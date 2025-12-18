Nghệ sĩ ăn mừng tuyển Việt Nam ngược dòng thắng Thái Lan

TPO - Đội tuyển U22 Việt Nam có màn lội ngược dòng đầy cảm xúc để thắng Thái Lan với tỷ số 3-2 sau hơn 120 phút thi đấu, giành huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 2025. Nhiều nghệ sĩ hòa chung bầu không khí chiến thắng, ăn mừng thành tích của các chiến binh sao vàng.

Đội tuyển Việt Nam lội ngược dòng chiến thắng Thái Lan ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33. Tiếng còi mãn cuộc vang lên tại sân Rajamangala mở ra niềm vui bất tận cho cổ động viên Việt Nam. Nhiều nghệ sĩ hòa chung bầu không khí chiến thắng.

Ca sĩ Tùng Dương lập tức cập nhật dòng trạng thái: "Cảm ơn Thái Lan đã tạo kịch tính, thắng 3-2 mới thấy các chiến binh Việt Nam bản lĩnh cỡ nào. Vươn vai Việt Nam".

MC Quang Việt cập nhật hình ảnh trên sân ngay sau khi trận đấu kết thúc.

Ca sĩ Hoàng Bách có kỷ niệm đáng nhớ khi theo dõi trận chung kết giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan ngay ở cánh gà sân khấu. Thời điểm đội tuyển Việt Nam bị dẫn 0-2, Hoàng Bách trình diễn trên sân khấu. Nam ca sĩ diễn xong, bước vào phòng chờ lại thấy kết quả 2 đều. "Rồi về đến khách sạn, tranh thủ nghỉ chờ hiệp phụ, vào tắm nghe bình luận viên la ầm ầm, lại ăn ngược Thái 3-2 rồi. Không được xem trực tiếp bàn nào, mà vẫn sướng. Việt Nam vô địch", ca sĩ bày tỏ.

Biên tập viên Việt Khuê chia sẻ hình ảnh từ phòng bình luận của VTV. Anh tiết lộ mặc sẵn chiếc áo cờ đỏ sao vàng mỗi khi tuyển Việt Nam thi đấu để chờ đến khoảnh khắc vỡ òa cảm xúc.

Hai biên tập viên của VTV chia sẻ hình ảnh từ phòng bình luận.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đăng ảnh ăn mừng.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ cảm xúc sau trận chung kết nghẹt thở. Anh bày tỏ: "Chúng ta là người Việt Nam, sóng gió hóa phi thường. Thua trước 2-0 nhưng hiệp 2 gỡ hòa 2-2 và chốt hạ một bàn ngay hiệp phụ! Không còn gì tuyệt vời hơn!". Diễn viên Ngô Lệ Quyên chung cảm xúc, cô viết: "Đã quá Tổ quốc ơi!".

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc cũng đăng tải khoảnh khắc ngồi trên ô tô, chuẩn bị sẵn cờ Tổ quốc trên tay để hòa vào dòng người ăn mừng chiến thắng ngọt ngào. MC Thành Trung nhận định sau trận chung kết: "Bóng đá Việt Nam rất hợp vía các huấn luyện viên Hàn Quốc. 4 kỳ SEA Games liên tiếp, Việt Nam vô địch tới 3 lần".