nguyễn Hải Đăng - Nguyễn Việt Anh đã giành giải Nhất sau chiến thắng trước cặp Mai Hoàng - Nguyễn Long. Hai cặp Đăng Quang - Hữu Tùng, Ngoãn Đẹp zai - Văn Thu CM pickleball đồng hạng Ba.

Nội dung Đôi Nam trên 40 tuổi, cặp Nguyễn Quy Tài - Vũ Giang Cường xuất sắc giành giải Nhất, cặp Vũ Minh Chiến - Nguyễn Văn Nam đạt giải Nhì còn đồng hạng Ba là các cặp Quang Huy Nguyễn - Phạm Ngọc Hoàng, Trần Trung - Trần Nam.

Với nội dung Đôi Nam Nữ dưới 40 tuổi, giải Nhất thuộc về cặp Trang Trịnh - Thành Nguyễn, Á quân là cặp Tuệ Nghi - Việt Nhật trong khi hai cặp Nguyễn Anh Dũng - Nguyễn Thị Phương Thảo, Huy Quang - Vũ Thị Phương Thanh đồng hạng Ba.

Với nội dung đôi Nam Nữ trên 40 tuổi, đồng hạng Ba thuộc về Nguyễn Quốc Anh - Đỗ Thanh Nhàn, Lê Thị Hoàng Yến - Lê Thanh Hà, á quân là cặp Lệ Huyền - Tuấn Anh trong khi giành giải Nhất là cặp Phan Sỹ Hùng - Ngãi Nguyễn.

Vinh danh các cặp đôi chiến thắng.

Các cặp đôi vận động viên đạt giải Nhất ở hai nội dung sẽ nhận được bộ phần thưởng gồm Cúp, tiền mặt 5.000.000 đồng, cùng kính mát thời trang từ nhà tài trợ Đăng Quang Watch, giày thể thao từ nhà tài trợ Wika Sports và 1 thùng bia SABECO. Giải Nhì ở hai nội dung bao gồm Cúp, tiền mặt 3.000.000 đồng, bút ký sang trọng từ Đăng Quang Watch, balo thể thao Wika Sports và 1 thùng bia SABECO. Với đồng giải Ba, bộ phần thưởng gồm Cúp, tiền mặt 2.000.000 đồng, bút ký sang trọng từ Đăng Quang Watch, bộ trang phục thể thao Wika Sports và 1 thùng bia SABECO.

Như nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập báo Tiền Phong, Chủ tịch CLB Tennis và Pickleball Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức chia sẻ, Giải JEEP Pickleball Tournament by Tien Phong Newspaper - Vì bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 21 năm ngày Doanh nhân Việt Nam nhằm tri ân các thế hệ doanh nhân, những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận kinh tế, là lực lượng quan trọng góp phần thúc đẩy tăng trưởng, xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

"Bên cạnh đó, với tinh thần Thể thao - Kết nối - Sẻ chia, Giải JEEP Pickleball Tournament by Tien Phong Newspaper - Vì bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn còn đóng vai trò cầu nối của lòng nhân ái, gây quỹ ủng hộ những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện Nhi Trung ương. Mỗi đường bóng, mỗi trận đấu không chỉ mang ý nghĩa thể thao mà còn là một hành động sẻ chia, một tấm lòng hướng thiện vì cộng đồng", nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết.

Nhà báo Phùng Công Sưởng trao tấm huy chương Vàng SEA Games 2011 kèm chữ ký của HLV đội tuyển TDDC Việt Nam Trương Minh Sang cho bà Trang Trịnh - Tổng thư ký Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam.

Tại Lễ trao giải, nhà báo Phùng Công Sưởng đã trao tấm huy chương Vàng SEA Games 2011 kèm chữ ký của HLV đội tuyển TDDC Việt Nam Trương Minh Sang cho bà Trang Trịnh - Tổng thư ký Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam, người đã trả mức giá 11 triệu đồng trong chương trình đấu giá gây quỹ.

Với tinh thần sẻ chia, bà Lê Thị Hoàng Yến - - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT cũng trao lại giải thưởng đồng hạng Ba nội dung đôi Nam Nữ trên 40 tuổi cho quỹ ủng hộ các bệnh nhi ở Bệnh viện Nhi Trung Ương với mong muốn các em chiến thắng bệnh tật, hướng tới một tương lai tươi sáng.

Toàn bộ phí đăng ký của Giải JEEP Pickleball Tournament by Tien Phong Newspaper - Vì bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, cùng đóng góp của các nhà hảo tâm và số tiền thu được từ chương trình đấu giá tấm huy chương Vàng SEA Games 2011 của HLV Trương Minh Sang sẽ được Ban tổ chức trao tặng cho các bệnh nhân nhí của Bệnh viện Nhi Trung Ương vào sáng Chủ nhật 19/10.

Các hình ảnh trong Lễ trao giải: