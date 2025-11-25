Lê Giang bị teo chân

TPO - Lê Giang cho biết nhiều tháng qua cô xuất hiện nhiều cơn đau đến mức không thể đi nổi, có lúc phải lết vào nhà tắm khóc vì thoát vị đĩa đệm chèn thần kinh tọa. Cơn đau kéo dài khiến chân nữ nghệ sĩ yếu dần, xuất hiện dấu hiệu teo cơ.

Tối 24/11, Lê Giang chia sẻ tình trạng sức khỏe đáng ngại, khiến cô phải bỏ đóng phim nửa năm qua. Nữ nghệ sĩ mắc thoát vị đĩa đệm kèm đau thần kinh tọa, khiến chân tê buốt và yếu dần, kéo dài dai dẳng.

“Tôi bị đau thần kinh tọa, thoát vị đĩa đệm suốt mấy tháng qua, bị nặng lắm, đi cà nhắc và thốn. Tôi buồn lắm vì lúc trước chỉ 'lết' được thôi phải cố gắng, đi nhiều chỗ nhưng sau đó cũng bị tái phát", Lê Giang chia sẻ.

Lê Giang chia sẻ tình trạng bệnh khiến chân bị teo, đi lại khó khăn. Ảnh: NVCC.

Nữ diễn viên nói thêm có thời điểm cô đau đến mức không thể đi nổi, chỉ có thể lết vào nhà tắm khóc vì không chịu nổi cơn đau từ lưng trở xuống vùng thân dưới. Cô còn chia sẻ tình trạng chân có dấu hiệu teo cơ do cơn đau kéo dài. Nữ nghệ sĩ phải tập thể dục mỗi ngày, kết hợp châm cứu và vật lý trị liệu nhưng chưa thuyên giảm.

Lê Giang nói cô tìm được đúng thầy thuốc, cơn đau giảm sau hai buổi trị liệu. Cô đi lại dễ dàng hơn trước đây, cải thiện đến 80-90%. Lê Giang nói cô không ỷ lại, vẫn thận trọng vì bệnh dễ tái phát. Cô dự định duy trì thăm khám định kỳ và phục hồi chức năng để tránh biến chứng.

“Ai bệnh mới hiểu, Lê Giang chỉ cầu trời cho hết đau là mừng rồi”, Lê Giang chia sẻ thêm.

Tháng 2/2023, Lê Giang nhập viện phẫu thuật chân vì nhiều tổn thương ở khớp gối, gồm sừng sau sụn chêm trong, thoái hóa sụn chêm hai bên và tụ dịch khớp. Cô cho biết chấn thương xuất phát từ vụ ngã xe máy khoảng 20 năm trước, hậu quả kéo dài đến hiện tại.

Do đặc thù công việc những năm gần đây phải đóng phim liên tục và di chuyển nhiều, hai chân của cô thường xuyên nhức mỏi nhưng cô không để ý vì nghĩ chỉ là đau thông thường.

Sự nghiệp của Lê Giang nổi bật trở lại khoảng 5 năm gần đây, sau khi cô tham gia game show, hợp tác với Trấn Thành. Khi đồng nghiệp lấn sân sang điện ảnh, Lê Giang được Trấn Thành mời đóng phim Tết liên tục, từ Bố già, Nhà bà Nữ đến Bộ tứ báo thủ.

Lê Giang kín tiếng hơn sau vụ việc liên quan phim Bộ tứ báo thủ.

Việc nữ nghệ sĩ góp mặt trong hầu hết phim lớn của Trấn Thành khiến cô bị gắn nhãn “người quen đạo diễn”. Tại showcase Bộ tứ báo thủ, Trấn Thành nhận xét Lê Giang có lối diễn đời, "chưa tìm được người thay thế chị Lê Giang ở những dạng vai chị thủ".

Đến mùa phim Tết năm nay, Lê Giang gây ồn ào khi lên tiếng bảo vệ Trấn Thành và bộ phim cô tham gia. Khi đồng nghiệp đăng bài nhận xét phim “nhạt nhẽo, đơn điệu”, nữ nghệ sĩ đáp trả công khai, gây tranh cãi nhất là câu "ước các em làm được 1% của Trấn Thành”.

Màn đối đáp khiến câu chuyện lan rộng, tạo nên nhiều ý kiến trái chiều. Sau sự việc, nữ nghệ sĩ giữ thái độ kín tiếng, hạn chế chia sẻ trên mạng xã hội và không bình luận thêm về bộ phim.