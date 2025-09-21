Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Đức Phúc sử dụng tiền thưởng 9 tỷ đồng thế nào?

Gia Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đại diện Việt Nam - ca sĩ Đức Phúc xuất sắc giành ngôi vô địch tại Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Intervision 2025 với màn trình diễn "Phù Đổng Thiên Vương" và mang về giải thưởng trị giá khoảng 9 tỷ đồng. Nam ca sĩ chia sẻ với truyền thông dự định sử dụng số tiền thưởng này.

Tối 20/9, vòng chung kết Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Intervision 2025 đã được tổ chức tại Live Arena - trung tâm biểu diễn hiện đại bậc nhất châu Âu. Cuộc thi khép lại với chiến thắng rực rỡ của đại diện Việt Nam - Đức Phúc với tiết mục Phù Đổng Thiên Vương. Ngôi vô địch giúp nam ca sĩ mang về giải thưởng 30 triệu ruble, tương đương 9 tỷ đồng.

Theo tờ RIA Novosti, chia sẻ trong chương trình Let Them Talk của kênh Channel One, Đức Phúc cho biết sẽ dành một phần trong khoản tiền thưởng để ủng hộ quỹ từ thiện tại Nga.

"Tôi sẽ tiết lộ cho các bạn một bí mật nhỏ: Tôi muốn dùng số tiền tôi nhận được từ giải thưởng để thành lập một quỹ và quyên góp cho các hoạt động từ thiện ở Nga", Đức Phúc chia sẻ.

2043296131-0-0-3081-2048-1440x900-80-1-1-34cf14f7283233d321bfb2c13d9b24a1jpg.jpg
Đức Phúc giành chiến thắng chung cuộc tại Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Intervision 2025.

Dịp này, Đức Phúc cũng bày tỏ niềm vinh dự khi được hợp tác với các nghệ sĩ Nga, đồng thời cho biết tiếp tục trau dồi khả năng tiếng Nga. Nam ca sĩ cho biết thêm muốn tự tay viết một bài hát bằng tiếng Nga.

Trước đó, Đức Phúc thường nghe các bài hát của những người tham gia đến từ Nga, Belarus và Kazakhstan. Anh đã ngẫu hứng hát vài câu trong bài hát Straight to the Heart của Shaman và bài Motylek của ca sĩ Belarus Nastya Kravchenko. Thông tin này được nhiều trang báo nước Nga đăng tải, thu hút sự quan tâm lớn của công chúng.

Đức Phúc lên đường sang Nga từ ngày 11/9, tham gia nhiều hoạt động bên lề, đồng thời làm việc trực tiếp với ê-kíp kỹ thuật để rà soát âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng hình ảnh. Nam ca sĩ cho biết anh xem đây là cơ hội hiếm có để đưa hình ảnh và âm nhạc Việt Nam ra thế giới.

z7033541900507-79e2ecbc40d61ecd16755468336682c6.jpg﻿
﻿z7033541895796-0e60d0706f1c2de96bc7e40ebbf4a35f.jpg﻿
z7033541897973-1142f55f21923ba6eacc39247893096c.jpg
z7033541895971-81ecd881f4ae1746caa19c2ab595d3ec.jpg﻿﻿
Tiết mục Phù Đổng Thiên Vương đem về chiến thắng rạng rỡ cho Việt Nam trên đấu trường âm nhạc quốc tế.

Trong đêm chung kết, Đức Phúc cùng vũ đoàn mang đến tiết mục Phù Đổng Thiên Vương (nhạc sĩ Hồ Hoài Anh). Tiết mục mở đầu bằng tứ thơ Tre Việt Nam của Nguyễn Duy: “Tre xanh, xanh tự bao giờ/ Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh…”. Phần trình diễn dẫn dắt khán giả từ hình ảnh cây tre kiên cường đến biểu tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt bay về trời.

Hiệu ứng ánh sáng, vũ đạo với đạo cụ tre và chiếu truyền thống hòa cùng tiết tấu hiện đại. Đoạn rap bằng ba ngôn ngữ Việt - Anh - Nga vang lên như lời khẳng định: “Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau làm nên lịch sử”.

Intervision 2025 đánh dấu lần đầu tiên cuộc thi âm nhạc quốc tế danh giá này được tổ chức tại Nga sau hơn 30 năm gián đoạn. Năm nay, sân chơi quy tụ 23 quốc gia. Mỗi nước có một ca sĩ dự thi và một đại diện tham gia ban giám khảo. Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Đài - người từng theo học tại Nhạc viện Tchaikovsky - là đại diện Việt Nam làm giám khảo.

Gia Linh
#Đức Phúc #Intervision 2025 #giải thưởng #9 tỷ đồng #từ thiện #Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế #Việt Nam #Nga #Phù Đổng Thiên Vương #văn hóa

Xem thêm

Cùng chuyên mục