Gay cấn màn diễn tập chữa cháy trong hầm vượt sông Sài Gòn

TPO - Sáng 28/9, tại hầm vượt sông Sài Gòn (nối quận 1 cũ và TP Thủ Đức cũ), Công an TPHCM phối hợp Sở Xây dựng cùng nhiều đơn vị chức năng đã tổ chức buổi diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ quy mô lớn nhằm nâng cao khả năng xử lý sự cố trong môi trường đặc thù là đường hầm đô thị.
Ngay sau khi sự cố xảy ra, hệ thống báo cháy tự động trong hầm lập tức phát tín hiệu khẩn cấp, kích hoạt quạt hút khói và hệ thống phun nước dập lửa. Lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH nhanh chóng triển khai đội hình, tiếp cận hiện trường bằng xe chữa cháy, xe cứu thương, xe cứu hộ. Song song đó, lực lượng CSGT tiến hành phong tỏa giao thông hai đầu hầm, hướng dẫn người dân lưu thông theo lộ trình thay thế.
Robot chữa cháy TAF35C (do Đức sản xuất, trang bị cho lực lượng PCCC TPHCM năm 2024, trong gói kinh phí 119 tỷ đồng) được đưa đến phun sương với áp lực cao vào đám cháy. Robot này có tải trọng gần 4 tấn được điều khiển từ khoảng cách 300 m, có công suất tối đa 4.700 lít/phút và tầm phun xa 80 m, tương đương độ cao toà nhà 20 tầng. Ngoài ra, TAF35CC với thiết kế dày và nặng, có thể vượt qua vật cản nào trên đường làm nhiệm vụ.
Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC TPHCM cho biết, thống kê mỗi ngày có khoảng 55.000 lượt ô tô và 300.000 lượt xe máy qua hầm. Từ khi đưa vào hoạt động (năm 2011) đến nay, trong hầm đã xảy ra 160 vụ tai nạn giao thông, cháy nổ. Đây là một trong những tuyến đường huyết mạch nhất của thành phố, do đó việc tổ chức thực tập chữa cháy, cứu nạn để hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các lực lượng nhằm xử lý nhanh các sự cố. "Chúng tôi xem đây là tình huống thực tế để hình thành phản xạ, phản ứng nhanh nhằm giảm thiểu ở mức thấp nhất thiệt hại khi có sự cố và nâng cao trình độ nghiệp vụ chữa cháy", Đại tá Hiếu nói.
Chiến sĩ PCCC chia thành nhiều lớp dập lửa, giảm nhiệt. Trong khi đó, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị kích hoạt hệ thống thông gió và chiếu sáng trong khu vực đường thoát nạn, đảm bảo an toàn cho người dân đang thoát hiểm khẩn cấp trong đường hầm. Lực lượng chức năng liên tục phát loa thông báo thoát nạn khẩn cấp ra khỏi đường hầm.