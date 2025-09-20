Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Cấm nhiều loại xe đi làn 1 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Pháp Vân - Cầu Giẽ

Lộc Liên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo quyết định điều chỉnh mới nhất của Cục Đường bộ Việt Nam, nhiều loại phương tiện như xe tải, đầu kéo, xe khách trên 29 chỗ và xe giường nằm sẽ bị cấm lưu thông tại làn 1 trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cầu Giẽ, nhằm tăng cường an toàn và giảm nguy cơ ùn tắc.

Theo quyết định điều chỉnh của Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN), mỗi chiều xe chạy trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cầu Giẽ sẽ gồm 3 làn xe cơ giới, mỗi làn rộng 3,75 m. Riêng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ còn có một làn xe dừng khẩn cấp rộng 3m.

Trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, làn số 1 sẽ có tốc độ tối thiểu 90km/h, tối đa 120km/h. Các loại xe bị cấm lưu thông tại làn này bao gồm: Xe tải thông dụng (trừ ô tô tải Pickup ca-bin đơn, kép, và ô tô tải VAN); xe tải chuyên dùng (trừ ô tô chở tiền); ô tô chuyên dùng; xe đầu kéo; ô tô kéo moóc; xe khách trên 29 chỗ ngồi; xe khách giường nằm.

Làn số 2 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có tốc độ tối thiểu 80km/h, tối đa 120km/h. Làn 3 - làn ngoài cùng có tốc độ tối thiểu 60km/h, tối đa 100km/h.

ha-noi-hai-phong.png
Từ nay, xe tải và xe khách trên 29 chỗ không được chạy vào làn 1 (màu đỏ) - làn sát dải phân cách của cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: BHP.

Đối với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tốc độ tối đa cho phép tại làn 1 là 100 km/h, tốc độ tối thiểu khoảng 80 km/h. Các xe bị cấm tại làn 1 tương tự cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Xe di chuyển tại làn 2 của cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ cần tuân thủ tốc độ tối đa là 100 km/h, tối thiểu 70 km/h. Đối với làn 3, sẽ có tốc độ tối đa 100 km/h và tối thiểu 60 km/h.

Cục ĐBVN lưu ý, tài xế không được quay đầu xe trên cao tốc và làn dừng khẩn cấp chỉ phục vụ cho các phương tiện phải dừng khẩn cấp, nghiêm cấm các phương tiện giao thông chạy vào làn này.

Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Công ty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ cần rà soát, điều chỉnh hệ thống báo hiệu và công trình an toàn giao thông trên toàn tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và nút giao.

cao-toc-phap-van-cau-gie-1063-7885.png
Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: Lộc Liên.

Hai đơn vị trên được phép đưa ra các biện pháp tạm thời để điều chỉnh cục bộ phục vụ thi công, bảo trì hoặc xử lý sự cố, bảo đảm an toàn giao thông.

Khu Quản lý đường bộ I có vai trò kiểm tra, đôn đốc Công ty Cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ và VIDIFI để triển khai thực hiện quyết định.

Trước đó, Cục ĐBVN đã thí điểm cấm xe tải chạy làn 1 trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cầu Giẽ trong 1 tháng, từ ngày 15/8.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng dài 105 km, gồm 6 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp đạt tiêu chuẩn tiên tiến của thế giới. Dự án do Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam - Công ty cổ phần (VIDIFI) làm chủ đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT. Dự án khánh thành vào ngày 5/12/2019.

Dự án cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ dài khoảng 29km gồm 6 làn xe cơ giới, do Công ty Cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ làm chủ đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT. Giai đoạn 1 bắt đầu thu phí từ tháng 10/2013 còn giai đoạn 2 khai thác từ ngày 5/7/2019.

Lộc Liên
