Dàn hoa hậu dự cưới Hương Ly

TPO - Đám cưới Á hậu Hương Ly và doanh nhân Tùng Anh diễn ra tại Hà Nội tối 6/12, có sự tham gia của nhiều hoa hậu, á hậu như Ngọc Châu, Khánh Vân, Dương Trà Giang, Hoàng Phương, Mâu Thủy…