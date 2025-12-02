Hoa hậu Hoàn vũ trước nguy cơ đổi chủ

TPO - Trước hàng loạt bê bối xảy ra với người nắm quyền sở hữu, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ đứng trước nguy cơ đổi chủ.

Ngày 1/12, Công ty TCG Social Media Group có trụ sở ở Thái Lan bất ngờ thông báo về việc tổ chức họp báo để công bố việc mua bản quyền tổ chức cuộc thi Miss Universe khiến fan sắc đẹp xôn xao.

"Công ty TCG - Total Communication Group Co., Ltd. sẽ tổ chức họp báo với nội dung 'TCG xin mua bản quyền Miss Universe Organization (MUO)' do ông Phatphong Jeriyanurawong (JT.Wong) - nhà sáng lập kiêm CEO chủ trì vào thứ Tư, ngày 3/12 năm 2025", thông báo viết.

Ông Raul Rocha và đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Fatima Bosch.

Thông tin TCG Social Media Group mua bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ khiến truyền thông Thái Lan dậy sóng và nhận được sự quan tâm của các fan sắc đẹp trong bối cảnh tổ chức MUO đang bị tẩy chay mạnh mẽ vì hàng loạt bê bối.

Điều đáng nói TCG Social Media Group chính là đơn vị từng kiện JKN Global Group - tập đoàn của bà Anne Jakrakutatip - chủ sở hữu cuộc thi Miss Universe vào tháng 11/2023.

Khi đó, TCG Social Media Group yêu cầu bồi thường một tỷ bath (khoảng 685 tỷ đồng) với lý do bà Anne đã lan truyền thông tin sai sự thật dẫn đến việc hủy bỏ hợp tác trong dự án tiền kỹ thuật số Miss Universe Coin. Phía TCG Social Media Group cũng tuyên bố sẽ kiện Pim-Uma - em gái của bà Anne - cũng với cáo buộc lan truyền thông tin sai sự thật.

Hiện Tòa án Thái Lan đã ra lệnh bắt giữ với Anne Jakrakutatip sau khi bà không ra hầu tòa và biến mất khỏi mạng xã hội. Trong khi đó, doanh nhân Raul Rocha - ông chủ Hoa hậu Hoàn vũ cũng bị Văn phòng Tổng chưởng lý Mexico (FGR) truy tố vì cáo buộc liên quan tới buôn bán vũ khí và hợp tác với tội phạm có tổ chức.

Trong bối cảnh đó, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ tạm thời được điều hành bởi ông Mario Bucaro - CEO mới. Tuy nhiên, tương lại của MUO được cho là gặp nhiều khó khăn và sẽ có sự sang tên đổi chủ nhằm cải tổ lại cuộc thi.

Giữa lúc TCG Social Media Group tuyên bố muốn mua bản quyền cuộc thi, có thêm nhiều thông tin khác về việc MUO có khả năng quay trở về với người Mỹ.

Chuyên trang sắc đẹp Parade of Beauty với gần 80.000 người theo dõi đăng tải bài viết cho biết doanh nhân người Mỹ gốc Iran - Patrick Bet-David đang trong quá trình đàm phán mua lại toàn bộ cổ phần tổ chức Miss Universe.

Ông Patrick là nhà sáng lập và CEO của PHP Agency - công ty tiếp thị bảo hiểm nhân thọ và dịch vụ tài chính. Ước tính giá trị tài sản ròng Patrick khoảng 450 triệu USD. Tuy nhiên, phía doanh nhân này vẫn chưa lên tiếng xác nhận.

Trước đó, Chủ tịch Miss Universe Raul Rocha cho biết ông đang cân nhắc bán phần sở hữu của mình tại Miss Universe sau nhiều tuần vướng phải tranh cãi liên quan đến cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Khi được hỏi vì sao muốn bán lại cổ phần của mình tại Hoa hậu Hoàn vũ, ông Raul Rocha chia sẻ: "Tôi thật sự quá mệt mỏi rồi. Tôi chán ngấy mọi lời bàn tán. Tôi không phải kiểu người tham gia vào những chuyện đó".

Ông than phiền rằng dù mình là người sở hữu kiêm chủ tịch của tổ chức Miss Universe, nhưng ai cũng muốn có ý kiến về cách ông làm việc.

Trước đây, MUO thuộc quyền sở hữu của ông Donald Trump, sau đó là tập đoàn MGI. Vào tháng 10/2022, nữ tỷ phú chuyển giới Anne Jakrajutatip tuyên bố mua lại tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ với giá khoảng 20 triệu USD.

Tuy nhiên kể từ đó công việc làm ăn của nữ tỷ phú liên tục sa sút, rơi vào nợ nần. Bà Anne phải bán 50% cổ phần của cuộc thi cho doanh nhân người Mexico - Raul Rocha.

Tháng 5, bà Anne chính thức rời vị trí CEO của tổ chức Miss Universe. Cuộc thi do doanh nhân người Mexico - Raul Rocha tiếp tục điều hành nhưng gây ra nhiều ồn ào và bị chỉ trích dữ dội.