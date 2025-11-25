Hoa hậu Phương Linh đối đầu 76 người đẹp tại Việt Nam

TPO - Hoa hậu Phương Linh đại diện chủ nhà đối đầu 76 hoa hậu quốc tế tại Miss Cosmo diễn ra tại Việt Nam. Các hoạt động trải dài từ Huế, Lâm Đồng, đêm bán kết và chung kết tổ chức tại TPHCM.

Miss Cosmo 2025 quy tụ 77 thí sinh từ các quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài tại Việt Nam từ cuối tháng 11 đến ngày 20/12.

Tại buổi send-offf, Hoa hậu Ngọc Châu - Giám đốc Quốc gia Miss Cosmo Vietnam - trao sash Miss Cosmo Vietnam cho Phương Linh. Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Phương Linh đại diện chủ nhà, chuẩn bị bước vào hành trình cạnh tranh cùng 76 hoa hậu quốc tế.

Phương Linh đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam ở tuổi 25. Hoa hậu sinh năm 2000 gây chú ý với thành tích tốt nghiệp Đại học Washington (Mỹ) với điểm trung bình tích lũy của tất cả môn học (GPA) 3.6/4.0, hoàn thành chương trình cao đẳng ngành Kinh doanh tại Houston với GPA 3.95/4.0.

Hoa hậu Ngọc Châu (trái) và Miss Cosmo Vietnam 2024 Xuân Hạnh trao sash cho Phương Linh.

Với bảng profile đẹp, Phương Linh nói cô hoàn toàn tự tin khi nhập cuộc Miss Cosmo. “Điều tôi tự hào nhất là chưa từng hối hận hay thỏa hiệp điều gì trái với đạo đức. Ở Việt Nam, có hai khái niệm: thành nhân trước khi thành công. Tôi cố gắng giữ điều đó suốt hành trình đương nhiệm”.

Đến với Miss Cosmo, cô tiếp tục đi theo định hướng dùng tiếng nói bản thân lan tỏa dự án thiện nguyện đang theo đuổi. Phương Linh nói cô cố gắng, nhưng vẫn giữ tâm thế tận hưởng cuộc thi, không đặt nặng áp lực đối đầu 76 hoa hậu khắp thế giới.

Trước câu hỏi về dự án cộng đồng, hoa hậu sinh năm 2000 cho biết cô theo đuổi chủ đề sức khỏe tâm lý cho người trẻ, tập trung vào nhóm sinh viên, đối tượng dễ gặp rào cản tâm lý nhưng thiếu công cụ tiếp cận hỗ trợ chuyên môn. 6 tháng qua, cô tập trung rèn luyện kỹ năng trình diễn, ứng xử, thể hình và thuyết trình dự án.

Phương Linh cho biết cô tận hưởng hành trình tại Miss Cosmo, lan tỏa văn hóa Việt Nam đến 76 hoa hậu quốc tế.

Miss Cosmo là cuộc thi quốc tế do người Việt Nam sáng lập. Sau mùa giải 2024, ban tổ chức bám sát tiêu chí Impactful Beauty (Vẻ đẹp nâng tầm ảnh hưởng), trong đó hoạt động cộng đồng là điểm nhấn.

Trưởng ban tổ chức cho biết Miss Cosmo 2025 chủ động dời lịch sang tháng 12, tránh mùa thường xuyên xảy ra bão lũ. Ban tổ chức cũng phối hợp UBND Thành phố Huế hỗ trợ người dân 200 triệu đồng sau thiên tai.

Từ ngày 25/11, đoàn Miss Cosmo bao gồm ê-kíp và 77 hoa hậu sang Việt Nam đến Nha Trang và nhiều tỉnh miền Trung để hoạt động thiện nguyện. Miss Cosmo cũng thông qua Ủy ban và Mặt trận Tổ quốc địa phương gửi quà và hỗ trợ người dân ở Lâm Đồng, Phú Yên, Quy Nhơn.

Miss Cosmo 2025 diễn ra trong hơn 20 ngày, quy tụ 77 thí sinh từ khắp thế giới. Các hoạt động chính sẽ được tổ chức tại Huế, Lâm Đồng, Tây Ninh, Nha Trang và TPHCM. Hai đêm thi quyết định Bán kết 17/12 và Chung kết 20/12 diễn ra tại TPHCM.