Bất ngờ về Huyền Lizzie

TPO - Sau vai diễn từng gây nhiều tranh cãi trong “Chúng ta của 8 năm sau”, Huyền Lizzie gây bất ngờ khi trở lại màn ảnh với dự án 'Cách em một milimet'.

'Tôi may mắn'

Sau hơn một năm vắng bóng, Huyền Lizzie trở lại với vai Ngân trong phim Việt giờ vàng Cách em một milimet. Vai Ngân chinh phục khán giả bằng sự tiết chế và chiều sâu tâm lý. Nữ diễn viên từng thừa nhận mình là “tay ngang” nhưng cô ngày càng trưởng thành trong cách tiếp cận nhân vật.

“Tôi vui khi vai Ngân được khán giả yêu mến. Ngoài bộ phim tốt, kịch bản hay thì việc được khán giả đón nhận còn có yếu tố may mắn”, Huyền Lizzie chia sẻ với Tiền Phong.

Nhưng đằng sau “may mắn” là quá trình nghiên cứu tâm lý nhân vật cẩn thận, đặc biệt trong bối cảnh Ngân là kiểu phụ nữ dễ bị đẩy sang hai thái cực: cam chịu hoặc phản kháng cực đoan.

Diễn xuất có chiều sâu có Huyền Lizzie nhận được nhiều bình luận tích cực của khán giả.

Điểm then chốt giúp Ngân được lòng số đông nằm ở cách nhân vật này ứng xử khi bị phản bội. Thay vì gào thét, trả đũa hay sụp đổ, Ngân chọn cách nén lại cảm xúc, đối diện bằng sự điềm tĩnh nhưng không yếu đuối.

Theo Huyền Lizzie, đây là chủ ý ngay từ khi tiếp cận kịch bản: “Tôi không muốn thể hiện Ngân yếu đuối cũng không quá bất cần, phản kháng. Ngân là người phụ nữ vừa cứng vừa mềm, biết cách đối nhân xử thế”.

Trong nhiều cảnh quay, đặc biệt là những phân đoạn Ngân đối diện với tổn thương hôn nhân, ánh mắt và nhịp thoại của Huyền Lizzie được xử lý tiết chế. Nhân vật “nín nhịn” nhưng không luồn cúi, mềm mỏng nhưng không nhu mì. Chính sự chừng mực ấy khiến Ngân trở nên gần gũi với đời sống, phản ánh hình ảnh người phụ nữ hiện đại vẫn đặt gia đình và con cái lên trên cảm xúc bốc đồng cá nhân.

“Ngân không một màu, cố gắng nín nhịn nhưng vẫn toát lên sự bản lĩnh, mạnh mẽ và kiên cường, vẫn yêu con hết mực, bảo vệ tuổi thơ của con một cách trọn vẹn”, nữ diễn viên nhấn mạnh.

﻿ ﻿ Vai Ngân còn giúp Huyền Lizzie nhận nhiều lời khen về sự chỉn chu, nhan sắc “thăng hạng”.

Cái kết cho nhân vật Ngân và Viễn

Sau khi phim lên sóng, phản hồi tích cực của khán giả khiến Huyền Lizzie tin rằng những ngày miệt mài phân tích tâm lý nhân vật là xứng đáng.

“Việc khán giả ưng ý, hài lòng về Ngân khiến tôi hạnh phúc và thấy quá trình nghiên cứu tâm lý nhân vật không uổng phí”, cô nói.

Chính sự chỉn chu ấy đã khiến vai Ngân được nhiều khán giả xem là bước tiến trong diễn xuất của Huyền Lizzie. Cô khiêm tốn đón nhận: “Tôi cảm ơn nếu khán giả đánh giá vai diễn này là bước ngoặt trong sự nghiệp. Khi nhận vai, tôi chỉ nỗ lực làm hết khả năng”.

Một điểm đáng chú ý là cách Huyền Lizzie chủ động tạo dấu ấn riêng cho Ngân, tránh trùng lặp với những kiểu vai phụ nữ hiền lành, chịu đựng từng thấy trên màn ảnh Việt.

Ngay từ khi cầm kịch bản, cô đã tính toán kỹ về ngoại hình, cách thoại và cử chỉ: “Tôi không muốn Ngân bị giống Vân Trang trong Thương ngày nắng về hay Dương trong Chúng ta của 8 năm sau”.

Khán giả chờ đợi cái kết đẹp giữa Ngân và Viễn.

Việc trau dồi diễn xuất cùng diễn viên Tú Oanh giúp Huyền Lizzie nhìn rõ hơn những hạn chế của bản thân. Cô tự luyện tập trước gương, điều chỉnh nhịp thoại và tư duy diễn để nhân vật có chiều sâu mà không cường điệu hóa.

Không chỉ được khen về diễn xuất, hình ảnh Ngân còn giúp Huyền Lizzie nhận nhiều lời khen về sự chỉn chu, nhan sắc “thăng hạng”. Với nữ diễn viên, đó vừa là động lực, vừa là áp lực:

“Vai diễn này khiến bản thân tôi phải nỗ lực, học hỏi nhiều hơn để không phụ lòng khán giả”.

Khi phim bước vào chặng cuối, cô cho biết mình càng tập trung hơn để Ngân đi trọn hành trình, dù cái kết có thể không như mong đợi của khán giả.