Chuỗi sự kiện văn hóa kỷ niệm vừa qua mang tính dân tộc, thể hiện trí tuệ, vinh quang Việt Nam

TPO - Đại nhạc hội "V Fest - Vietnam Today" được tổ chức vào tối 20/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định các chương trình văn hóa - nghệ thuật được tổ chức dịp đại lễ vừa qua mang đậm tính dân tộc, thể hiện trí tuệ, sự vinh quang, niềm tự hào của người Việt Nam.

Sau thành công của hai đêm nhạc V Concert - Rạng rỡ Việt Nam và V Fest - Thanh xuân rực rỡ vào cuối tháng 8, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục thực hiện V Fest - Vietnam Today vào tối 20/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự và phát biểu tại sự kiện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại đại nhạc hội V Fest - Vietnam Today.

Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao VTV với tinh thần cống hiến đã xây dựng, thực hiện thành công một số chương trình đại nhạc hội dành cho nhân dân, khán giả, trong đó có V Fest - Vietnam Today - chương trình khép lại chuỗi sự kiện nghệ thuật rất thành công chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Thủ tướng nhấn mạnh nhằm cụ thể hóa đường lối văn hóa sáng tạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã xây dựng chương trình mục tiêu về phát triển văn hóa, xây dựng công nghiệp văn hóa, xây dựng công nghiệp giải trí để nhân dân được hưởng thụ một nền văn hóa văn minh và hiện đại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định các chương trình văn hóa - nghệ thuật được tổ chức dịp đại lễ vừa qua mang đậm tính dân tộc, thể hiện trí tuệ, sự vinh quang, niềm tự hào của người Việt Nam.

Qua đó góp phần quốc tế hóa nền văn hóa đậm đà bản sắc của dân tộc chúng ta ra thế giới và chúng ta dân tộc hóa văn minh nhân loại vào đất nước để nghệ sĩ được sống, được cống hiến hết mình vì nghệ thuật, vì sự hưởng thụ của nhân dân và vì lợi ích của quốc gia, dân tộc.

"Vừa qua, nhân dịp 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam anh hùng, 80 năm Cách mạng Tháng Tám và 80 năm Quốc khánh, chúng ta đã tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa mang tính dân tộc, thể hiện trí tuệ Việt Nam, vinh quang Việt Nam, niềm tự hào của người Việt Nam", Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu.

Dịp này, Thủ tướng cũng chúc mừng VTV với 55 năm hình thành và phát triển. Mới đây nhất, ngày 7/9, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, VTV đã ra mắt kênh Truyền hình đối ngoại quốc gia để góp phần mang văn hóa, giá trị, tinh hoa của dân tộc, của con người Việt Nam ra với thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng hàng vạn khán giả cổ vũ dàn nghệ sĩ của V Fest - Vietnam Today.﻿

Sân khấu V Fest - Vietnam Today được thiết kế theo ý tưởng “thành phố trẻ trung, năng động”, đúng với chủ đề của chương trình. Đêm nhạc quy tụ hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng tham gia như Vũ Cát Tường, Noo Phước Thịnh, Vũ., Hương Tràm...

Đặc biệt, song song với hoạt động nghệ thuật, V Fest - Vietnam Today tiếp tục đồng hành cùng dự án thiện nguyện Thư viện niềm vui, tạo không gian tiếp cận tri thức cho hàng chục nghìn học sinh nghèo trên cả nước. Trước đó, dự án đã nhận được hơn 4 tỷ đồng đóng góp cùng hơn 20.000 cuốn sách, thông qua sự đồng hành của các nghệ sĩ tham gia chương trình V Concert - Rạng rỡ Việt Nam và V Fest - Thanh xuân rực rỡ.