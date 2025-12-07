Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Google News

Dàn hoa hậu dự cưới Hương Ly

Đỗ Quyên

TPO - Đám cưới Á hậu Hương Ly và doanh nhân Tùng Anh diễn ra tại Hà Nội tối 6/12, có sự tham gia của nhiều hoa hậu, á hậu như Ngọc Châu, Khánh Vân, Dương Trà Giang, Hoàng Phương, Mâu Thủy…

huong-ly-19-1640.jpg
Tối 6/12, Á hậu Hương Ly và chồng doanh nhân tổ chức đám cưới tại một khách sạn hạng sang ở Hà Nội. Trước lễ cưới chính thức, cả hai làm lễ gia tiên ở nhà chồng sáng 5/12 và thực hiện lễ thề nguyện trong nhà thờ chiều cùng ngày.
huong-ly-7493.jpg
Hương Ly được bố đẻ dẫn vào lễ đường. Hương Ly chia sẻ cô lớn lên trong gia đình hạnh phúc, bố mẹ yêu thương nhau và quan tâm các con.
huong-ly-3-3899-2193.jpg
huong-ly-2-3787.jpg
Hương Ly và chồng thực hiện các nghi thức cưới truyền thống như cắt bánh, mở rượu, nói lời thề nguyện... trước sự chứng kiến của hai bên gia đình, khách mời.
huong-ly-5-3831.jpg
Hương Ly cho biết tình yêu cô dành cho chồng không chỉ là tình cảm đôi lứa, còn được xây đắp trên nền tảng gia đình. Cô cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương chân thành từ bố mẹ chồng, những món quà giản dị, đầy trân trọng. "Em hứa sẽ giữ trọn lòng chung thủy, yêu anh lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày trong suốt cuộc đời em", Hương Ly nghẹn ngào.
huong-ly-21.jpg﻿
huong-ly-22.jpg﻿
Đáp lại, Tùng Anh ấn tượng ở vợ sự chân thành, không ngừng nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. “Em là người luôn hướng về phía trước, 10 năm trong nghề có quá nhiều sự bất công với em nhưng em luôn giữ sự tin tưởng, tiếp tục nỗ lực mỗi ngày. Vợ của anh, để chia sẻ và gắn bó, từ ngày hôm nay về sau, dù thuận lợi hay khó khăn, dù giàu sang hay nghèo khó, khi ốm đau cũng như lúc khỏe mạnh, sẽ yêu thương và trân trọng nhau cho đến tận cuối cuộc đời. Anh yêu em”, doanh nhân Tùng Anh nhắn nhủ vợ.
huong-ly-4-8198.jpg
Hương Ly được doanh nhân Tùng Anh cầu hôn tại Nhật Bản vào tháng 3. Đến cuối tháng 11, họ tổ chức lễ ăn hỏi. Chia sẻ về người bạn đời, Hương Ly cho biết Tùng Anh hỗ trợ cô rất nhiều trong cuộc sống lẫn công việc. Từ khi quen biết nửa kia, cuộc sống của cô có nhiều thay đổi.
huong-ly-15-6751.jpg
huong-ly-14-8292.jpg
Vợ chồng Hoa hậu Khánh Vân, Á hậu Mâu Thủy bay từ TPHCM ra Hà Nội chung vui cùng Á hậu Hương Ly.
huong-ly-17.jpg
huong-ly-16.jpg
Hoa hậu Ngọc Châu, Lê Hoàng Phương dự đám cưới Hương Ly. Trước đó, Ngọc Châu góp mặt trong dàn bê tráp nhà gái. Cô đồng hành cùng bạn thân nhiều ngày qua.
huong-ly-13.jpg
huong-ly-12.jpg
Hoa hậu Dương Trà Giang là học trò của Hương Ly. "Hôm nay nhà có hỷ. Chúc mừng hạnh phúc cô giáo", cô viết. Á hậu Hương Ly sinh năm 1995, là quán quân Vietnam's Next Top Model 2015. Cô hai lần vào top 5 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 và 2022. Hương Ly tiếp tục ghi danh ở Miss Universe Vietnam 2023 và giành giải á hậu 1.
Đỗ Quyên
