Nghệ sĩ hát bội tại TPHCM so tài phái đoàn New Zealand

TPO - Nhân dấu mốc 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - New Zealand, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM tổ chức chương trình giao lưu văn hóa đặc biệt giữa nhà hát và Đoàn Ngāti Rangiwewehi Kapa Haka (New Zealand). Hai loại hình nghệ thuật truyền thống có dịp đứng chung sân khấu, trao đổi kỹ thuật biểu diễn, chia sẻ ngôn ngữ văn hóa và mở ra những hướng hợp tác sâu hơn trong tương lai.

Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - New Zealand, Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TPHCM tổ chức hội ngộ văn hóa đặc biệt giữa hai loại hình nghệ thuật truyền thống là hát bội của Việt Nam, và Kapa Haka - biểu tượng tinh thần Māori của New Zealand.

Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa trưng bày giá trị nghệ thuật, mà còn đánh dấu bước phát triển mới trong giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia sau nửa thế kỷ gắn bó, mở ra cơ hội hợp tác dài hơi dựa trên di sản và nghệ thuật trình diễn.

Nhà hát nghệ thuật Hát bội TPHCM giới thiệu trích đoạn kinh điển Ôn Đình chém Tá - trích tuồng San Hậu tại buổi giao lưu văn hóa.

Các nghệ sĩ Nhà hát giới thiệu hệ thống về lịch sử hình thành, ngôn ngữ biểu đạt và hệ thống quy ước của hát bội. Những đặc trưng như nghệ thuật họa mặt giúp định danh vai diễn, phục trang nhiều lớp mang tính tượng trưng, cùng phong cách ca ra bộ và diễn xuất ước lệ được trình bày rõ ràng để đoàn bạn có thể hiểu được cấu trúc nghệ thuật của tuồng cổ Việt Nam.

Phát biểu trong buổi giao lưu, NSƯT Nguyễn Hoàng Vinh - Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Hát bội - bày tỏ niềm vinh dự khi được đón tiếp phái đoàn New Zealand, nhấn mạnh đây là dịp để hai nền nghệ thuật truyền thống lắng nghe và học hỏi lẫn nhau thông qua thực hành sân khấu.

Ông kỳ vọng từ những hoạt động như thế này, Hát bội có thể bước ra khỏi khuôn khổ trình diễn trong nước và tìm được sự cộng hưởng với bạn bè quốc tế.

"Chúng tôi mong muốn buổi giao lưu góp phần thắt chặt tình hữu nghị và thúc đẩy sự hiểu biết sâu sắc hơn về nghệ thuật truyền thống của hai dân tộc, là cầu nối văn hóa quan trọng nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt - New Zealand”, NSƯT Nguyễn Hoàng Vinh phát biểu.

Sau phần giới thiệu, khán giả được thưởng thức hai trích đoạn kinh điển: Ôn Đình chém Tá trong tuồng San Hậu và một phân cảnh trong vở Anh hùng nói về tướng Nguyễn Trung Trực - tác phẩm vừa được trao Huy chương Bạc tại Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025.

Những lớp diễn được thể hiện với tiết tấu mạnh, động tác dứt khoát, ca diễn độc đáo và phục trang cầu kỳ tạo nên ấn tượng mạnh với đoàn nghệ thuật Māori.

Màn trình diễn haka - vũ điệu đậm tinh thần chiến đấu có vị trí quan trọng trong văn hóa New Zealand.

Phái đoàn New Zealand tham dự chương trình gồm các nghệ sĩ thuộc Đoàn Ngāti Rangiwewehi Kapa Haka, một trong những tập thể tiêu biểu bảo tồn văn hóa Māori. Được thành lập năm 1968 và nhiều lần chiến thắng tại Te Matatini, đoàn có kinh nghiệm dài lâu trong quảng bá nghệ thuật truyền thống ra quốc tế.

Trong buổi giao lưu, đoàn New Zealand trình diễn nhiều tiết mục đặc trưng với động tác mạnh, tiếng hô haka dồn dập, ánh nhìn sắc như mũi giáo, những yếu tố thể hiện tinh thần chiến binh của dân tộc Māori.

Các nghệ sĩ cũng chia sẻ về trang phục, hoa văn vẽ mặt mang ý nghĩa dòng tộc, cũng như cách họ sử dụng vũ khí và đạo cụ trong nghi lễ sân khấu. Sự sôi động và giàu năng lượng của Kapa Haka tạo nên sắc thái đối trọng thú vị với sự ước lệ, điển chế và trau chuốt hình tượng của hát bội Việt Nam.

Chương trình giao lưu tại Nhà hát Hát Bội là một phần trong chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm hữu nghị Việt - New Zealand. Sáng 28/11, Đoàn Ngāti Rangiwewehi Kapa Haka biểu diễn trong lễ kỷ niệm chính thức, khẳng định tầm quan trọng của nghệ thuật truyền thống trong ngoại giao văn hóa.