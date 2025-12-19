Chanathip lên tiếng sau thất bại cay đắng của U22 Thái Lan

TPO - Chanathip Songkrasin gửi tâm thư để động viên tinh thần các đàn em ở U22 Thái Lan. Huyền thoại bóng đá xứ chùa vàng nói thất bại sẽ là bài học quý cho các tài năng trẻ bóng đá Thái Lan.

"Tất cả đã cố gắng hết sức. Trong bóng đá có thắng và thua. Hãy học hỏi từ sai lầm và tiếp tục hoàn thiện bản thân. Thời gian rồi sẽ trôi đi, hãy nhớ về nỗi đau ở cả thể xác và tinh thần. Các cậu rồi sẽ mạnh mẽ trên con đường của riêng mình, vì bóng đá sẽ mang lại cho chúng ta nhiều điều hạnh phúc nhất", Thairath dẫn lời Chanathip.

Chanathip lên tiếng giữa tình trạng rối ren của bóng đá Thái Lan. Sau trận chung kết SEA Games 33, làng bóng đá Thái Lan nổ ra tranh cãi. Cựu cầu thủ Sarayuth Chaikamdee làm dậy sóng mạng xã hội Thái Lan với nhận định "HLV U22 Thái Lan là kẻ ngu ngốc". Sau đó, nhiều cựu tuyển thủ Thái Lan đấu khẩu qua lại trên mạng.

Chia sẻ từ Chanathip mang tính xoa dịu và động viên các cầu thủ U22 Thái Lan, hiếm hoi xuất hiện ở thời điểm này. Trước đó, khi tuyển Thái Lan thua Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup 2024, Chanathip cũng lên tiếng trấn an các đồng đội, đàn em giữa tâm điểm chỉ trích từ truyền thông và giới bóng đá Thái.

Chanathip từng cùng U22 Thái Lan giành HCV SEA Games 2013 và 2015. Thời Chanathip tung hoành ở lứa U, cũng chính là giai đoạn Thái Lan thống trị tuyệt đối ở môn bóng đá nam Thế vận hội. Sau đó, Chanathip là hạt nhân chính trong thành phần tuyển Thái Lan khiến cả Đông Nam Á e ngại.

Khi không còn cá nhân xuất chúng như Chanathip, Thái Lan dẫn đánh mất vị thế ở SEA Games. Ở SEA Games 2017, Chanathip không tham dự, U22 Thái Lan vẫn giành 3 HCV. Đến 4 kỳ SEA Games tiếp theo, người Thái hoàn toàn thất thế và không giành thêm HCV.

Thái Lan tụt mất HCV bóng đá nam vào tay Việt Nam là cú sốc. Gục ngã trên chính sân nhà còn là cú sốc lớn hơn cho "Voi chiến". Tiền đạo U22 Thái Lan, Yosakorn Burapha chia sẻ sau trận: "Chúng tôi rất thất vọng khi chơi trên sân nhà nhưng không thể vô địch. Không còn từ ngữ nào để nói ngoài sự thất vọng".