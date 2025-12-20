Nhận định Everton vs Arsenal, 03h00 ngày 21/12: Giữ vững ngôi đầu

TPO - Nhận định bóng đá Everton vs Arsenal, vòng 17 Ngoại hạng Anh lúc 03h00 ngày 21/12 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa Everton và Arsenal. Pháo thủ được kỳ vọng giữ vững ngôi đầu đến Giáng sinh cho dù phải làm khách của Everton.

Nhận định Everton vs Arsenal

Ngôi đầu bảng của Arsenal bất ngờ bị đe dọa nghiêm trọng sau chuỗi trận thiếu ổn định vừa qua. Bắt đầu từ trận hòa phút chót với Sunderland ở đầu tháng 11, Pháo thủ không thể thắng 2 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Đáng chú ý, họ luôn mất điểm trên sân khách khi tiếp tục hòa Chelsea và thua Aston Villa.

Các trận đấu này đều khiến Arsenal bộc lộ các vấn đề nghiêm trọng. Trước Chelsea, họ được chơi hơn người từ rất sớm nhưng hàng công quá tệ. Trong khi đó, Pháo thủ một lần nữa mất điểm ở phút chót trước Aston Villa. Hệ thống phòng ngự siêu chắc của Mikel Arteta dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết khi Garbiel và Saliba cùng chấn thương.

Ở trận đấu với đội bét bảng Wolves cuối tuần trước, Arsenal cũng suýt bị cầm hòa khi thủng lưới ở phút 90. Dù vậy, họ đã kịp ghi bàn ở phút 90+4 để giành chiến thắng. Đáng chú ý, cả hai bàn thắng của Arsenal đều do cầu thủ Wolves tự đá phản lưới. Điều này tô đậm vấn đề của hàng công Arsenal, khi tiền đạo chủ lực Viktor Gyokeres quá mờ nhạt và thiếu hiệu quả.

Làm khách của Everton, Arsenal đối mặt một trận hòa khác. Xét về sức mạnh, Arsenal được đánh giá vượt trội đối thủ. Tuy nhiên, Everton sở hữu khả năng phòng ngự chặt xuất sắc. Trong bối cảnh mất 2 trụ cột Idrissa Gueye và Iliman Ndiaye vì CAN Cup, Everton càng có lý do “đổ bê tông” ở trận này.

Nếu HLV Mikel Arteta không đưa ra thay đổi nào bất ngờ, Arsenal rất dễ rơi vào bế tắc. Với những gì đã thể hiện, Gyokeres khó lòng áp đảo được bộ đôi trung vệ Tarkowski và Michael Keane. Trong khi đó, hàng thủ lùi sâu của Everton sẽ bịt kín hai cánh khiến Martinelli và Saka không có khoảng trống để khai thác.

Đối mặt với kịch bản đó, Arsenal sẽ phải chờ đợi vào tình huống cố định để tìm kiếm bàn thắng. Đây là thời điểm quan trọng để họ thể hiện bản lĩnh của nhà vô địch. Thực tế, Pháo thủ luôn đứng dậy rất nhanh sau những lần vấp ngã vừa qua.

Sự trở lại của Leandro Trossard cũng có thể là chìa khóa giúp Arsenal vượt khó. Cầu thủ người Bỉ đã tham gia vào 9 bàn thắng trong 9 trận sân khách gần nhất tại Ngoại hạng Anh, bao gồm cả 4 trận vừa qua. Cầu thủ Arsenal gần nhất đạt được thành tích 5 trận liên tiếp như vậy là Bukayo Saka từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024.

Trossard cũng đã ghi cả hai bàn thắng trên sân khách của Arsenal vào lưới Everton trong hai mùa giải gần đây, và có thể sánh ngang với chuỗi ba bàn thắng của Ian Wright từ tháng 8 năm 1995 đến tháng 9 năm 1997 bằng cách lập thêm một bàn thắng nữa.

Phong độ Everton vs Arsenal