Thêm một giải pickleball tại TPHCM quy tụ nhiều tay vợt trình cao tranh tài

Sáng 4/10, Giải Phiten Pickleball Cup 2025 đã chính thức khai mạc tại QTC Pickleball Club (phường An Khánh, TPHCM) với sự tham gia của 128 VĐV trình từ 5.0 trở lên, đánh dấu cột mốc đặc biệt trong hành trình kỷ niệm 42 năm của thương hiệu Phiten toàn cầu.

Phiten Pickleball Cup 2025 thi đấu ở các nội dung gồm đôi nam trình 6.5, đôi nam nữ và đôi nữ trình 5.0 (riêng đôi nữ được cộng thêm điểm trình độ 0.5), đôi tự do Junior (trẻ) U14 và đôi tự do Junior U12.

Sau phần khai mạc, các cuộc đối đầu của nội dung đôi tự do trình 6.5 và Junior U14 của giải đã khởi tranh. Năm nay, có 24 VĐV U12 và 24 VĐV U14.

Các vận động viên nhí với tinh thần quyết tâm và máu lửa tạo ra các pha bóng kịch tính không thua gì các VĐV có trình tạo nên bầu không khí cổ vũ sôi động.

Giải đấu quy tụ 64 VĐV trình 5.0 và 64 VĐV trình 6.5. Mỗi nội dung chia làm 8 bảng đấu.

Tổng giá trị giải thưởng của giải năm nay lên đến 170 triệu đồng. Đặc biệt, Phiten hướng đến việc tổ chức giải đấu phi lợi nhuận.

Phiten Pickleball Cup 2025 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 42 năm thành lập thương hiệu Phiten. Không chỉ là sân chơi thể thao lành mạnh, giải đấu còn mang ý nghĩa kết nối cộng đồng, khuyến khích lối sống năng động, lành mạnh và lan tỏa tinh thần thể thao tại Việt Nam.

Mục đích của Phiten khi cho ra đời giải đấu là tạo ra sân chơi chuyên nghiệp, lành mạnh cho cộng đồng những người yêu thích và tập luyện môn pickleball.

Bà Nguyễn Ngọc Khánh Trang, đại diện thương hiệu Phiten, Trưởng ban tổ chức (BTC) giải, chia sẻ: “Thông qua giải đấu này, chúng tôi không chỉ kỷ niệm 42 năm thành lập Phiten, mà còn muốn tạo nên một sân chơi chuyên nghiệp và lành mạnh. Hơn cả một giải đấu, đây là một lời tri ân chân thành đến những người bạn đồng hành của Phiten - các vận động viên, những người đã luôn tin tưởng và sử dụng sản phẩm của chúng tôi hàng ngày”.

“Với sứ mệnh gắn liền trách nhiệm xã hội, Phiten Vietnam mong muốn tạo điều kiện cho các em nhỏ, những tài năng nhí, có cơ hội nuôi dưỡng đam mê và tỏa sáng bản thân, trên hành trình chinh phục thể thao, chúng tôi đã mở rộng giải đấu thêm hai nội dung, đó là đôi tự do Junior U12 và đôi tự do Junior U14”, bà Nguyễn Ngọc Khánh Trang nói thêm.

Chung cuộc, Lê Châu - Phúc Cần Thơ lên ngôi vô địch, ghi dấu ấn bằng lối chơi chắc chắn và khả năng bùng nổ đúng lúc ở những thời khắc then chốt, trong khi đó Á quân thuộc về Đài Đoàn - Khôi Trần và giải Ba gọi tên cặp đôi VĐV Linh - Đài và Quân Lê - Hương Nguyễn. Cả 3 đội đã rất xuất sắc khẳng định bản lĩnh qua những màn bứt phá ấn tượng và sự gắn kết bền bỉ trong suốt hành trình giải đấu.

Ở hạng mục Junior U12 và U14, các tay vợt nhí đã thi đấu đầy nhiệt huyết, mang đến nhiều pha bóng đẹp mắt. Chung cuộc, ngôi vô địch U12 thuộc về Trương Vinh Văn - Nguyễn Đức Nghiêm, Á quân là Đậu Hoàng Hải - Nguyễn Gia Bảo, đồng giải Ba gọi tên 2 cặp đôi Nguyễn Vương Bảo - Trần Minh Đại và Thiên Kim - Đan Thánh.



Ở nội dung U14, chức vô địch thuộc về Hiếu Minh - Dolar, Đức Phát - Bảo Hân giành giải Nhì và đồng hạng 3 là cặp đôi VĐV Lê Thái Xuân - Nguyễn Gia Bảo và Rafael Huỳnh - Nguyễn Hải Đăng.