Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ bị kiện

TPO - Ông Nawat đã nộp đơn khiếu nại hình sự lên tòa án ở Thái Lan để kiện đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Fatima Bosch về tội phỉ báng.

Ngày 3/12, truyền thông Thái Lan đưa tin ông Nawat và công ty Miss Grand International (MGI) đã nộp đơn khiếu nại hình sự lên tòa án ở Thái Lan để kiện đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Fatima Bosch về tội phỉ báng.

Trong thông báo của MGI nêu rõ: "Ông Nawat Itsaragrisil đã chính thức đệ đơn khiếu nại hình sự chống lại cô Fatima Bosch Fernandez tại Thái Lan vào ngày 12/11/2025. Nếu phát hiện thêm bất kỳ hành vi phỉ báng nào, chúng tôi sẽ thực hiện các hành động pháp lý bổ sung theo mức cao nhất của pháp luật".

Ông Nawat và đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Fatima Bosch.

Thông báo cũng làm rõ về sự việc được nhiều cơ quan truyền thông đưa tin liên quan đến cuộc trò chuyện giữa ông Nawat Itsaragrisil và Fatima Bosch Fernandez vào ngày 4/11 tại lễ trao sash của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

"Chúng tôi xin khẳng định lại rằng ông Nawat Itsaragrisil chưa bao giờ gọi bà Fatima Bosch là dumb (đồ ngốc). Những gì ông ấy nói là damage (thiệt hại). Điều này có thể nghe rõ trong các bản ghi âm giọng nói đã được lan truyền rộng rãi trên nhiều nền tảng khác nhau", thông báo của MGI cho biết.

Tại lễ trao sash của Hoa hậu Hoàn vũ 2025 hôm 4/11 tại Bangkok, Thái Lan, ông Nawat đã chỉ đích danh Fatima Bosch và chất vấn cô về việc tại sao không đăng bài quảng cáo cho các nhà tài trợ trên trang cá nhân. Do quá bức xúc, Fatima Bosch đã bỏ ra khỏi khán phòng. Cô cũng không ngần ngại bóc mẽ ông Nawat trước mặt giới phóng viên.

Cô nói: “Tôi thật sự yêu đất nước Thái Lan và tôn trọng tất cả. Các bạn là những con người tuyệt vời. Nhưng những gì giám đốc của các bạn vừa làm là không tôn trọng. Ông ấy gọi tôi là ngu ngốc chỉ vì có vấn đề với tổ chức Miss Universe Mexico. Tôi nghĩ điều đó thật bất công, bởi tôi luôn cư xử đúng mực, không làm phiền ai, chỉ cố gắng tử tế và thể hiện hết khả năng của mình”.

Cô cho biết mình bị quát mắng, xúc phạm và yêu cầu im lặng mà không rõ lý do. “Tôi nghĩ thế giới cần biết điều này, vì chúng tôi là những người phụ nữ mạnh mẽ. Đây là nền tảng để chúng tôi cất lên tiếng nói của mình. Không ai có quyền bắt chúng tôi im lặng và tôi không để ai làm vậy với mình”, cô nói.

Tuy nhiên, trong đơn kiện, phía MGI cho biết những gì Fatima nói trước truyền thông vào ngày 4/11 là sai sự thật và phỉ báng.

"Ngay cả sau khi biết được sự việc, cô vẫn không hề xin lỗi ông Nawat Itsaragrisil. Thay vào đó, cô tiếp tục vu khống ông trong nhiều cuộc phỏng vấn, dường như vì lợi ích cá nhân và để tự biện minh cho mình trong suốt cuộc thi", phía MGI tố cáo.

MGI cũng khẳng định sau khi đăng quang, Fatima Bosch tiếp tục trả lời phỏng vấn xuyên tạc sự việc, liên tục phỉ báng ông Nawat trên nhiều kênh truyền thông khác nhau.

Trước đó, sau khi tố cáo ông Nawat, Fatima Bosch nhận được sự đồng cảm, ủng hộ của cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế. Hoa hậu Hoàn vũ 2024 Victoria Kjær Theilvig cũng đăng tải bài viết ủng hộ người đẹp Mexico.

Nhờ hiệu ứng của vụ việc, trang cá nhân Instagram của cô từ vài trăm nghìn người theo dõi đã vọt lên hơn 1,4 triệu người theo dõi. Trong khi đó, mũi dùi dư luận chĩa vào ông Nawat khiến chủ tịch MGI bị công kích dữ dội.

Ông Raul Rocha - Chủ tịch Miss Universe cũng ra thông báo sẽ kiện ông Nawat. "Để bảo vệ các giá trị, phẩm giá và quyền lợi của phụ nữ, chúng tôi không thể không lên tiếng và lên án hành động đã xảy ra", ông nói.

Áp lực từ sự việc khiến ông Nawat căng thẳng, bật khóc trong cuộc họp báo ngày 5/11. Sau sự cố, ông Nawat đã nhượng bộ phía tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ để cuộc thi Miss Universe 2025 diễn ra suôn sẻ.