U22 Việt Nam: Những phút nghẹt thở và thời khắc vỡ oà chiến thắng ở Rajamangala

TPO - Thầy trò HLV Kim Sang-sik đã tạo nên một trong những cú ngược dòng ngoạn mục và giàu cảm xúc bậc nhất trong các kỳ SEA Games. Đánh bại Thái Lan ngay tại thánh địa Rajamangala luôn đem lại niềm vui sướng tột độ với các CĐV.