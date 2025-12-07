Dàn hoa hậu dự cưới Hương Ly

TPO - Đám cưới Á hậu Hương Ly và doanh nhân Tùng Anh diễn ra tại Hà Nội tối 6/12, có sự tham gia của nhiều hoa hậu, á hậu như Ngọc Châu, Khánh Vân, Dương Trà Giang, Hoàng Phương, Mâu Thủy…
Hương Ly và chồng thực hiện các nghi thức cưới truyền thống như cắt bánh, mở rượu, nói lời thề nguyện... trước sự chứng kiến của hai bên gia đình, khách mời.
Đáp lại, Tùng Anh ấn tượng ở vợ sự chân thành, không ngừng nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. “Em là người luôn hướng về phía trước, 10 năm trong nghề có quá nhiều sự bất công với em nhưng em luôn giữ sự tin tưởng, tiếp tục nỗ lực mỗi ngày. Vợ của anh, để chia sẻ và gắn bó, từ ngày hôm nay về sau, dù thuận lợi hay khó khăn, dù giàu sang hay nghèo khó, khi ốm đau cũng như lúc khỏe mạnh, sẽ yêu thương và trân trọng nhau cho đến tận cuối cuộc đời. Anh yêu em”, doanh nhân Tùng Anh nhắn nhủ vợ.
Vợ chồng Hoa hậu Khánh Vân, Á hậu Mâu Thủy bay từ TPHCM ra Hà Nội chung vui cùng Á hậu Hương Ly.
Hoa hậu Ngọc Châu, Lê Hoàng Phương dự đám cưới Hương Ly. Trước đó, Ngọc Châu góp mặt trong dàn bê tráp nhà gái. Cô đồng hành cùng bạn thân nhiều ngày qua.
Hoa hậu Dương Trà Giang là học trò của Hương Ly. "Hôm nay nhà có hỷ. Chúc mừng hạnh phúc cô giáo", cô viết. Á hậu Hương Ly sinh năm 1995, là quán quân Vietnam's Next Top Model 2015. Cô hai lần vào top 5 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 và 2022. Hương Ly tiếp tục ghi danh ở Miss Universe Vietnam 2023 và giành giải á hậu 1.