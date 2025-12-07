Vừa thông báo ly hôn Bình Tinh, ca sĩ Nhật Minh công khai sống chung với bạn gái mới

TPO - Sau khi xác nhận hoàn tất thủ tục ly hôn Bình Tinh sau hai thập kỷ gắn bó, Nhật Minh cho biết anh có bạn gái mới và hiện sống chung. Thông tin được nam ca sĩ chia sẻ liên tiếp qua các buổi livestream, trong khi Bình Tinh tiếp tục im lặng.

Nhật Minh: 'Tôi có bạn gái mới'

Vụ ly hôn giữa ca sĩ Nhật Minh và nghệ sĩ cải lương Bình Tinh những ngày qua được dư luận quan tâm. Ngày 6/12, sau khi xác nhận hôn nhân đã chấm dứt, Nhật Minh tiếp tục gây chú ý khi thông báo anh đã có bạn gái mới, cả hai đang sống chung.

“Tôi và Bình Tinh đã kết thúc, không còn liên quan gì tới nhau nữa hết. Tôi thực sự thương N. và muốn đến với cô ấy. N. cũng thương tôi. Chúng tôi quen nhau khoảng 2 tháng nay và đến với nhau thật lòng. Mong mọi người đừng bàn tán trên mạng xã hội nữa. Đã có tình cảm mới sống với nhau chứ”, Nhật Minh nói trên livestream.

Thông tin ly hôn được Nhật Minh công khai trên livestream.

Trong livestream trước đó, Nhật Minh nói thủ tục ly hôn được anh nộp từ tháng 11 sau thời gian dài cân nhắc.

Nam ca sĩ cho biết đây là quyết định không dễ dàng khi cả hai có quãng thời gian gắn bó suốt 20 năm: "Tôi và Bình Tinh ly hôn rồi, mong mọi chuyện tốt đẹp. Mọi người đừng công kích đôi bên nữa, xin lỗi vì đã làm phiền mấy ngày qua".

Nam nghệ sĩ nói cả hai chia tay yên bình, văn minh, vẫn xem nhau là bạn bè để cùng nuôi con.

Nhật Minh mong khán giả ngừng công kích. Cả hai không muốn nói nhiều về vấn đề ly hôn.

Trong khi đó, Bình Tinh giữ im lặng về thông tin ly hôn.

Chuyện tình kéo dài 20 năm khép lại

Cặp nghệ sĩ bắt đầu quen nhau từ những năm đầu 2000, khi còn là những gương mặt trẻ đang tạo dựng tên tuổi trong nghề. Suốt một thời gian dài, Bình Tinh và Nhật Minh giữ kín chuyện tình cảm trước công chúng. Đến năm 2018, cả hai mới chọn thời điểm thích hợp để công khai, sau khi sự nghiệp từng bước ổn định.

Bình Tinh từng chia sẻ rằng khi còn ở giai đoạn đầu làm nghề, nghệ sĩ trẻ thường e ngại công khai chuyện tình cảm vì lo ảnh hưởng đến thiện cảm của khán giả. Chính vì vậy, họ chọn giữ mối quan hệ trong im lặng.

Trên sân khấu và trong công việc, cặp đôi gắn bó mật thiết. Nhật Minh vốn theo đuổi dòng nhạc trữ tình - quê hương. Không chỉ biểu diễn cùng vợ, nam ca sĩ còn hỗ trợ Bình Tinh trong công tác tổ chức chương trình và vận hành đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long - gánh cải lương cha truyền con nối của gia đình Bình Tinh.

Bình Tinh và Nhật Minh có 20 năm gắn bó.

Cả hai có một con gái 10 tuổi tên Bella. Dù chung sống nhiều năm, họ chưa tổ chức lễ cưới đúng nghĩa. Trong một chương trình, cặp vợ chồng nói từng lên kế hoạch khi Bình Tinh sinh con nhưng rồi phải gác lại vì nhiều lý do.

Bình Tinh sinh năm 1986, trưởng thành trong gia đình nghệ thuật nổi tiếng của sân khấu tuồng cổ Huỳnh Long. Cô là là gương mặt quen thuộc với công chúng yêu cải lương, ngoài ra còn được biết đến với danh xưng con nuôi của NSƯT Vũ Linh và NSƯT Kim Tử Long.

Bình Tinh theo nghề từ khi còn nhỏ, trưởng thành từ Đồng ấu Bạch Long. Cô đảm nhận nhiều dạng vai từ đồng ấu tới đào võ, đào thương, xuất hiện trong nhiều video cải lương thời hoàng kim. Hiện, Bình Tinh là trưởng đoàn cải lương Huỳnh Long. Cô gánh vác trách nhiệm phát triển đoàn trong bối cảnh sân khấu truyền thống đối mặt nhiều thách thức.

Từ năm 2022 đến nay, sự nghiệp của Bình Tinh có nhiều bước tiến. Nữ nghệ sĩ được ghi nhận trong các giải thưởng sân khấu chuyên nghiệp, trong đó có danh hiệu “Gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu 2022”. Gần đây, vở diễn Nhật thực có sự tham gia của Bình Tinh nhận 4 huy chương vàng tại một sự kiện sân khấu quốc tế ở Nam Ninh (Trung Quốc), trong đó Bình Tinh cũng đoạt huy chương vàng cá nhân.

Không chỉ dừng lại ở sân khấu, Bình Tinh lần đầu thử sức với điện ảnh qua phim Hoàng tử quỷ, hóa thân thành Tuệ Liễu phu nhân, nhân vật có chiều sâu tâm lý và nhiều giằng xé nội tâm. Trong buổi ra mắt phim, nữ nghệ sĩ cho biết cô phải tạm gác thói quen diễn cải lương để thích ứng với điện ảnh, xem mình như “trang giấy trắng” khi bước vào lĩnh vực mới.

Dù vậy, cải lương vẫn là nơi cô dành nhiều tâm huyết nhất. Bình Tinh từng bộc bạch rằng điều khiến cô lo lắng nhất không phải danh tiếng, mà là một ngày nào đó sức khỏe không cho phép tiếp tục đứng sân khấu và duy trì đoàn, khi ấy những nghệ sĩ lớn tuổi, có hoàn cảnh khó khăn bám trụ với Huỳnh Long sẽ ra sao. Niềm mong mỏi của cô là giữ được sức lực và sự bền bỉ để tiếp tục sứ mệnh với gia tộc nghệ thuật.