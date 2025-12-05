Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

100 hoa hậu, á hậu đẹp nhất thế giới

Duy Nam
TPO - Nhiều hoa hậu, á hậu đăng quang trong năm 2025 nằm trong danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler.

TC Candler vừa công bố các đề cử của cuộc bình chọn thường niên Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2025. Danh sách xuất hiện nhiều hoa hậu, á hậu nổi tiếng.

Đây là lần đầu Hoa hậu Thế giới 2024 Opal Suchata được đề cử vào danh sách top 100 gương mặt đẹp nhất giới của TC Candler. Người đẹp Thái Lan được yêu mến với vẻ đẹp ngọt ngào, thanh lịch.

471583220-18483990367020039-4881553737872779926-n.jpg
1.jpg
aa1e7yel.jpg
tieu-su-engfa-waraha-44-101519.jpg
Dàn hoa hậu, á hậu được đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2025.

Opal Suchata năm nay 21 tuổi, là sinh viên Luật tại Đại học Thammasat, chuyên ngành Quan hệ Quốc tế. Người đẹp có chiều cao ấn tượng 1,8 m, nói được tiếng Anh và tiếng Quan Thoại. Cô đang điều hành hoạt động kinh doanh khách sạn ở Phuket, Thái Lan.

Trong khi đó, đây là năm thứ tư liên tiếp Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2022 Engfa Waraha lọt vào đề cử của danh sách top 100 gương mặt đẹp nhất giới. Engfa Waraha hiện là hoa hậu nổi tiếng ở Thái Lan. Cô theo đuổi sự nghiệp ca hát, diễn xuất.

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 Luciana Fuster lần thứ ba liên tiếp lọt vào đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất giới. Cô là MC, diễn viên nổi tiếng ở Peru. Luciana có gương mặt ngọt ngào với nụ cười rạng rỡ.

Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2025 Ahtisa Manalo năm thứ hai liên tiếp được đề cử. Người đẹp Philippines vừa tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2025 ở Thái Lan và giành ngôi Á hậu 3. Ahtisa Manalo ghi điểm với gương mặt lai bầu bĩnh, phúc hậu.

Hoa hậu Hoàn vũ Venezuela 2022 Amanda Dudame lần đầu vào danh sách top 100 gương mặt đẹp nhất giới 2025 của TC Candler. Cô có gương mặt sang trọng, toát lên vẻ quý phái. Amanda Dudame từng giành giải Á hậu 1 tại Hoa hậu Hoàn vũ 2022.

Danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới là một bảng xếp hạng thường niên của TC Candler, ra mắt lần đầu năm 1990. Đơn vị này dựa theo thông tin tổng hợp từ các diễn đàn cùng với việc tham khảo mức độ nổi tiếng và đặt ra nhiều tiêu chí riêng để đưa ra những ứng cử viên cho hạng mục của nam và nữ.

Nhiều hoa hậu, á hậu vào danh sách top 100 gương mặt đẹp nhất giới của TC Candler. Miss Charm USA 2025 - Kaylyn Slevin từng giành thứ hạng 11 tại cuộc bình chọn 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2021 và đang tham gia cuộc thi Miss Charm 2025 tại Việt Nam.

Tại Việt Nam, Á hậu Thảo Nhi Lê nhiều lần xuất hiện trong bảng xếp hạng Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler. Từ năm 2020-2022, cô đều được vinh danh, với thứ hạng tăng dần qua từng năm.

Cụ thể, năm 2020, Thảo Nhi Lê lần đầu có tên trong danh sách ở vị trí 81. Năm 2021, cô vươn lên vị trí 67 và đến năm 2022, thứ hạng tiếp tục cải thiện, đạt vị trí 57.

Năm 2019, Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo xuất hiện trong danh sách của TC Candler với vị trí 77. Năm 2014, Á hậu Trương Tri Trúc Diễm vượt qua nhiều tên tuổi như Selena Gomez, Scarlett Johansson để giành vị trí 67.

Duy Nam
#top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới #gương mặt đẹp nhất thế giới #hoa hậu #á hậu

