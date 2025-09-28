Gay cấn màn diễn tập chữa cháy trong hầm vượt sông Sài Gòn

Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC TPHCM cho biết, thống kê mỗi ngày có khoảng 55.000 lượt ô tô và 300.000 lượt xe máy qua hầm. Từ khi đưa vào hoạt động (năm 2011) đến nay, trong hầm đã xảy ra 160 vụ tai nạn giao thông, cháy nổ. Đây là một trong những tuyến đường huyết mạch nhất của thành phố, do đó việc tổ chức thực tập chữa cháy, cứu nạn để hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các lực lượng nhằm xử lý nhanh các sự cố. "Chúng tôi xem đây là tình huống thực tế để hình thành phản xạ, phản ứng nhanh nhằm giảm thiểu ở mức thấp nhất thiệt hại khi có sự cố và nâng cao trình độ nghiệp vụ chữa cháy", Đại tá Hiếu nói.