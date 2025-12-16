Sắc vóc 5 người đẹp thời trang ở Hoa hậu Thế giới Việt Nam

TPO - Top 5 đề cử cho giải thưởng Người đẹp thời trang tại Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 đã được công bố bao gồm các thí sinh Nguyễn Đào Tuyên Dương, Nguyễn Lan Nhi, Huỳnh Bích Thoại, Ngô Thị Kiều Anh và Phan Phương Oanh.