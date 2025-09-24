NSƯT Bảo Quốc nói về số tiền một tỷ đồng hỗ trợ nghệ sĩ khó khăn

NSƯT Bảo Quốc và các nghệ sĩ nổi tiếng có nhiều kỷ niệm với Mai Vàng.

Năm 2025 đánh dấu 6 năm chương trình Mai Vàng nhân ái và Mai Vàng tri ân song hành với giải Mai Vàng. Đây là giải thưởng thường niên do bạn đọc báo Người lao động đề cử và bầu chọn, vinh danh cá nhân, tập thể nghệ sĩ, tác phẩm, chương trình truyền hình được yêu thích nhất trong năm.

Trong 6 năm qua, giải thưởng này kết hợp với các chương trình tri ân, hỗ trợ gần 900 văn nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn ở 27 tỉnh, thành. Trong đại dịch COVID-19, chương trình là nguồn động viên lớn cho đội ngũ văn nghệ sĩ cả nước.

Trưởng ban tổ chức giải phát biểu tại sự kiện sáng 24/9.

Giải Mai Vàng lần thứ 31 khởi động sáng 24/9, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia. Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Thanh Liêm - Phó Tổng biên tập báo Người lao động, Trưởng ban tổ chức giải - cho biết Mai Vàng đã khẳng định vị thế của một giải thưởng văn hóa - nghệ thuật uy tín, được công chúng yêu mến và giới chuyên môn đánh giá cao.

Các nghệ sĩ cũng chia sẻ kỷ niệm với giải thưởng này. NSƯT Bảo Quốc nhìn lại chặng đường nghệ thuật và bày tỏ những lần được vinh danh tại Mai Vàng đều là dấu mốc đáng nhớ. Nghệ sĩ từng nhận bảng tượng trưng một tỷ đồng để tạo quỹ ban đầu cho chương trình Mai Vàng nhân ái năm 2020. Ông xúc động vì có cơ hội giúp đỡ các anh em nghệ sĩ còn khó khăn.

Nghệ sĩ chia sẻ kỷ niệm với giải Mai Vàng.

“Chúng tôi nỗ lực hoạt động nghệ thuật trong suốt một năm để được đề cử giải, nếu được nhận giải càng vinh dự hơn nhiều lần. Với tôi, đây là là chiếc cầu nối nghĩa tình giữa nghệ sĩ và công chúng”, NSƯT Bảo Quốc chia sẻ.

Ca sĩ, diễn viên Nhật Kim Anh nhớ lại giải Mai Vàng 2009. Cô được mời hát trong lễ trao giải và bất ngờ được xướng tên chiến thắng nhờ vai Hà Linh trong phim Gieo gió. Nhật Kim Anh quyết định ủng hộ 50 triệu đồng cho ban tổ chức để tiếp sức cho chương trình hỗ trợ văn nghệ sĩ.

Tại sự kiện khởi động giải, NSND Phượng Loan cho biết được nhận tượng Mai Vàng năm 2006. Lúc đó, bà không nghĩ sẽ được bình chọn cho giải vì chỉ đóng vai phụ trong phim.

Giải Mai Vàng 2025 có một số điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục nhằm phản ánh đầy đủ đời sống sáng tạo nghệ thuật đương đại. Giải có 16 hạng mục đề cử. Hội đồng nghệ thuật gồm những văn nghệ sĩ tên tuổi, các nhà chuyên môn uy tín.