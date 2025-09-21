Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Chuỗi sự kiện văn hóa kỷ niệm vừa qua mang tính dân tộc, thể hiện trí tuệ, vinh quang Việt Nam

Gia Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đại nhạc hội "V Fest - Vietnam Today" được tổ chức vào tối 20/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định các chương trình văn hóa - nghệ thuật được tổ chức dịp đại lễ vừa qua mang đậm tính dân tộc, thể hiện trí tuệ, sự vinh quang, niềm tự hào của người Việt Nam.

Sau thành công của hai đêm nhạc V Concert - Rạng rỡ Việt Nam và V Fest - Thanh xuân rực rỡ vào cuối tháng 8, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục thực hiện V Fest - Vietnam Today vào tối 20/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự và phát biểu tại sự kiện.

z7032813651897-1443c3138add6db0412fffce0bd116f7.jpg
60b8a61821bec9f2c112e58b6ee3cb25-9277.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại đại nhạc hội V Fest - Vietnam Today.

Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao VTV với tinh thần cống hiến đã xây dựng, thực hiện thành công một số chương trình đại nhạc hội dành cho nhân dân, khán giả, trong đó có V Fest - Vietnam Today - chương trình khép lại chuỗi sự kiện nghệ thuật rất thành công chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Thủ tướng nhấn mạnh nhằm cụ thể hóa đường lối văn hóa sáng tạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã xây dựng chương trình mục tiêu về phát triển văn hóa, xây dựng công nghiệp văn hóa, xây dựng công nghiệp giải trí để nhân dân được hưởng thụ một nền văn hóa văn minh và hiện đại.

z7032813639066-2926b2b213036d8c2c5ab9c4d55bb3fe-3854.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định các chương trình văn hóa - nghệ thuật được tổ chức dịp đại lễ vừa qua mang đậm tính dân tộc, thể hiện trí tuệ, sự vinh quang, niềm tự hào của người Việt Nam.

Qua đó góp phần quốc tế hóa nền văn hóa đậm đà bản sắc của dân tộc chúng ta ra thế giới và chúng ta dân tộc hóa văn minh nhân loại vào đất nước để nghệ sĩ được sống, được cống hiến hết mình vì nghệ thuật, vì sự hưởng thụ của nhân dân và vì lợi ích của quốc gia, dân tộc.

"Vừa qua, nhân dịp 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam anh hùng, 80 năm Cách mạng Tháng Tám và 80 năm Quốc khánh, chúng ta đã tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa mang tính dân tộc, thể hiện trí tuệ Việt Nam, vinh quang Việt Nam, niềm tự hào của người Việt Nam", Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu.

Dịp này, Thủ tướng cũng chúc mừng VTV với 55 năm hình thành và phát triển. Mới đây nhất, ngày 7/9, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, VTV đã ra mắt kênh Truyền hình đối ngoại quốc gia để góp phần mang văn hóa, giá trị, tinh hoa của dân tộc, của con người Việt Nam ra với thế giới.

img6345-17583747462411972795528.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng hàng vạn khán giả cổ vũ dàn nghệ sĩ của V Fest - Vietnam Today.﻿

Sân khấu V Fest - Vietnam Today được thiết kế theo ý tưởng “thành phố trẻ trung, năng động”, đúng với chủ đề của chương trình. Đêm nhạc quy tụ hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng tham gia như Vũ Cát Tường, Noo Phước Thịnh, Vũ., Hương Tràm...

Đặc biệt, song song với hoạt động nghệ thuật, V Fest - Vietnam Today tiếp tục đồng hành cùng dự án thiện nguyện Thư viện niềm vui, tạo không gian tiếp cận tri thức cho hàng chục nghìn học sinh nghèo trên cả nước. Trước đó, dự án đã nhận được hơn 4 tỷ đồng đóng góp cùng hơn 20.000 cuốn sách, thông qua sự đồng hành của các nghệ sĩ tham gia chương trình V Concert - Rạng rỡ Việt Nam và V Fest - Thanh xuân rực rỡ.

Gia Linh
#Thủ tướng Phạm Minh Chính #văn hóa #dân tộc #trí tuệ #sự vinh quang #niềm tự hào #người Việt Nam #nghệ thuật #phát triển #đại nhạc hội #VTV #V Fest #Đài Truyền hình Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục