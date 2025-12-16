Sắc vóc 5 người đẹp thời trang ở Hoa hậu Thế giới Việt Nam

TPO - Top 5 đề cử cho giải thưởng Người đẹp thời trang tại Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 đã được công bố bao gồm các thí sinh Nguyễn Đào Tuyên Dương, Nguyễn Lan Nhi, Huỳnh Bích Thoại, Ngô Thị Kiều Anh và Phan Phương Oanh.
50 thí sinh đã trải qua những màn trình diễn trên sân khấu tại Quảng trường Tháp Tam Thắng, khu vực bãi sau Vũng Tàu. Họ đã thể hiện kỹ năng trình diễn ấn tượng trên sàn runway được đặt ngay bên bờ biển, hòa quyện với khung cảnh thiên nhiên khoáng đạt.
Phan Phương Oanh sinh năm 2003, đến từ Hà Nội. Cô là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân. Người đẹp cao 1,72 m, số đo 3 vòng 81-60-87 cm. Phương Oanh là cựu Chủ tịch CLB nhảy PDP dance club, cùng đội đạt á quân 2019 và quán quân 2020 tại giải nhảy toàn quốc - Highschool best dance crew. Cô là thành viên câu lạc bộ MC và thời trang Đại học Ngoại Thương.
Kiều Anh sinh năm 2004, đến từ Ninh Bình, là sinh viên chuyên ngành Kinh tế đối ngoại của Viện Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế (Đại học Ngoại thương, Hà Nội). Ở trường, Kiều Anh từng tham gia nhiều câu lạc bộ như Tiếng Anh, MC và Thời trang - những môi trường giúp cô trau dồi kỹ năng thuyết trình, giao tiếp.
Kiều Anh từng tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam. Cô được đánh giá tự tin trong giao tiếp và ứng xử.
Huỳnh Bích Thoại (SBD 117) trình diễn thiết kế mang tinh thần năng động, trẻ trung. Cô gây ấn tượng với đôi chân dài, biểu cảm chuyên nghiệp.
Bích Thoại sinh năm 2005, đến từ Vĩnh Long. Cô chia sẻ khi đến với cuộc thi: "Tôi muốn sống một tuổi trẻ không nuối tiếc và đứng trên sân khấu với tất cả sự can đảm, chân thành mà tôi đã nỗ lực xây dựng".
Nguyễn Đào Tuyên Dương (SBD 165) không gây bất ngờ khi được xướng tên vào top 5 đề cử Người đẹp thời trang. Cô 23 tuổi, quê Gia Lai, cao 1,8 m, là thí sinh cao nhất cuộc thi năm nay.
Trước khi đến với Hoa hậu Thế giới Việt Nam, người đẹp quê Gia Lai hoạt động trong lĩnh vực người mẫu nên có kinh nghiệm trình diễn.