Thể thao

Google News

Thái Lan thua Việt Nam tại SEA Games 33: Người Thái ê chề sau tuyên bố của Madam Pang

Hương Ly
TPO - Từ tham vọng giành trọn 4 HCV ở bộ môn bóng đá và futsal, Thái Lan giờ chỉ còn biết chờ đợi vào thành tích của tuyển futsal nam.

z7340927847568-23984a274a2d8fd83f4cd5889e0cfb17.jpg

"Giành trọn vẹn 4 HCV, khẳng định vị thế thống trị bóng đá khu vực", đó là tuyên bố của Madam Pang trước thềm SEA Games 33. Biết rằng Thái Lan có lợi thế sân nhà, cùng sự chuẩn bị và quyết tâm lớn, song tham vọng của Chủ tịch Madam Pang được truyền thông nước này đánh giá quá tầm.

Các đội tuyển bóng đá và futsal nam/nữ Thái Lan đều khởi đầu trơn tru ở vòng bảng. Cú sốc đầu tiên của bóng đá Thái Lan xảy ra khi đội tuyển nữ của họ thua Philippines ở bán kết hôm 12/12. Đó là thất bại cay đắng của người Thái, bởi họ gục ngã trên chấm luân lưu.

Bốn ngày sau, futsal Thái Lan chịu cú sốc khi tuyển nữ thua Indonesia ở bán kết. Từ vị thế thống trị và được đánh giá vượt trội hoàn toàn Indonesia, Thái Lan bị cầm hòa 4-4 trong thời gian chính thức. Sau đó, lại là loạt luân lưu định mệnh khiến một nửa tham vọng của Madam Pang ở SEA Games 33 trôi khỏi tầm tay.

Đến trận chung kết bóng đá nam, U22 Thái Lan tiếp tục thua Việt Nam theo kịch bản cay đắng. Chủ nhà dẫn 2-0 sau 25 phút nhưng bị gỡ hòa trong hiệp 2, sau đó thua ngược 2-3 trong hiệp phụ.

Tấm HCV bóng đá nam được đánh giá quan trọng nhất trong bộ tứ HCV bóng đá mà Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) nhắm đến. Sau 3 kỳ SEA Games lỡ hẹn, chờ đợi trong 8 năm, người Thái khát khao trở lại đỉnh cao khi có lợi thế sân nhà. Thế nên thất bại trước U22 Việt Nam là cú sốc, đánh vào tham vọng và kiêu hãnh của bóng đá Thái Lan.

Từ mục tiêu 4 HCV, Thái Lan giờ chờ đợi đội futsal nam duy trì phong độ để lên ngôi tại SEA Games 33. Điều này giúp bóng đá Thái Lan thoát cảnh trắng tay ở kỳ đại hội trên sân nhà. Nhưng kể cả khi giành HCV futsal nam, chừng đó là không đủ để xoa dịu sự thất vọng của CĐV Thái.

Sau trận chung kết bóng đá nam, làn sóng chỉ trích nhắm vào FAT và U22 Thái Lan đang mạnh mẽ. Nhiều CĐV yêu cầu FAT sa thải HLV sau thành tích thất vọng tại SEA Games 33.

Hương Ly
