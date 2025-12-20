Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định Everton vs Arsenal, 03h00 ngày 21/12: Giữ vững ngôi đầu

A Phi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá Everton vs Arsenal, vòng 17 Ngoại hạng Anh lúc 03h00 ngày 21/12 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa Everton và Arsenal. Pháo thủ được kỳ vọng giữ vững ngôi đầu đến Giáng sinh cho dù phải làm khách của Everton.

everton-vs-arsenal-predictions.jpg

Nhận định Everton vs Arsenal

Ngôi đầu bảng của Arsenal bất ngờ bị đe dọa nghiêm trọng sau chuỗi trận thiếu ổn định vừa qua. Bắt đầu từ trận hòa phút chót với Sunderland ở đầu tháng 11, Pháo thủ không thể thắng 2 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Đáng chú ý, họ luôn mất điểm trên sân khách khi tiếp tục hòa Chelsea và thua Aston Villa.

Các trận đấu này đều khiến Arsenal bộc lộ các vấn đề nghiêm trọng. Trước Chelsea, họ được chơi hơn người từ rất sớm nhưng hàng công quá tệ. Trong khi đó, Pháo thủ một lần nữa mất điểm ở phút chót trước Aston Villa. Hệ thống phòng ngự siêu chắc của Mikel Arteta dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết khi Garbiel và Saliba cùng chấn thương.

Ở trận đấu với đội bét bảng Wolves cuối tuần trước, Arsenal cũng suýt bị cầm hòa khi thủng lưới ở phút 90. Dù vậy, họ đã kịp ghi bàn ở phút 90+4 để giành chiến thắng. Đáng chú ý, cả hai bàn thắng của Arsenal đều do cầu thủ Wolves tự đá phản lưới. Điều này tô đậm vấn đề của hàng công Arsenal, khi tiền đạo chủ lực Viktor Gyokeres quá mờ nhạt và thiếu hiệu quả.

Làm khách của Everton, Arsenal đối mặt một trận hòa khác. Xét về sức mạnh, Arsenal được đánh giá vượt trội đối thủ. Tuy nhiên, Everton sở hữu khả năng phòng ngự chặt xuất sắc. Trong bối cảnh mất 2 trụ cột Idrissa Gueye và Iliman Ndiaye vì CAN Cup, Everton càng có lý do “đổ bê tông” ở trận này.

Nếu HLV Mikel Arteta không đưa ra thay đổi nào bất ngờ, Arsenal rất dễ rơi vào bế tắc. Với những gì đã thể hiện, Gyokeres khó lòng áp đảo được bộ đôi trung vệ Tarkowski và Michael Keane. Trong khi đó, hàng thủ lùi sâu của Everton sẽ bịt kín hai cánh khiến Martinelli và Saka không có khoảng trống để khai thác.

Đối mặt với kịch bản đó, Arsenal sẽ phải chờ đợi vào tình huống cố định để tìm kiếm bàn thắng. Đây là thời điểm quan trọng để họ thể hiện bản lĩnh của nhà vô địch. Thực tế, Pháo thủ luôn đứng dậy rất nhanh sau những lần vấp ngã vừa qua.

Sự trở lại của Leandro Trossard cũng có thể là chìa khóa giúp Arsenal vượt khó. Cầu thủ người Bỉ đã tham gia vào 9 bàn thắng trong 9 trận sân khách gần nhất tại Ngoại hạng Anh, bao gồm cả 4 trận vừa qua. Cầu thủ Arsenal gần nhất đạt được thành tích 5 trận liên tiếp như vậy là Bukayo Saka từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024.

Trossard cũng đã ghi cả hai bàn thắng trên sân khách của Arsenal vào lưới Everton trong hai mùa giải gần đây, và có thể sánh ngang với chuỗi ba bàn thắng của Ian Wright từ tháng 8 năm 1995 đến tháng 9 năm 1997 bằng cách lập thêm một bàn thắng nữa.

Phong độ Everton vs Arsenal

phong-do-everton-vs-arsenal.png

Đội hình dự kiến Everton vs Arsenal

Everton: Jordan Pickford, Jake O’Brien, James Tarkowski, Michael Keane, Vitalii Mykolenko, Tim Iroegbunam, James Garner, Jack Grealish, Charly Alcaraz, Dwight McNeil, Thierno Barry.

Arsenal: David Raya, Jurrien Timber, William Saliba, Piero Hincapie, Myles Lewis-Skelly, Martín Zubimendi, Declan Rice, Eberechi Eze, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Viktor Gyokeres.

Dự đoán tỷ số: Everton 0-1 Arsenal

A Phi
#Everton vs Arsenal #nhận định Everton vs Arsenal #nhận định bóng đá #đối đầu Everton vs Arsenal #Everton #Arsenal

Xem thêm

Cùng chuyên mục