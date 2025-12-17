20 năm bỏ nghề của nữ diễn viên được khen giống NSND Lê Khanh

TPO - Hơn hai thập kỷ rời xa màn ảnh, diễn viên Mai Huê tái xuất và tạo dấu ấn với vai cô Ánh trong bộ phim “Cách em một milimet”. “Khi bước sang giai đoạn mới của cuộc đời, tôi thấy mình đủ tĩnh, đủ sâu, đủ thương để kể những câu chuyện đẹp hơn”, chị nói.

Cơ duyên trở lại màn ảnh sau hơn 20 năm

Sau hơn 20 năm vắng bóng, Mai Huê - nữ diễn viên từng được ví là "tiểu Lê Khanh" của màn ảnh Việt - trở lại trong phim giờ vàng Cách em một milimet. Chị gây ấn tượng với vai cô Ánh - người phụ nữ nhân hậu, chịu nhiều tổn thương tinh thần.

Với nét diễn nhẹ nhàng, sâu lắng, Mai Huê nhiều lần khiến khán thương cho cô Ánh.

Trong cuộc trò chuyện với Tiền Phong, Mai Huê chia sẻ hành trình trở lại nghề, những trăn trở phía sau vai diễn.

Diễn xuất của Mai Huê chạm tới khán giả.

Ngay từ đầu, nhà sản xuất đã nói với chị rằng số phận của cô Ánh “éo le lắm”, nhưng chính điều ấy khiến Mai Huê gật đầu. Mong muốn được khai thác một vai diễn nhiều lớp lang, giàu nội tâm khiến chị không do dự dù biết sẽ tốn nhiều nước mắt và năng lượng tinh thần.

“Những vai như vậy khiến người nghệ sĩ tổn hao sức lực, nhưng cũng cho tôi cơ hội được sáng tạo”, chị nói.

Để thể hiện trọn vẹn hình ảnh người mẹ có con gái mắc bệnh tim, Mai Huê dành thời gian nghiên cứu, quan sát và giữ tâm thế lặng để nhập vai.

“Mỗi lời thoại, nụ cười, giọt nước mắt đều là nỗi đau thật của một người mẹ, không chỉ là kỹ thuật diễn xuất”, chị chia sẻ.

Trong mắt Mai Huê, cô Ánh là hiện thân của sự hy sinh thầm lặng: một phụ nữ vừa đối diện bi kịch mất chồng và con gái, vừa âm thầm gồng mình làm chỗ dựa cho đứa con còn lại.

Những cảnh quay ám ảnh

Diễn viên Mai Huê kể gần như trường đoạn nào của cô Ánh cũng để lại dấu ấn. Một trong những cảnh khiến chị day dứt nhất là khoảnh khắc những bức tranh của Quyên - con gái nhân vật - bị gió cuốn đi.

“Linh cảm của người mẹ trong cảnh ấy khiến tôi nghẹt thở. Chúng tôi đã phải sáng tạo để lột tả nỗi bất lực của cô Ánh khi không thể giữ con bên mình”, chị nhớ lại.

Mai Huê được hóa trang để trông già hơn khi lên phim.

Ám ảnh hơn là cảnh tại bệnh viện khi bác sĩ báo Quyên chỉ còn 0,01% cơ hội sống. Mai Huê kể rằng ở thời điểm đó, chị chìm trong nỗi đau của người mẹ. Khi nhân vật phải chứng kiến con gái trút hơi thở cuối cùng, cả hiện trường lặng như tờ.

“Khi đạo diễn hô ‘cắt’, tôi vẫn còn run. Mọi người chạy đến ôm tôi và nói: ‘Cảnh này lấy nhiều nước mắt của chúng em quá’”, chị kể.

Một trường đoạn khác khiến nhiều thành viên đoàn phim xúc động là khoảnh khắc người mẹ tuyệt vọng ôm chiếc áo, van chồng (diễn viên Đới Quân) được ra khoác áo cho con “kẻo nó lạnh”.

Mai Huê thú nhận: “Cảnh quay ấy khiến tôi nổi da gà và vẫn ứa nước mắt mỗi khi nhớ lại. Nội tâm nhân vật quá nhiều tầng, vừa đau đến điên dại, vừa phải tìm lại lý trí để làm chỗ dựa cho gia đình. Khi đạo diễn hô ‘cắt’, cả hiện trường lặng lẽ để tôi và Quân nghỉ, lấy lại năng lượng cho cảnh tiếp theo. Riêng cảnh này, tôi cảm thấy khó thoát được cảm xúc nhân vật”.

Khó khăn khi trở lại

Trước khi đến với Cách em một milimet, chị “tập dượt” vai nhỏ trên phim truyền hình và bộ phim điện ảnh Vũ khúc mưa xuân. Trở lại phim trường sau hơn hai thập kỷ, Mai Huê không giấu được hồi hộp khi nhịp sản xuất nhanh hơn, yêu cầu cao hơn.

“Khó khăn nhất là tìm lại hơi thở nhịp nhàng với máy quay”, chị nói.

Nữ diễn viên khẳng định gia đình luôn là hậu phương vững chắc. Chồng chị thường đưa ra những góp ý thẳng thắn nhưng đầy yêu thương: “Em diễn tốt rồi, nhưng nếu diễn như không diễn thì còn hay hơn nữa".

Còn các con chỉ mong mẹ được sống với đam mê. Điều đó khiến Mai Huê “cảm thấy mọi cố gắng đều xứng đáng”.

Đảm nhận vai cô Ánh, nhiều khán giả không nhận ra Mai Huê trên phim vì tạo hình quá khác ngoài đời. Nhưng chị xem đó là thành công: “Tôi không sợ già, không sợ xấu. Tôi chỉ sợ không đúng với hình dung về nhân vật. Thay đổi để hóa thân là điều đẹp nhất của người nghệ sĩ”.

Mai Huê từng được ví là "tiểu Lê Khanh" khi sở hữu ngoại hình duyên dáng, thanh lịch như đàn chị.

Sự đón nhận của khán giả sau mỗi tập phim khiến chị xúc động. Những tin nhắn nói rằng họ “đau cùng cô Ánh”. “Đó là phần thưởng lớn nhất”, chị nói.

Hiện tại, Mai Huê chọn sự bình an, dành thời gian cho thiên nhiên, công việc chị yêu thích và khoảng lặng để giữ tâm sáng. Điều đó giúp chị giữ được “trái tim ấm và đầy năng lượng” khi trở lại với nghệ thuật.

Mai Huê sinh năm 1977 tại Tuyên Quang. Chị tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, được nhận thẳng vào biên chế Nhà hát Tuổi trẻ. Chị tham gia nhiều bộ phim như Thổ cẩm, Thăng bằng, Kẻ không cầu may… Mai Huê từng được ví là "tiểu Lê Khanh" khi sở hữu ngoại hình duyên dáng, thanh lịch như đàn chị. Năm 2000 chị rời Nhà hát Tuổi trẻ, rẽ hướng làm tiếp viên hàng không, sau đó chuyển sang mảng bất động sản của dầu khí.