Soobin Hoàng Sơn kêu gọi 10.000 khán giả, gửi 1,25 tỷ đồng giúp đỡ miền Trung

TPO - Live Concert: All-rounder The Final của Soobin bùng nổ ở TPHCM, không bị ảnh hưởng bởi lùm xùm thoát fandom trước đó. Bên cạnh những tiết mục được đầu tư mạnh về âm nhạc, Soobin kêu gọi người hâm mộ chung tay hỗ trợ miền Trung, gửi hơn 1,25 tỷ đồng về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Soobin bùng nổ

Sau hai đêm diễn tại Hà Nội phủ kín khán giả, Soobin đưa Soobin Live Concert: All-rounder The Final đến TPHCM. Sau vụ ồn ào khán giả đòi thoát fan, 10.000 người vẫn lấp đầy sân khấu.

Lần trở lại này Soobin mang lên sân khấu gần 30 tiết mục, dẫn dắt khán giả đi qua hành trình âm nhạc của Soobin từ những bản hit sôi động ballad, mở rộng sang mảng truyền thống - văn hoá dân tộc và kết lại bằng loạt tiết mục âm nhạc mang màu sắc quyết liệt.

Điểm nhấn của All-rounder The Final nằm ở hệ thống ánh sáng, âm thanh được nâng cấp so với hai đêm diễn trước. Concert có sự xuất hiện của các nghệ sĩ khách mời: Binz, VSTRA, Rhymastic, NSND Huỳnh Tú cùng các thành viên thuộc đội hình Tân binh thăng cấp gồm Hồ Đông Quan, Cường Bạch, Thái Lê Minh Hiếu, Swan Nguyễn, Long Hoàng, Duy Lân, Đức Duy, Phúc Nguyên, minhtin, Lâm Anh và Wonbi.

Soobin bùng nổ trong đêm live concert.

Chương đầu của concert được xây dựng theo tinh thần bứt phá. Âm nhạc hiện đại, phối khí mạnh và tiết tấu nhanh liên tục được đẩy lên cao trào.

Những ca khúc như Đã đến lúc, Blackjack, Superstar, Hey xuất hiện trong các bản phối mới, giữ vững năng lượng sân khấu và dẫn dắt concert theo tinh thần "tuyên ngôn nghệ sĩ" mà Soobin theo đuổi thời gian qua. Khán giả dễ dàng thấy một Soobin quyết liệt, tự tin và kiểm soát tốt hơi thở sân khấu.

Từ sân khấu chính, anh tiến dần sâu vào khu vực trung tâm, biểu diễn Bật nó lên, Lu mờ, Ai mà biết được, Trò chơi trên những sàn phụ giữa hàng ngàn khán giả. Không gian được mở rộng theo cả chiều ngang lẫn chiều cao.

Ở phần giữa concert, Soobin đưa khán giả về những giai đoạn âm nhạc mềm hơn, giàu tự sự. Đây là hình ảnh, phong cách khác giúp anh tạo chỗ đứng riêng trong Vpop. Loạt ca khúc Anh đã quen với cô đơn, Nếu ngày ấy, Phía sau một cô gái, Xin đừng lặng im, Giá như, Tháng năm được thể hiện với tâm thế chậm rãi, tiết chế, tập trung nhiều vào giọng hát và chất tình cảm.

Không còn nhịp beat dồn dập, Soobin hát lặng, rõ, giữ mạch cảm xúc. Những màn trình diễn này được xem như phần ký ức của concert, nơi khán giả nhớ lại giai đoạn âm nhạc đầu đời của nam ca sĩ, cũng chính là thời điểm cái tên Soobin Hoàng Sơn định danh trên bản đồ nhạc Việt.

Điểm nhấn khác biệt

Một trong những phần đáng chú ý nhất của chương trình là cách Soobin đưa yếu tố âm nhạc dân gian vào live show solo. Khác với hai đêm diễn trước tại Hà Nội - nơi anh biểu diễn đàn bầu, hát xẩm cùng cha là NSND Huỳnh Tú, concert tại TPHCM mở rộng tinh thần tiếp nối giá trị truyền thống. Chương Văn hóa được mở ra với ca khúc Gương vỡ làm lành mang chất liệu ngũ cung, hát cùng đội hình Tân binh thăng cấp.

Tiếp nối là Mục hạ vô nhân, Ngồi tựa mạn thuyền. Các phần trình diễn được tái phối, giữ cấu trúc dân gian nhưng đưa thêm chất điện tử, tiết tấu mới nhằm đưa tính truyền thống đến gần hơn với khán giả trẻ.

Các tiết mục mang đậm tinh thần văn hóa của Soobin trong đêm diễn.

Trên sân khấu, NSND Huỳnh Tú xúc động khi Mục hạ vô nhân sau hàng chục năm được trình diễn ở một sân khấu hiện đại trước hàng nghìn khán giả: "Ba mươi năm qua, giai điệu này chỉ vang ở đồng bằng sông Hồng. Hôm nay, nó sống giữa không gian khác, trước những gương mặt trẻ. Đó là hạnh phúc lớn nhất đời nghệ thuật của tôi".

Giai đoạn cuối của concert là những tiết mục bùng nổ quyết liệt. Các ca khúc Cao gót, Dancing in the dark, Ngổn ngang, Sẽ quên em nhanh thôi, Sunset in the city, Kingdom, Day dream, Beautiful monster lần lượt xuất hiện, mang đến không khí bùng nổ sau phần biểu diễn đậm chất văn hóa truyền thống.

Điểm đáng nhớ là màn song ca với Rhymastic trong Ngổn ngang và Sẽ quên em nhanh thôi, gợi lại tinh thần đồng hành giữa hai nghệ sĩ trong suốt nhiều năm làm nhạc tại SpaceSpeakers.

Kết show, Soobin hát Ai cũng phải lớn với phần trình chiếu hình ảnh tổng hợp hành trình âm nhạc của anh từ những năm đầu sự nghiệp đến hiện tại.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, All-rounder The Final còn mang đến giá trị lan tỏa. Trước đêm diễn, Soobin và công ty đóng góp 500 triệu đồng cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và kêu gọi khán giả cùng chung tay hướng về miền Trung chịu thiệt hại thiên tai.

Tại sự kiện, hàng chục nghìn khán giả đã quyên góp tổng cộng 1,25 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền được gửi qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ. Soobin cảm ơn công chúng, đồng thời cho biết đây là concert cá nhân cuối cùng của anh trong năm 2025.