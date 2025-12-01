NSƯT Như Huỳnh giành HCV nhờ vai bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương

Liên hoan Quốc tế Sân khấu Thử nghiệm lần VI khép lại tại Ninh Bình sau nửa tháng diễn ra, quy tụ nhiều đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước. Liên hoan trao 39 huy chương vàng, 52 huy chương bạc cho diễn viên và 12 giải thưởng dành cho các thành phần sáng tạo xuất sắc trong liên hoan.

Nổi bật tại lễ bế mạc là NSƯT Như Huỳnh vượt hơn 50 nghệ sĩ, giành HCV quốc tế nhờ hóa thân thành nữ sĩ Hồ Xuân Hương trong vở cải lương Đêm cuối.

Tham dự liên hoan cùng Chi hội biểu diễn nghệ thuật Thăng Long (Hội Sân khấu Hà Nội), Đêm cuối được đánh giá là tác phẩm gây ấn tượng mạnh nhờ hướng đi kết hợp chất liệu cải lương truyền thống với ngôn ngữ sân khấu thực nghiệm.

NSƯT Như Huỳnh giành HCV nhờ vai Bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương.

Trong vai Bà chúa thơ Nôm, Như Huỳnh phải đồng thời vận dụng ca, thoại và vũ đạo, chuyển biến cảm xúc liên tục và tương tác với không gian thử nghiệm của đạo diễn. Nữ nghệ sĩ thể hiện nhân vật qua nhiều lớp ngôn ngữ sân khấu như cải lương, ca trù, hát xẩm, âm hưởng chèo và đặc biệt lần đầu ca diễn đu bay hồi hộp, tạo khoảnh khắc mới lạ.

Phần trình diễn của Như Huỳnh nhận lời khen từ hội đồng giám khảo. Nữ nghệ sĩ thể hiện hình ảnh Hồ Xuân Hương sâu sắc trong bi kịch, mạnh mẽ và có nét đa tình đặc trưng.

Cùng 39 nghệ sĩ nhận HCV, Như Huỳnh chia sẻ: "Vai Hồ Xuân Hương vừa đẹp, vừa khó. Tôi dành nhiều thời gian nghiên cứu, tìm cách đưa tinh thần của bà vào ngôn ngữ sân khấu thử nghiệm mà vẫn giữ được chất cải lương. Khi được khán giả và giám khảo đón nhận, tôi thực sự hạnh phúc và biết ơn. Tôi hạnh phúc vì khán giả không chỉ xem, mà còn cảm được. Họ đã nhìn thấy trái tim của tôi trong từng câu hát, từng cái nghiêng đầu, từng hơi thở của Hồ Xuân Hương".

Lễ bế mạc Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ 6 do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam chủ trì phối hợp UBND tỉnh Ninh Bình và các đơn vị liên quan tổ chức. Liên hoan thu hút hơn 1.000 nghệ sĩ từ gần 30 đơn vị nghệ thuật, gồm 8 tác phẩm quốc tế và 19 tác phẩm trong nước.

Sau hơn hai tuần diễn ra (15-30/11), ban tổ chức trao 2 Giải Xuất sắc, 6 HCV và 4 HCB cho vở diễn, cùng 39 HCV, 52 HCB cho diễn viên và 12 giải thưởng sáng tạo xuất sắc. Hai Giải Xuất sắc được trao cho Đêm nay là đêm nào (Đoàn Kịch Ngư cổ Trạm Hóa, Sơn Đông - Trung Quốc) và Người đi dép cao su (Nhà hát Kịch Việt Nam).

HCV còn được trao cho các vở Vũ trụ, Tỳ bà ký, Nguyệt hạ, Giấc mơ chú ếch xanh, Các cụ gánh còng lưng, Tấm - Cám, trong khi Ảo quan, Sơn Hà, Rồi tôi sẽ lớn, Ngày mai trời lại sáng nhận HCB.