Diễn viên Lý Hùng quyên góp tiền cho văn nghệ sĩ lớn tuổi

TPO - Thông qua giải Mai Vàng, diễn viên Lý Hùng, NSƯT Võ Minh Lâm, đạo diễn Minh Nguyệt ủng hộ hàng chục triệu đồng tri ân các thế hệ văn nghệ sĩ, nhà trí thức, cách mạng lão thành. Nhiều năm qua, giải thưởng này kết hợp với các chương trình tri ân, hỗ trợ hàng nghìn văn nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn khắp cả nước.

Sáng 7/11, chương trình giao lưu nghệ thuật hướng đến giải Mai Vàng lần thứ 31 được tổ chức tại TPHCM. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng có mặt và giao lưu với khán giả tại chương trình như NSND Trần Minh Ngọc, NSƯT Ca Lê Hồng, NSND Quế Trân, NSƯT Kim Tử Long, diễn viên Lý Hùng, Bình Minh.

Ông Bùi Thanh Liêm - Trưởng ban tổ chức giải Mai Vàng lần thứ 31, năm 2025 - cho biết trải qua ba thập kỷ, giải thưởng không chỉ tôn vinh những nghệ sĩ có nhiều cống hiến mà còn mở rộng sứ mệnh qua hai hợp phần giàu ý nghĩa là Mai Vàng nhân ái và Mai Vàng tri ân. Đây là hai hạng mục tôn vinh thế hệ văn nghệ sĩ, những nhà trí thức, cách mạng lão thành, đội ngũ y bác sĩ, nhà giáo đã dành cả cuộc đời cống hiến cho đất nước.

Nhà báo Bùi Thanh Liêm - Trưởng ban tổ chức giải - phát biểu.

Mai Vàng tri ân được trao cho nhà thơ Lê Minh Quốc, Mai Vàng nhân ái được trao cho nghệ sĩ Trang Bích Liễu. Nhà thơ Lê Minh Quốc sinh năm 1959 tại Đà Nẵng. Năm 1977, ông nhập ngũ và trở thành quân tình nguyện hoạt động tại chiến trường Campuchia. Ra quân năm 1983 và trở thành sinh viên khoa Ngữ Văn Đại học Tổng hợp TPHCM. Ông hiện là Chủ tịch Hội đồng thơ Hội Nhà văn TPHCM (nhiệm kỳ 2020-2025).

Nghệ sĩ Trang Bích Liễu tốt nghiệp Trường quốc gia Kịch nghệ Sài Gòn (nay là Nhạc viện TPHCM), được giới chuyên môn đánh giá là "cô đào trẻ của đợt sóng mới". Các vai diễn dành cho bà đều để lại ấn tượng đậm nét trong các tác phẩm Hòn đảo Thần Vệ Nữ, Đôi mắt tình yêu, Màu xanh mái tóc.

Nhà thơ Lê Minh Quốc (thứ hai từ phải sang) và nghệ sĩ Trang Bích Liễu (thứ ba từ phải sang) tại chương trình giao lưu.

Trong phần giao lưu, các nghệ sĩ chia sẻ kỷ niệm với giải Mai Vàng. Diễn viên Lý Hùng - người từng nhận giải nhờ vai diễn trong Tây Sơn hào kiệt - chia sẻ: "Khi nhận giải Mai Vàng, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Giải Mai Vàng có thêm chương trình trao quà cho các văn nghệ sĩ cao tuổi, đây là hoạt động rất ý nghĩa. Gia đình tôi thường tặng quà cho các văn nghệ sĩ lớn tuổi dịp lễ, Tết, tham gia sửa chữa viện dưỡng lão".

Nam diễn viên ủng hộ 30 triệu đồng đến quỹ giải thưởng Mai Vàng nhân ái. NSƯT Võ Minh Lâm cũng ủng hộ 20 triệu đồng, đạo diễn Minh Nguyệt ủng hộ 10 triệu đồng.

Với NSND Quế Trân, giải thưởng này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp. Nữ nghệ sĩ từng nhận giải Mai Vàng cùng cha là cố NSND Thanh Tòng. "Lúc đó tôi còn rất trẻ, non nớt. Khi bước ra sân khấu tại công viên Đầm Sen trước hàng nghìn khán giả, tôi cảm thấy choáng ngợp. Tôi diễn trích đoạn Công Chúa Phi Long với tất cả niềm đam mê. Giải thưởng này giúp tôi và nhiều nghệ sĩ khác khẳng định giá trị bản thân trong nghề", NSND Quế Trân nói.

Diễn viên Lý Hùng, Kim Tử Long chia sẻ về giải Mai Vàng.

Năm 2025 đánh dấu 6 năm chương trình Mai Vàng nhân ái và Mai Vàng tri ân song hành với giải Mai Vàng. Đây là giải thưởng thường niên do bạn đọc báo Người lao động đề cử và bầu chọn, vinh danh cá nhân, tập thể nghệ sĩ, tác phẩm, chương trình truyền hình được yêu thích nhất trong năm.

Trong 6 năm qua, giải thưởng này kết hợp với các chương trình tri ân, hỗ trợ gần 900 văn nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn ở 27 tỉnh, thành. Trong đại dịch COVID-19, chương trình là nguồn động viên lớn cho đội ngũ văn nghệ sĩ cả nước.