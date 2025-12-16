Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sắc vóc 5 người đẹp thời trang ở Hoa hậu Thế giới Việt Nam

Duy Nam

TPO - Top 5 đề cử cho giải thưởng Người đẹp thời trang tại Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 đã được công bố bao gồm các thí sinh Nguyễn Đào Tuyên Dương, Nguyễn Lan Nhi, Huỳnh Bích Thoại, Ngô Thị Kiều Anh và Phan Phương Oanh.

600254819-1439232937571833-5164398662520184452-n.jpg
Tại chương trình Vietnam Beauty Fashion Fest XIII thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 hôm 14/12, ban tổ chức đã công bố top 5 đề cử cho giải thưởng Người đẹp thời trang bao gồm các thí sinh Nguyễn Đào Tuyên Dương, Nguyễn Lan Nhi, Huỳnh Bích Thoại, Ngô Thị Kiều Anh và Phan Phương Oanh.
597633297-1439237624238031-274412669115682822-n.jpg
596499711-1439236854238108-4537787460005661225-n.jpg
50 thí sinh đã trải qua những màn trình diễn trên sân khấu tại Quảng trường Tháp Tam Thắng, khu vực bãi sau Vũng Tàu. Họ đã thể hiện kỹ năng trình diễn ấn tượng trên sàn runway được đặt ngay bên bờ biển, hòa quyện với khung cảnh thiên nhiên khoáng đạt.
phan-phuong-oanh-censored.jpg
Thí sinh Phan Phương Oanh (SBD 211) trình diễn thiết kế thanh lịch, chất liệu lụa bay bổng. Cô là người đẹp có kinh nghiệm sàn diễn, từng vào top 10 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022.
oanh-2.jpg
oanh-3.jpg
Phan Phương Oanh sinh năm 2003, đến từ Hà Nội. Cô là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân. Người đẹp cao 1,72 m, số đo 3 vòng 81-60-87 cm. Phương Oanh là cựu Chủ tịch CLB nhảy PDP dance club, cùng đội đạt á quân 2019 và quán quân 2020 tại giải nhảy toàn quốc - Highschool best dance crew. Cô là thành viên câu lạc bộ MC và thời trang Đại học Ngoại Thương.
oanh-1.jpg
Phương Oanh chia sẻ khi đến với cuộc thi năm nay: "Đến với cuộc thi, tôi mong muốn thể hiện phiên bản toàn diện nhất, dù chưa hoàn hảo nhưng luôn không ngừng học hỏi và phát triển. Hành trình sắp tới sẽ là cơ hội để lan tỏa những giá trị mà tôi theo đuổi đó là sự kiên cường, tinh thần tự chủ, cùng khát vọng dám mơ lớn và dám hành động".
ngo-thi-kieu-anh-censored.jpg
Thí sinh Ngô Thị Kiều Anh (SBD 193) trình diễn thiết kế độc đáo, kết hợp hai tông màu đen-trắng cổ điển.
kieu-anh-1.jpg
kieu-anh-2.jpg
Kiều Anh sinh năm 2004, đến từ Ninh Bình, là sinh viên chuyên ngành Kinh tế đối ngoại của Viện Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế (Đại học Ngoại thương, Hà Nội). Ở trường, Kiều Anh từng tham gia nhiều câu lạc bộ như Tiếng Anh, MC và Thời trang - những môi trường giúp cô trau dồi kỹ năng thuyết trình, giao tiếp.
kieu-anh-3.jpg
kieu-anh-4.jpg
Kiều Anh từng tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam. Cô được đánh giá tự tin trong giao tiếp và ứng xử.
bich-thoai-2-censored.jpg
bich-thoai-1-censored.jpg
Huỳnh Bích Thoại (SBD 117) trình diễn thiết kế mang tinh thần năng động, trẻ trung. Cô gây ấn tượng với đôi chân dài, biểu cảm chuyên nghiệp.
bich-thoai-3.jpg
bich-thoai-4.jpg
Bích Thoại sinh năm 2005, đến từ Vĩnh Long. Cô chia sẻ khi đến với cuộc thi: "Tôi muốn sống một tuổi trẻ không nuối tiếc và đứng trên sân khấu với tất cả sự can đảm, chân thành mà tôi đã nỗ lực xây dựng".
lan-nhi.jpg
Nguyễn Lan Nhi (SBD 367) là một trong những thí sinh được xướng tên vào top 5 đề cử Người đẹp thời trang. Người đẹp 25 tuổi, quê Hà Nội, cao 1,75 m.
lan-nhi-1.jpg
Lan Nhi vào top 8 cuộc thi Nữ sinh viên thanh lịch Thủ đô, đoạt danh hiệu Người đẹp khả ái tại Hoa khôi Thanh lịch Việt Nam 2017. Cô được đánh giá là một trong những thí sinh có kinh nghiệm thi sắc đẹp tại Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025.
tuyen-duong-1.jpg
tuyen-duong-2.jpg
Nguyễn Đào Tuyên Dương (SBD 165) không gây bất ngờ khi được xướng tên vào top 5 đề cử Người đẹp thời trang. Cô 23 tuổi, quê Gia Lai, cao 1,8 m, là thí sinh cao nhất cuộc thi năm nay.
tuyen-duong-3.jpg
tuyen-duong-4.jpg
Trước khi đến với Hoa hậu Thế giới Việt Nam, người đẹp quê Gia Lai hoạt động trong lĩnh vực người mẫu nên có kinh nghiệm trình diễn.
Duy Nam
