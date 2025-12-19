FIFA vinh danh Thùy Trang sau chiến tích 'độc nhất vô nhị'

TPO - "Một điều chẳng ai làm được", FIFA gọi tên Thùy Trang sau chiến tích cùng đội tuyển nữ futsal giành HCV SEA Games 33.

Thùy Trang (số 8) cùng đồng đội giành HCV lịch sử. Ảnh: ﻿Quốc Cường.

Fanpage của FIFA - FIFA's Women World Cup - vinh danh Thùy Trang sau chiến tích giành HCV SEA Games 33. Bài viết được cài đặt hiển thị riêng ở Việt Nam, thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Trước đó, fanpage của FIFA đăng ảnh chúc mừng tuyển nữ Việt Nam sau trận thắng Indonesia.

Thùy Trang là cầu thủ nữ duy nhất giành HCV SEA Games ở bộ môn bóng đá 11 người và futsal. Ở tuổi 37, Trang vẫn giữ bước chạy thanh thoát trên sân futsal và luôn thể hiện khát khao cháy bỏng. Cô đóng góp một bàn trong trận thắng hủy diệt 5-0 của tuyển Việt Nam trước Indonesia, qua đó giành HCV lần đầu trong lịch sử.

Thùy Trang đang là đương kim Quả bóng vàng nữ Việt Nam. Kể từ ngày 10/8/2023, tiền vệ tài hoa của bóng đá nữ Việt Nam chia tay đội tuyển. Đó là quyết định dứt khoát của Thùy Trang sau khi cô khép lại chiến dịch World Cup nữ 2023 mà không được ra sân phút nào. Sau đó, Thùy Trang không được triệu tập dự ASIAD 2023.

"Cây trường sinh" của bóng đá nữ không dừng lại. Cô viết tiếp giấc mơ đội tuyển bằng cách chuyển sang khoác áo tuyển futsal Việt Nam. Tháng 11/2024, Thùy Trang cùng tuyển futsal nữ vô địch Đông Nam Á. Song song điều đó, điều thú vị là Thùy Trang vẫn khoác áo CLB nữ TP.HCM chinh chiến tại các đấu trường.

Trở lại trận chung kết futsal nữ SEA Games 33, Thùy Trang và đồng đội dễ dàng đánh bại Indonesia. Các cô gái vàng futsal Việt Nam từng thắng Indonesia 3-1 ở vòng bảng. Đến chung kết, cục diện được dự đoán sẽ nhọc nhằn hơn, khi Indonesia vừa gieo ác mộng cho chủ nhà Thái Lan. Song, thực tế diễn ra ở trận chung kết là thế trận một chiều.

Sau 20 phút của hiệp một, tuyển Việt Nam dẫn Indonesia 4-0. Thùy Trang và đồng đội đá thong dong ở hiệp 2, ghi thêm một bàn để chốt hạ trận đấu với tỷ số 5-0.