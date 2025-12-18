CĐV Đông Nam Á chúc mừng U22 Việt Nam, nhận xét trọng tài bắt chung kết SEA Games công tâm

TPO - Hòa chung niềm vui của NHM Việt Nam, các fan Đông Nam Á cũng bày tỏ cảm xúc về chiến thắng nghẹt thở của U22 Việt Nam trong trận tranh HCV bóng đá nam SEA Games 33. Phần lớn đều ngã mũ thán phục bản lĩnh của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

“Xin chúc mừng Việt Nam. Năm nay các bạn là những người xứng đáng nhất”, fan Indri Nuriano của Indonesia viết. CĐV này cũng cho rằng Việt Nam là đội thể hiện được sức mạnh toàn diện nhất và xứng đáng giành HCV trong khi U22 Thái Lan phải trả giá vì bố trí bảng dễ khiến họ không có nhiều cơ hội trui rèn bản lĩnh.

“Trọng tài đã công tâm ở trận này. Sau những gì Malaysia và Singapore đã đối mặt, chúng tôi lo sợ rằng Việt Nam sẽ lại trở thành nạn nhân, nhưng trọng tài đã đối xử với họ công bằng”, fan Zurri nhấn mạnh.

Một CĐV khác cũng đồng tình về nhận định trên: "Ít ra trọng tài không phá hỏng trận đấu. Việt Nam cũng đủ tỉnh táo để vừa đủ quyết liệt nhưng đủ để tránh dính thẻ nặng".

Thanh Nhàn trong pha bóng nâng tỷ số lên 3-2

CĐV Yunus thì ấn tượng nhất với một đội hình đồng đều, luôn dồi dào tài năng của Việt Nam. “Lời chúc từ Malaysia muốn gửi tới Việt Nam. Các bạn là một tập thể dồi dào tài năng”. Các CĐV Philippines cũng tâm phục khẩu phục. Một fan viết: “Nhìn cách họ hạ Philippines và Malaysia, có thể nói Việt Nam đã vượt xa những kẻ bám đuổi ở khu vực. Họ gần như không cho đối thủ cơ hội chơi bóng”.

Ngoài việc bày tỏ sự thán phục cho Việt Nam, nhiều CĐV cũng châm biếm Thái Lan sau trận thua này, một trận thua mà chủ nhà đã tự ném đi tất cả những lợi thế lớn lao của mình.

“2 bàn dẫn trước chỉ giúp Thái Lan làm nền cho ngày vui của Việt Nam. 2 trận đấu chung kết thua cả 2 trên chính sân nhà, không còn gì buồn hơn với người Thái Lan. Cộng với cái cách họ tổ chức giải đấu, thực sự họ đã thua ở kỳ SEA Games này”. fan tên Adriana Yeoh nhấn mạnh.

Một CĐV khác bày tỏ quan điểm: "Người Thái tuyên bố ôm trọn 4 HCV bóng đá thì họ đã thua tới 3. Đây thực sự là đòn cảnh báo với nền bóng đá này. Họ đã không còn khiến đối thủ phải nể sợ như trước".

CĐV Chownny của Thái Lan thì thể hiện thất vọng: “Đến bao giờ mới lại thắng Việt Nam ở một trận chung kết. Đã 2 trận chung kết liên tiếp rồi, chúng ta thua ngay trên sân nhà, theo cùng kịch bản dẫn trước nhưng bị thua ngược. Chuyện gì đang xảy ra với bóng đá Thái Lan vậy, ai là người chịu trách nhiệm khi thành tích ngày càng đi xuống?”.