Ông chủ Hoa hậu Hoàn vũ bị các chủ nợ triệu tập

TPO - Doanh nhân người Mexico - Raúl Rocha (chủ sở hữu Miss Universe) đã được mời tới Thái Lan để làm rõ các khoản thanh toán của Miss Universe cho các công ty có liên quan trực tiếp tới ông.

Theo truyền thông Thái Lan, hãng kiểm toán Grant Thornton đã được tòa án bổ nhiệm làm điều hành tạm thời để quản lý JKN Global - công ty sở hữu Hoa hậu Hoàn vũ. Việc chỉ định nhằm kiểm soát quản lý chuyên nghiệp và giám sát hoạt động của JKN Global và tất cả công ty con của nó.

Là điều hành tạm thời, Grant Thornton chịu trách nhiệm hoàn tất kiểm toán, báo cáo tài chính và thực hiện hành động pháp lý chống lại bất kỳ ai bị phát hiện lạm dụng tài sản.

Ông Raúl Rocha và nữ tỷ phú chuyển giới Anne Jakkaphong Jakrajutatip.

Pascoe - CEO và là đối tác quản lý của Grant Thornton Thái Lan - sẽ dẫn dắt đội ngũ điều hành tạm thời. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc tái cơ cấu và giải quyết biến cố kinh doanh, Pascoe được kỳ vọng giúp JKN Global vượt qua khủng hoảng tài chính và cải thiện tính minh bạch trong quản lý và vận hành của công ty.

Liên quan đến vụ việc, doanh nhân Raúl Rocha (chủ sở hữu Miss Universe) đã được mời tới Thái Lan để làm rõ các khoản thanh toán của Miss Universe cho các công ty có liên quan trực tiếp đến ông Raúl.

Grant Thornton sẽ tiến hành xem xét kỹ lưỡng các khoản chi phí ở nước ngoài của tổ chức Miss Universe trả cho Legacy Holding Group USA Inc. và Legacy Equity Group SA de CV - cả hai đều liên quan trực tiếp đến ông Raúl Rocha.

Việc này nhằm xác định xem các khoản thanh toán đó có cấu thành hành động chuyển tiền không đúng quy định hay không. Các tài liệu liên quan đã được nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC).

Các chủ nợ của JKN Global cũng yêu cầu mời ông Raúl Rocha và các giám đốc điều hành nước ngoài khác của Miss Universe đến Bangkok, Thái Lan để trực tiếp làm rõ vụ việc.

Ông Raúl Rocha hiện nắm 50% cổ phần của Miss Universe. Đang có nhiều thông tin cho rằng 50% cổ phần mà JKN nắm giữ tại Miss Universe sẽ được chuyển giao cho một người Mỹ gốc Thái và là cái tên gây bất ngờ. Dự kiến, ngày 20/11 có quyết định của tòa về việc giải quyết nợ của JKN Global.

JKN Global Group, do nữ tỷ phú chuyển giới Anne Jakkaphong Jakrajutatip sáng lập, là công ty truyền thông lớn tại Thái Lan, từng gây chú ý khi mua tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ với giá 20 triệu USD vào năm 2022.

Tuy nhiên, sau 2 năm điều hành cuộc thi sắc đẹp này, nữ tỷ phú chuyển giới đối mặt nguy cơ vỡ nợ. Tập đoàn JKN đã nộp đơn xin phá sản/phục hồi kinh doanh vào tháng 11/2023, đúng một năm sau khi mua lại cuộc thi.

Tháng 1/2024, JKN thông báo với Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan rằng công ty đã bán cổ phần tại JKN Legacy Inc cho Legacy Holding Group USA Inc của ông Raúl Rocha, chia sẻ quyền sở hữu MUO theo tỷ lệ 50:50.