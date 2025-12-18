HLV Hoàng Anh Tuấn: U22 Việt Nam cần sự công bằng trong trận chung kết SEA Games 33

Trước trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 tối nay, 18/12/2025 giữa tuyển U22 Việt Nam và đội chủ nhà U22 Thái Lan, HLV Hoàng Anh Tuấn đặt trọn niềm tin vào tuyển Việt Nam, tuy nhiên ông lưu ý về công tác trọng tài.

HLV Hoàng Anh Tuấn nhiều năm cầm quân các đội trẻ của Việt Nam đọ sức tại các đấu trường Đông Nam Á và thế giới đánh giá rất cao sự đồng đều và ổn định của các cầu thủ U22 Việt Nam tại SEA Games 33. Ông nói: "Sau vòng bảng và bán kết, xét toàn cục thì chúng ta rất ổn định. Về mặt tấn công về mặt phòng ngự cũng vậy. Chúng ta chưa để lọt lưới".

Ảnh: Hữu Phạm

Sau trận mở màn có phần chơi hơi lỏng chân trước đội Lào, đoàn quân của ông Kim Sang-sik đã thi đấu các trận tiếp theo ở vòng bảng và bán kết với sự ổn định, chắc chắn, điềm tĩnh và già dặn so với lứa tuổi U22 của mình.

HLV Hoàng Anh Tuấn cũng đề cao chiều sâu lực lượng của U22 Việt Nam: "Trong trận thắng Philippine tại bán kết chúng ta có những nhân tố gây đột biến. Nhìn chung, ngoại trừ Đình Bắc (là cầu thủ gần như không thể thay thế) các vị trí khác chúng ta đều có những cầu thủ chất lượng có thể tạo ra đột biến cho trận đấu của mình".

Đánh giá tương quan lực lượng, HLV Hoàng Anh Tuấn nói: "Về mặt bằng chuyên môn của các đội Đông Nam Á nói chung và Thái Lan nói riêng, qua các trận từ đầu giải, các nhà cầm quân cũng đã đánh giá được và chắc chắn ban huấn luyện đã có các phương án để đội tuyển chúng ta giành được chiến thắng trong trận chung kết với đội chủ nhà Thái Lan".

Điều đáng lo ngại nhất trong trận chung kết chính là vấn đề trọng tài, đặc biệt sau trận chung kết bóng đá nữ nơi mà tuyển nữ Việt Nam bị cướp một bàn thắng hoàn toàn hợp lệ và rơi vào thế bất lợi, không bảo vệ được ngô vô địch trước đối thủ Philippine. HLV Hoàng Anh Tuấn nhận định: "Tất cả các môn, không chỉ riêng bóng đá, các đội khi thi đấu với đội chủ nhà đều thấy có sự thiên vị dành cho đội chủ nhà".

HLV Hoàng Anh Tuấn (Ảnh: Tư liệu)

Sân chơi bóng đá SEA Games với bóng đá nam hiện dành cho các cầu thủ U22 và nơi đây cần phải được vận hành bởi luật chơi công bằng và trong sạch, giúp nuôi dưỡng niềm tin và giấc mơ cống hiến bóng đá cho các cầu thủ trẻ. Sẽ rất đáng tiếc nếu môi trường bóng đá trẻ bị vẩn đục vì sự bất công từ trọng tài và các nhà điều hành, tổ chức.

Một giải đấu không có VAR thì sự chuẩn xác, công minh của trọng tài điều khiển trận đấu sẽ là yếu tố thành bại của trận chung kết, qua đó cũng đánh giá công tác tổ chức của toàn bộ giải đấu. Người hâm mộ và các nhà chuyên môn đều mong muốn những thảm họa trong công tác trọng tài diễn ra ở trận chung kết bóng đá nữ không còn xuất hiện tại SEA Games cũng như các giải đấu khác tại Đông Nam Á, đặc biệt trong trận chung kết bóng đá nam tại SEA Games 33.

Chắc chắn Ban huấn luyện và các cầu thủ Việt Nam cũng sẽ ưu tiên lựa chọn những phương án xử lý bóng an toàn, tránh bị xử ép oan uổng, đồng thời thi đấu với cái đầu lạnh để giành chiến thắng và lên ngôi vô địch trên chính sân đối thủ.

HLV Hoàng Anh Tuấn nói: "Kết quả trận đấu cuối cùng của U22 Việt Nam tại SEA Games 33 lần này rõ ràng các yếu tố may mắn và sự công bằng của trọng tài chiếm rất lớn", ông cũng chúc cho U22 Việt Nam chiến thắng trên đất Thái Lan đem vinh quang về cho tổ quốc.