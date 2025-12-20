Địa chấn SEA Games 33: Cầu mây Việt Nam lại khiến Thái Lan câm lặng

TPO - Sau thất bại ở bán kết nội dung cầu mây 4 nam, Thái Lan lại ôm hận trước Việt Nam ở Regu nam (3 vs 3) diễn ra sáng 20/12.

Cú phát cầu khiến Thái Lan chết lặng.

Cú phát cầu ăn điểm trực tiếp của Ngô Thanh Long khép lại chiến thắng 15-9 cho đội Regu nam Việt Nam trước Thái Lan trong set 3, qua đó tiến vào chung kết với tỷ số 2-1. Cú phát cầu ngoạn mục của Thanh Long khiến 3 VĐV Thái Lan đứng sững lại và chết lặng. Ngược lại, các VĐV Việt Nam gục xuống ăn mừng vì chiến thắng có thể nói là kỳ tích trong lịch sử tham dự SEA Games.

Trước trận đấu, đội Regu nam được dự đoán khó có cửa ăn Thái Lan. Người Thái đã thống trị tuyệt đối nội dung này ở SEA Games suốt nhiều năm. Cộng thêm lợi thế sân nhà của Thái Lan, sức ép từ CĐV đối phương sẽ làm khó bộ ba Ngô Thanh Long, Huỳnh Ngọc Sang và Vương Minh Châu.

Tuy nhiên, các VĐV Việt Nam nhập cuộc đầy bản lĩnh và chơi tập trung trong set một để thắng 15-13. Sang set 2, Thái Lan chấn chỉnh và tạo ra thế trận áp đảo. Khi tỷ số của set 2 kéo lên 4-1 cho Thái Lan, thế trận đã nằm trong tay chủ nhà. Đội Việt Nam thua chóng vánh 6-15 ở set 2.

Đến set quyết định, Thanh Long và các đồng đội chơi một ván để đời, hưng phấn ngay từ quãng đầu để dẫn 4-1. Sau đó, thế dẫn điểm luôn thuộc về Việt Nam. Kịch tính trận đấu đẩy lên từ cú phát cầu của Việt Nam khi tỷ số đang là 11-8. Thanh Long phát cầu ăn điểm trực tiếp, đưa bóng chạm sát vạch trong sân. Đối thủ dùng quyền challenge (khiếu nại) để xác định lại bóng đi ra ngoài hay trong sân và kết quả vẫn là điểm cho chúng ta.

Đó là bước ngoặt giúp Regu nam Việt Nam kéo cách biệt lên an toàn. Nỗ lực của Thái Lan coi như khép lại từ tình huống dùng quyền challenge thất bại, sau cú móc cầu tấn công ghi điểm ấn tượng của Ngọc Sang ở điểm số 14-9 cho Việt Nam. Sau đó, Thanh Long kết liễu đội chủ nhà.

Các chàng trai đội Regu nam Việt Nam sẽ tranh HCV với Malaysia lúc 13h30 hôm nay. Lịch sử đã ở rất gần bộ ba Thanh Long, Ngọc Sang và Minh Châu.

Trước đó, đội cầu mây 4 nam xuất sắc đánh bại Thái Lan ở bán kết. Sau đó, các chàng trai đánh bại nốt đối thủ Myanmar để giành HCV lịch sử ở nội dung này, chấm dứt sự thống trị của Thái Lan.