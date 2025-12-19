Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Truyền thông Đông Nam Á thán phục chiến thắng của U22 Việt Nam

A Phi

TPO - Truyền thông Đông Nam Á - bao gồm cả Thái Lan, đều tỏ ra thán phục chiến thắng của U22 Việt Nam ở chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33.

Thanh Nhàn ăn mừng bàn thắng quyết định. Ảnh: Hữu Phạm

U22 Việt Nam đã giành chiến thắng ngược không tưởng trước U22 Thái Lan ở chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik bị dẫn trước 2-0 ngay sau hiệp 1, nhưng không “vỡ trận”. Sau giờ nghỉ, U22 Việt Nam hoàn toàn lột xác và nhanh chóng gỡ hòa 2-2 chỉ sau 15 phút nhờ sự tỏa sáng của Đình Bắc và Lý Đức.

Sau khi gỡ hòa, U22 Việt Nam cũng không quay lại lối chơi phòng ngự phản công mà tiếp tục dâng cao tạo sức ép khiến U22 Thái Lan chịu trận. Cho dù thủ môn Sorawat Phosaman thể hiện phong độ xuất thần, U22 Thái Lan cũng chỉ có thể “đứng vững” đến hiệp phụ trước khi gục ngã ngay tại sân nhà.

Màn trình diễn của U22 Việt Nam xuất sắc đến mức nhiều người hâm mộ Thái Lan cũng phải công nhận đội bóng của họ xứng đáng thua. Bên cạnh đó, truyền thông khu vực Đông Nam Á đồng loạt ca ngợi thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Tờ Bola của Indonesia giật tít: “U22 Việt Nam ngược dòng ngoạn mục ở chung kết SEA Games 33”. Trong bài, tác giả hết lời ca ngợi tinh thần thi đấu không bỏ cuộc của các cầu thủ áo đỏ, đồng thời nhấn mạnh đây là cú sốc mà người Thái Lan khó “nuốt trôi”.

Tương tự như vậy, tờ Tribunnews của Indonesia cũng ca ngợi tinh thần tuyệt vời của U22 Việt Nam và không quên nhắc đến “hat-trick” về nhì của bóng đá Thái Lan tại SEA Games. Cho dù vẫn là đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử SEA Games, nhưng U22 Thái Lan đã thua 3 trận chung kết liên tiếp gần đây (2 trước Việt Nam, 1 trước Indonesia).

Trong khi đó, báo giới Malaysia cũng ngả mũ với chiến thắng của U22 Việt Nam. Ngoài ra, họ không quên nhắc lại thất bại đáng tiếc của U22 Malaysia trước U22 Thái Lan ở vòng kết. Họ cho rằng U22 Malaysia lẽ ra đã vào chung kết nếu không mất người quá sớm.

Cuối cùng, truyền thông Thái Lan cũng thừa nhận chiến thắng của U22 Việt Nam. Dù vậy, họ cũng đổ lỗi cho liên đoàn bóng đá nước này và HLV trưởng thiếu sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 33.

A Phi
#U22 Việt Nam #U22 Thái Lan #SEA Games 33 #Kim Sang-sik #Thanh Nhàn #Đình Bắc

