Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Cấm xe qua hầm vượt sông Sài Gòn trong 3 buổi chiều

Hữu Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Các phương tiện bị cấm lưu thông qua hầm vượt sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm) trong ba buổi chiều 23, 24 và 26/9 để phục vụ công tác thực tập phương án xử lý tình huống chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2025.

Ngày 22/9, Sở Xây dựng TPHCM thông báo sẽ cấm các phương tiện lưu thông qua hầm vượt sông Sài Gòn theo cả hai hướng trong buổi chiều ba ngày 23, 24 và 26/9 để phục vụ công tác thực tập phương án xử lý tình huống chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2025.

Theo kế hoạch phối hợp giữa Công an TPHCM và Sở Xây dựng, việc cấm lưu thông sẽ diễn ra trong khung giờ từ 14h đến 15h30 các ngày nêu trên.

image.jpg
Diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại hầm vượt sông Sài Gòn năm 2023.

Trong thời gian này, các phương tiện sẽ đi theo lộ trình thay thế:

Hướng từ phường Sài Gòn sang phường An Khánh: Võ Văn Kiệt – đường song hành Võ Văn Kiệt – Võ Văn Kiệt – Tôn Đức Thắng – cầu Ba Son – R12 – Tố Hữu – Mai Chí Thọ.

Hướng từ phường An Khánh về phường Sài Gòn: Mai Chí Thọ – Tố Hữu – R12 – cầu Ba Son – Lê Duẩn – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Võ Văn Kiệt.

Sở Xây dựng khuyến nghị người dân chủ động sắp xếp lộ trình để tránh ùn tắc, đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian diễn tập.

Hữu Huy
#hầm sông Sài Gòn #cấm xe #tập huấn PCCC #cứu nạn cứu hộ #giao thông TP.HCM #thực tập cứu hộ #đường thay thế

Xem thêm

Cùng chuyên mục