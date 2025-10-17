Diễn viên Vương Trọng Trí: 'Giải JEEP Pickleball Tournament mang lại giá trị tốt đẹp cho cộng đồng'

TPO - Vào ngày 18/10 tại Cụm sân HappyLand Pickleball, Long Biên, Hà Nội, người hâm mộ có thể gặp gỡ diễn viên tài năng Vương Trọng Trí tại Giải JEEP Pickleball Tournament by Tien Phong Newspaper - Vì bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, sân chơi tôn vinh các giá trị thể thao và mang lại những điều tốt đẹp cho cộng đồng.

Một trong những lý do khiến pickleball trở thành môn thể thao đại chúng, thu hút đông đảo người chơi mọi lứa tuổi chính là năng lượng tích cực mà nó mang lại. Các trận pickleball luôn tạo nên tiếng cười và sự hứng khởi, đồng thời giảm căng thẳng, giúp cân bằng về mặt tinh thần.

Chính vì vậy, diễn viên Vương Trọng Trí luôn cảm thấy đúng đắn khi chuyển sang chơi pickleball. Ban đầu từ lời mời của bạn bè, sau đó không mất quá nhiều thời gian để cảm thấy yêu thích và sẵn sàng gắn bó với môn thể thao này.

"Cho đến nay tôi đã chơi pickleball được tròn một năm", Vương Trọng Trí chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong, "Môn này phù hợp với thể trạng của tôi, vận động nhẹ nhàng nhưng đầy sảng khoái, giải phóng năng lượng và tinh thần thoải mái. Chơi thường xuyên, pickleball giúp thải độc, khiến cho đầu óc minh mẫn, cơ thể cường tráng, dẻo dai hơn".

Diễn viên Vương Trọng Trí theo đuổi lối sống năng động, tích cực.

Vương Trọng Trí sinh năm 1996, tốt nghiệp Khoa Diễn viên kịch - điện ảnh tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Bên cạnh phong cách diễn xuất có chiều sâu, anh còn gây ấn tượng bởi gương mặt điển trai nam tính và vóc dáng chuẩn. Điều này một phần bởi Vương Trọng Trí luôn theo đuổi lối sống năng động, tích cực và chăm chỉ rèn luyện thể thao.

Một giá trị khác Vương Trọng Trí thích ở pickleball, đó là tính gắn kết cộng đồng cao. Anh có thể dễ dàng tìm thấy những người cùng đam mê và chia sẻ khoảng thời gian tuyệt vời trên sân pickleball.

"Dĩ nhiên phải ưu tiên công việc, nhưng với một lịch trình bận rộn tôi vẫn có thể tận dụng các kẽ hở thời gian để chơi pickleball ở câu lạc bộ của mình hay của bạn bè, hoặc 'xé vé' pickleball", diễn viên từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình trên giờ vàng VTV như Đừng làm mẹ cáu, Đừng nói khi yêu, Dưới bóng cây hạnh phúc chia sẻ.

Vương Trọng Trí sẽ rất vui nếu nhận một vai diễn mà nhân vật cũng đam mê pickleball.

Mới đây, khán giả vô cùng thích thú khi Vương Trọng Trí xuất hiện với vai Đại trong Gió ngang khoảng trời xanh, bộ phim mà bà xã anh, diễn viên Việt Hoa, đóng vai Ngân. Trước đây hai vợ chồng cũng từng chung phim Trở về giữa yêu thương và Dưới bóng cây hạnh phúc. Khá đa dạng vai diễn, Vương Trọng Trí đùa rằng vẫn đang chờ một vai diễn có thể kết hợp với môn thể thao yêu thích pickleball.

Vào ngày 18/10 tại Cụm sân HappyLand Pickleball - 139 Đàm Quang Trung, Long Biên, Hà Nội, người hâm mộ sẽ được gặp Vương Trọng Trí tại Giải JEEP Pickleball Tournament by Tien Phong Newspaper - Vì bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.

"Tôi đến với Giải JEEP Pickleball Tournament by Tien Phong Newspaper - Vì bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn bởi ý nghĩa của giải đấu, khi gây quỹ giúp đỡ các em nhỏ đang chiến đấu với bệnh tật tại bệnh viện Nhi Trung Ương. Tôi luôn sẵn lòng ủng hộ những hoạt động như thế này, bởi vừa có thể thỏa mãn đam mê vừa mang lại các giá trị tốt đẹp cho cộng đồng", chàng diễn viên tài năng thuộc thế hệ 9x nhấn mạnh.