Thể thao

Google News

U22 Việt Nam: Những phút nghẹt thở và thời khắc vỡ oà chiến thắng ở Rajamangala

Vĩnh Xuân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thầy trò HLV Kim Sang-sik đã tạo nên một trong những cú ngược dòng ngoạn mục và giàu cảm xúc bậc nhất trong các kỳ SEA Games. Đánh bại Thái Lan ngay tại thánh địa Rajamangala luôn đem lại niềm vui sướng tột độ với các CĐV.

anh-chup-man-hinh-2025-12-18-luc-224529.png
U22 Việt Nam đã tạo nên chiến thắng ngoạn mục và đầy cảm xúc trên thánh địa Rajamangala của Thái Lan.
anh-chup-man-hinh-2025-12-18-luc-212651.png
U22 Thái Lan bước vào trận chung kết SEA Games 33 với lợi thế sân nhà khi đoàn thể thao nước này đã bứt phá trên bảng xếp hạng. Tấm HCV môn bóng đá nam sẽ khiến thành công của người Thái trở nên hoàn hảo. Hiệp 1 chứng kiến sức ép Thái Lan tạo lên với U22 Việt Nam ngay khi nhập cuộc.
anh-chup-man-hinh-2025-12-18-luc-214536.png
Đình Bắc và các cầu thủ trên hàng công bị phong toả và trong bối cảnh tuyến giữa bị Thái Lan khống chế, U22 Việt Nam phải tập trung phòng ngự chiều sâu. Tuy nhiên, các hậu vệ U22 Việt Nam vẫn không ngăn được Thái Lan ghi bàn.
anh-chup-man-hinh-2025-12-18-luc-225254.png
Hai bàn thắng liên tiếp của Yotsakorn Burapha và Seksan ngay trong hiệp 1 khiến hầu hết giới mộ điệu đã nghĩ về một kịch bản xấu cho U22 Việt Nam.
anh-chup-man-hinh-2025-12-18-luc-212716.png
Trận đấu trở nên vô cùng nóng bỏng.
anh-chup-man-hinh-2025-12-18-luc-224915.png
Trọng tài người Iran Bonyadifiar đã điều hành tốt trận đấu, giúp giảm nhiệt những cái đầu nóng của cả 2 phía.
anh-chup-man-hinh-2025-12-18-luc-224900.png
Thẻ vàng!
anh-chup-man-hinh-2025-12-18-luc-225235.png

Ở thời điểm khó khăn nhất, bản lĩnh và ý chí của các cầu thủ U22 Việt Nam đã lên tiếng. Đầu tiên là Đình Bắc với pha đá phạt 11m thành bàn, rút ngắn cách biệt xuống 1-2. Tiếp đó, hậu vệ Thái Lan phản lưới nhà dưới sức ép của Phạm Lý Đức.

anh-chup-man-hinh-2025-12-18-luc-213824.png
Cú ngược dòng ngoạn mục của U22 Việt Nam tại Rajamangala hoàn tất với pha làm bàn của Thanh Nhàn ở hiệp phụ thứ 1. Thêm một lần nữa, người Thái để thua Việt Nam trên sân nhà.
anh-chup-man-hinh-2025-12-18-luc-224500.png
Niềm vui của các cầu thủ U22 Việt Nam và HLV Kim Sang-sik
anh-chup-man-hinh-2025-12-18-luc-224433.png
Những cái ôm chặt của đồng đội
anh-chup-man-hinh-2025-12-18-luc-224529.png
HLV Kim Sang-sik﻿ ăn mừng cùng các học trò. Một năm trước, ông Kim Sang-sik cũng cùng đội tuyển Việt Nam đăng quang ngôi vô địch ASEAN Cup 2024 ngay tại Rajamangala.
anh-chup-man-hinh-2025-12-18-luc-224612.png
Niềm vui vỡ oà của các CĐV Việt Nam tại sân Rajamangala. Đêm nay họ là những người hạnh phúc nhất.
Vĩnh Xuân
#SEA Games 33 #U22 Việt Nam #chung kết SEA Games 33 #Kim Sang-sik #Đình Bắc #U22 Thái Lan #Rajamangala

