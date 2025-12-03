Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Google News

Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ bị kiện

Duy Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ông Nawat đã nộp đơn khiếu nại hình sự lên tòa án ở Thái Lan để kiện đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Fatima Bosch về tội phỉ báng.

Ngày 3/12, truyền thông Thái Lan đưa tin ông Nawat và công ty Miss Grand International (MGI) đã nộp đơn khiếu nại hình sự lên tòa án ở Thái Lan để kiện đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Fatima Bosch về tội phỉ báng.

Trong thông báo của MGI nêu rõ: "Ông Nawat Itsaragrisil đã chính thức đệ đơn khiếu nại hình sự chống lại cô Fatima Bosch Fernandez tại Thái Lan vào ngày 12/11/2025. Nếu phát hiện thêm bất kỳ hành vi phỉ báng nào, chúng tôi sẽ thực hiện các hành động pháp lý bổ sung theo mức cao nhất của pháp luật".

585171898-17885331444401602-4904667165926616617-n.jpg
Ông Nawat và đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Fatima Bosch.

Thông báo cũng làm rõ về sự việc được nhiều cơ quan truyền thông đưa tin liên quan đến cuộc trò chuyện giữa ông Nawat Itsaragrisil và Fatima Bosch Fernandez vào ngày 4/11 tại lễ trao sash của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

"Chúng tôi xin khẳng định lại rằng ông Nawat Itsaragrisil chưa bao giờ gọi bà Fatima Bosch là dumb (đồ ngốc). Những gì ông ấy nói là damage (thiệt hại). Điều này có thể nghe rõ trong các bản ghi âm giọng nói đã được lan truyền rộng rãi trên nhiều nền tảng khác nhau", thông báo của MGI cho biết.

Tại lễ trao sash của Hoa hậu Hoàn vũ 2025 hôm 4/11 tại Bangkok, Thái Lan, ông Nawat đã chỉ đích danh Fatima Bosch và chất vấn cô về việc tại sao không đăng bài quảng cáo cho các nhà tài trợ trên trang cá nhân. Do quá bức xúc, Fatima Bosch đã bỏ ra khỏi khán phòng. Cô cũng không ngần ngại bóc mẽ ông Nawat trước mặt giới phóng viên.

Cô nói: “Tôi thật sự yêu đất nước Thái Lan và tôn trọng tất cả. Các bạn là những con người tuyệt vời. Nhưng những gì giám đốc của các bạn vừa làm là không tôn trọng. Ông ấy gọi tôi là ngu ngốc chỉ vì có vấn đề với tổ chức Miss Universe Mexico. Tôi nghĩ điều đó thật bất công, bởi tôi luôn cư xử đúng mực, không làm phiền ai, chỉ cố gắng tử tế và thể hiện hết khả năng của mình”.

Cô cho biết mình bị quát mắng, xúc phạm và yêu cầu im lặng mà không rõ lý do. “Tôi nghĩ thế giới cần biết điều này, vì chúng tôi là những người phụ nữ mạnh mẽ. Đây là nền tảng để chúng tôi cất lên tiếng nói của mình. Không ai có quyền bắt chúng tôi im lặng và tôi không để ai làm vậy với mình”, cô nói.

Tuy nhiên, trong đơn kiện, phía MGI cho biết những gì Fatima nói trước truyền thông vào ngày 4/11 là sai sự thật và phỉ báng.

"Ngay cả sau khi biết được sự việc, cô vẫn không hề xin lỗi ông Nawat Itsaragrisil. Thay vào đó, cô tiếp tục vu khống ông trong nhiều cuộc phỏng vấn, dường như vì lợi ích cá nhân và để tự biện minh cho mình trong suốt cuộc thi", phía MGI tố cáo.

MGI cũng khẳng định sau khi đăng quang, Fatima Bosch tiếp tục trả lời phỏng vấn xuyên tạc sự việc, liên tục phỉ báng ông Nawat trên nhiều kênh truyền thông khác nhau.

Trước đó, sau khi tố cáo ông Nawat, Fatima Bosch nhận được sự đồng cảm, ủng hộ của cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế. Hoa hậu Hoàn vũ 2024 Victoria Kjær Theilvig cũng đăng tải bài viết ủng hộ người đẹp Mexico.

Nhờ hiệu ứng của vụ việc, trang cá nhân Instagram của cô từ vài trăm nghìn người theo dõi đã vọt lên hơn 1,4 triệu người theo dõi. Trong khi đó, mũi dùi dư luận chĩa vào ông Nawat khiến chủ tịch MGI bị công kích dữ dội.

Ông Raul Rocha - Chủ tịch Miss Universe cũng ra thông báo sẽ kiện ông Nawat. "Để bảo vệ các giá trị, phẩm giá và quyền lợi của phụ nữ, chúng tôi không thể không lên tiếng và lên án hành động đã xảy ra", ông nói.

Áp lực từ sự việc khiến ông Nawat căng thẳng, bật khóc trong cuộc họp báo ngày 5/11. Sau sự cố, ông Nawat đã nhượng bộ phía tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ để cuộc thi Miss Universe 2025 diễn ra suôn sẻ.

Duy Nam
#Hoa hậu Hoàn vũ #Miss Universe #Hoa hậu Hoàn vũ bị kiện

Xem thêm

Cùng chuyên mục