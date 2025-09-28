Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Gay cấn màn diễn tập chữa cháy trong hầm vượt sông Sài Gòn

Phạm Nguyễn

TPO - Sáng 28/9, tại hầm vượt sông Sài Gòn (nối quận 1 cũ và TP Thủ Đức cũ), Công an TPHCM phối hợp Sở Xây dựng cùng nhiều đơn vị chức năng đã tổ chức buổi diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ quy mô lớn nhằm nâng cao khả năng xử lý sự cố trong môi trường đặc thù là đường hầm đô thị.

tp-ld-1-25.jpg
Để phục vụ diễn tập, Ban tổ chức đã bố trí 33 xe chuyên dụng gồm xe chỉ huy, xe chữa cháy, xe cứu thương, xe cứu hộ… Ngoài ra còn có các thiết bị hiện đại phục vụ công tác tìm kiếm nạn nhân, thông tin liên lạc, ghi hình và giám sát tình huống.
tp-ld-1-4.jpg
Theo kịch bản diễn tập, một xe tải 2,5 tấn lưu thông trong hầm theo hướng từ phường An Khánh về phường Sài Gòn thì bất ngờ chết máy. Ô tô 4 chỗ phía sau không kịp xử lý, đâm vào đuôi xe tải. Một ô tô 4 chỗ khác và xe máy tránh né không kịp gây va chạm liên hoàn dẫn đến cháy nổ. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm xe tải và các phương tiện xung quanh, khói độc lan khắp hầm.
tp-ld-1-1.jpg
tp-ld-1-2.jpg
tp-ld-1-3.jpg
tp-ld-1-13.jpg
Ngay sau khi sự cố xảy ra, hệ thống báo cháy tự động trong hầm lập tức phát tín hiệu khẩn cấp, kích hoạt quạt hút khói và hệ thống phun nước dập lửa. Lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH nhanh chóng triển khai đội hình, tiếp cận hiện trường bằng xe chữa cháy, xe cứu thương, xe cứu hộ. Song song đó, lực lượng CSGT tiến hành phong tỏa giao thông hai đầu hầm, hướng dẫn người dân lưu thông theo lộ trình thay thế.
tp-ld-1-12.jpg
tp-ld-1-14.jpg
Robot chữa cháy TAF35C (do Đức sản xuất, trang bị cho lực lượng PCCC TPHCM năm 2024, trong gói kinh phí 119 tỷ đồng) được đưa đến phun sương với áp lực cao vào đám cháy. Robot này có tải trọng gần 4 tấn được điều khiển từ khoảng cách 300 m, có công suất tối đa 4.700 lít/phút và tầm phun xa 80 m, tương đương độ cao toà nhà 20 tầng. Ngoài ra, TAF35CC với thiết kế dày và nặng, có thể vượt qua vật cản nào trên đường làm nhiệm vụ.

Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC TPHCM cho biết, thống kê mỗi ngày có khoảng 55.000 lượt ô tô và 300.000 lượt xe máy qua hầm. Từ khi đưa vào hoạt động (năm 2011) đến nay, trong hầm đã xảy ra 160 vụ tai nạn giao thông, cháy nổ. Đây là một trong những tuyến đường huyết mạch nhất của thành phố, do đó việc tổ chức thực tập chữa cháy, cứu nạn để hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các lực lượng nhằm xử lý nhanh các sự cố. "Chúng tôi xem đây là tình huống thực tế để hình thành phản xạ, phản ứng nhanh nhằm giảm thiểu ở mức thấp nhất thiệt hại khi có sự cố và nâng cao trình độ nghiệp vụ chữa cháy", Đại tá Hiếu nói.

tp-ld-1-17.jpg
tp-ld-1-21.jpg
tp-ld-1-23.jpg
tp-ld-1-18.jpg
Chiến sĩ PCCC chia thành nhiều lớp dập lửa, giảm nhiệt. Trong khi đó, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị kích hoạt hệ thống thông gió và chiếu sáng trong khu vực đường thoát nạn, đảm bảo an toàn cho người dân đang thoát hiểm khẩn cấp trong đường hầm. Lực lượng chức năng liên tục phát loa thông báo thoát nạn khẩn cấp ra khỏi đường hầm.
tp-ld-1-11.jpg
Lực lượng chữa cháy được trang bị mặt nạ phòng chống khí độc đang nỗ lực dập tắt đám cháy trong đường hầm.
tp-ld-1-7.jpg
Thực tế, trên thế giới, đã từng xảy ra các vụ cháy, nổ trong các đường hầm giao thông gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường.
tp-ld-1-10.jpg
Thông qua diễn tập, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH sẽ nâng cao hiệu quả, kỹ năng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đối với các loại hình đường hầm giao thông và công trình ngầm trên địa bàn thành phố.
tp-ld-1-9.jpg
Từ kết quả thu được, lãnh đạo Công an TPHCM yêu cầu các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện quy trình, quy định, phương án để ứng dụng hiệu quả vào công tác tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; công tác phối hợp, điều hành, chỉ huy... đảm bảo an toàn, ứng phó cháy, nổ kịp thời.
tp-ld-1-8.jpg
Trước khi diễn tập, trung tâm quản lý hầm Thủ Thiêm đóng hầm cả hai hướng. Lực lượng CSGT hướng dẫn các phương tiện lưu thông theo các lộ trình thay thế, không để xảy ra ùn tắc.
tp-ld-1-5.jpg
Hầm vượt sông Sài Gòn dài 1,49 km, rộng 33 m, cao 9 m. Trung bình mỗi ngày có 55.000 ô tô, 300.000 lượt xe máy qua hầm. Từ năm 2021, hầm được lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động 95 tỷ đồng để xử lý các sự cố hỏa hoạn.
Phạm Nguyễn
#hầm vượt sông Sài Gòn #diễn tập chữa cháy #cứu hộ đô thị #an toàn giao thông #cứu nạn khẩn cấp

Xem thêm

Cùng chuyên mục