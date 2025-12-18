U22 Việt Nam: Những phút nghẹt thở và thời khắc vỡ oà chiến thắng ở Rajamangala

Ở thời điểm khó khăn nhất, bản lĩnh và ý chí của các cầu thủ U22 Việt Nam đã lên tiếng. Đầu tiên là Đình Bắc với pha đá phạt 11m thành bàn, rút ngắn cách biệt xuống 1-2. Tiếp đó, hậu vệ Thái Lan phản lưới nhà dưới sức ép của Phạm Lý Đức.
TPO - Thầy trò HLV Kim Sang-sik đã tạo nên một trong những cú ngược dòng ngoạn mục và giàu cảm xúc bậc nhất trong các kỳ SEA Games. Đánh bại Thái Lan ngay tại thánh địa Rajamangala luôn đem lại niềm vui sướng tột độ với các CĐV.
Ở thời điểm khó khăn nhất, bản lĩnh và ý chí của các cầu thủ U22 Việt Nam đã lên tiếng. Đầu tiên là Đình Bắc với pha đá phạt 11m thành bàn, rút ngắn cách biệt xuống 1-2. Tiếp đó, hậu vệ Thái Lan phản lưới nhà dưới sức ép của Phạm Lý Đức.