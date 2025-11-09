HyunA ngất xỉu

Trên sân khấu của lễ hội nhạc nước diễn ra tối 9/11 ở Macau (Trung Quốc), ca sĩ HyunA gặp sự cố choáng váng khi đang trình diễn và ngã gục xuống sân khấu. Cô được đưa xuống trong tình trạng thiếu tỉnh táo khiến khán giả lo lắng. Theo Nate, HyunA ngã khi đang biểu diễn vũ đạo xoay người gợi cảm của ca khúc Bubble Pop. Sau cú ngã, các vũ công lập tức chạy tới hỗ trợ HyunA, sau đó nhân viên an ninh nhanh chóng bế cô rời khỏi sân khấu.

Nguồn tin từ ETtoday cho biết HyunA tỏ ra mệt mỏi từ trước khi biểu diễn ca khúc Bubble Pop. Nữ nghệ sĩ dựa vào cầu thang bên sân khấu để nghỉ ngơi trước khi bước ra sân khấu.

Video: HyunA ngã gục khi đang biểu diễn.

Khi đêm diễn kết thúc, HyunA đăng tải tâm thư xin lỗi khán giả. Cô cho biết cố gắng đem đến hình ảnh đẹp trên sân khấu nhưng mọi việc diễn ra không như ý muốn. "Thậm chí bản thân tôi cũng không nhớ gì cả. Rất nhiều người đã bỏ thời gian và tiền bạc để đến xem tôi biểu diễn, tôi thấy có lỗi và thật sự rất xin lỗi mọi người", HyunA chia sẻ. Cô khẳng định sẽ rèn luyện thể lực nhiều hơn và cảm ơn khán giả đã thông cảm.

Trước đó, HyunA tiết lộ đang trong giai đoạn ăn kiêng và nặng 49 kg. Ở loạt ảnh mới, cô gây chú ý với thân hình gầy gọn hơn rõ rệt. Thời gian gần đây, HyunA vướng tin đồn mang thai sau khi xuất hiện với vóc dáng tròn trịa hơn trước. Ngày 30/9, cô cùng Yong Jun Hyung được bắt gặp tại sân bay quốc tế Incheon, chuẩn bị sang Singapore tham dự lễ hội âm nhạc.

Vẻ ngoài có phần đầy đặn khiến nhiều người nghi ngờ nữ ca sĩ đang mang thai. Tuy nhiên, công ty quản lý At Area nhanh chóng phủ nhận. Một số khán giả cho rằng nguyên nhân chính của sự cố ngất xỉu trên sân khấu là HyunA giảm cân thiếu kiểm soát, dẫn đến cơ thể suy nhược.

HyunA sau khi giảm 10 kg.

HyunA sinh năm 1992, được biết đến là thành viên nhóm nhạc Wonder Girls (2007) rồi chuyển sang nhóm 4Minute, trước khi theo đuổi sự nghiệp solo. Người đẹp được mệnh danh là nữ hoàng gợi cảm của Kpop nhờ phong cách trình diễn, thời trang gợi cảm. Nữ nghệ sĩ nổi tiếng với loạt hit Bubble Pop!, Trouble Maker, Ice Cream, Red, A'wesome, Flower Shower…

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc thành công, HyunA là nghệ sĩ vướng nhiều tranh cãi, nổi bật trong số đó là cuộc tình ồn ào với E'Dawn. Tháng 10/2024, ngôi sao 9X kết hôn với ca sĩ Yong Jun Hyung (cựu thành viên nhóm Beast/Highlight). Mối quan hệ của cặp sao bị phản ứng dữ dội bởi Jun Hyung dính líu đến bê bối Burning Sun từng gây chấn động dư luận Hàn Quốc.