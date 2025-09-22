Cấm xe qua hầm vượt sông Sài Gòn trong 3 buổi chiều

TPO - Các phương tiện bị cấm lưu thông qua hầm vượt sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm) trong ba buổi chiều 23, 24 và 26/9 để phục vụ công tác thực tập phương án xử lý tình huống chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2025.

Ngày 22/9, Sở Xây dựng TPHCM thông báo sẽ cấm các phương tiện lưu thông qua hầm vượt sông Sài Gòn theo cả hai hướng trong buổi chiều ba ngày 23, 24 và 26/9 để phục vụ công tác thực tập phương án xử lý tình huống chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2025.

Theo kế hoạch phối hợp giữa Công an TPHCM và Sở Xây dựng, việc cấm lưu thông sẽ diễn ra trong khung giờ từ 14h đến 15h30 các ngày nêu trên.

Diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại hầm vượt sông Sài Gòn năm 2023.

Trong thời gian này, các phương tiện sẽ đi theo lộ trình thay thế:

Hướng từ phường Sài Gòn sang phường An Khánh: Võ Văn Kiệt – đường song hành Võ Văn Kiệt – Võ Văn Kiệt – Tôn Đức Thắng – cầu Ba Son – R12 – Tố Hữu – Mai Chí Thọ.

Hướng từ phường An Khánh về phường Sài Gòn: Mai Chí Thọ – Tố Hữu – R12 – cầu Ba Son – Lê Duẩn – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Võ Văn Kiệt.

Sở Xây dựng khuyến nghị người dân chủ động sắp xếp lộ trình để tránh ùn tắc, đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian diễn tập.