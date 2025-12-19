U22 Việt Nam khiến Thái Lan chịu cột mốc tệ nhất sau hơn nửa thế kỷ

TPO - Bóng đá Thái Lan lại thêm một lần lỡ hẹn với tấm HCV SEA Games 33. Từ 2017 tới nay, trải qua 4 kỳ tổ chức mà họ vẫn chưa một lần bước lên bục cao nhất. Nhưng năm nay, chắc chắn Thái Lan cảm thấy cay đắng nhất vì họ vừa trải qua lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ không vô địch bóng đá trên chính sân nhà.

Chính xác là sau 58 năm. Lần cuối cùng Thái Lan đăng Đại hội thể thao Đông Nam Á (khi ấy còn mang tên SEAP Games) mà không giành chiến thắng nội dung bóng đá nam là năm 1967. Khi đó, đội tuyển quốc gia nước này giành HCĐ sau trận thua nặng nề 0-5 ở bán kết.

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, xứ chùa vàng đã đăng cai thêm 5 kỳ đại hội thể thao khu vực gồm 1975, 1985, 1995, 2007, 2025 thì ở 4 kỳ 1975, 1985, 1995, 2007, họ đều giành HCV bóng đá, thậm chí đều vô địch một cách vượt trội các đối thủ như khi Thái Lan thắng Singapore 2-0 ở Bangkok 1985, vượt qua Việt Nam 4-0 ở Chiang Mai 1995, thắng Myanmar 2-0 ở Nakhon Ratchasima 2007.

Kỳ 2025, tưởng như kịch bản Thái Lan vô địch thuyết phục đã đến khi họ hủy diệt mọi đối thủ ở vòng bảng, thắng Malaysia 1-0 ở bán kết và dẫn trước tới 2-0 khi đấu Việt Nam ở chung kết.

Nhưng U22 Thái Lan đã bị sốc trước sự vùng lên mạnh mẽ, tinh thần kiên cường và lối chơi tấn công hiệu quả bên phía U22 Việt Nam. Để rồi, người Thái phải chứng kiến cột mốc tệ nhất sau hơn nửa thế kỷ ở môn bóng đá SEA Games.

U22 Thái Lan đã thua tâm phục khẩu phục trước U22 Việt Nam

Chưa dừng lại ở đó, đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp Thái Lan vào chung kết SEA Games nhưng thất bại. Và cả 3 đều diễn ra theo kịch bản cay đắng nhất, là họ thua bàn quyết định ở những phút cuối. Chung kết SEA Games 31, Thái Lan bị Nhâm Mạnh Dũng chọc thủng lưới phút 83.

Tranh HCV SEA Games 32, Thái Lan thua liền 3 bàn ở hiệp phụ và tối qua (18/12), Thanh Nhàn cũng “kết liễu” Voi chiến với cú đá cháy lưới ở phút 98. Đây là lần đầu tiên Thái Lan thua cả 3 trận chung kết SEA Games liên tiếp. Còn gì chua chát hơn với nền bóng đá từng 16 lần vô địch đại hội thể thao Đông Nam Á, từng xem mục tiêu HCV ở SEA Games 33 là “đương nhiên”.