Nhà thiết kế Việt mang chiêm tinh học lên sàn diễn quốc tế

TPO - Khang Lê trở lại New York Couture Fashion Week 2025 với BST lấy cảm hứng từ chiêm tinh học. Trước đây, anh hợp tác với các nghệ sĩ như Janet Jackson, Kelly Rowland, Myles Frost, Hoa hậu Trái Đất 2019 Nellys Pimental, Hoa hậu Siêu quốc gia 2023 Andrea Aguilera và diễn viên Ôn Bích Hà.

Sau nhiều năm vắng bóng tại các tuần lễ thời trang lớn, NTK Khang Lê trở lại New York Couture Fashion Week 2025 cùng BST The Horoscopes. Anh táo bạo chọn chiêm tinh học - yếu tố quen thuộc trong đời sống đại chúng - làm trục cảm hứng cho 30 thiết kế trình diễn ngày 20/9 tại New York.

The Horoscopes được xây dựng trên tông đen vàng chủ đạo, điểm nhấn sắc đỏ và trắng đen đặc trưng. Anh mạnh tay loại bỏ hoàn toàn các chi tiết đính kết, sử dụng chất liệu cứng, vải được thiết kế và vẽ tay để tạo phom dựng rõ nét. Cách tiếp cận giúp giữ được sự tối giản vẫn gợi liên tưởng cấu trúc vũ trụ và tính kỷ luật của chiêm tinh học.

“Chiêm tinh không chỉ là ký hiệu các chòm sao, đó còn là cách lý giải chuyển động của con người trong không gian”, Khang Lê giải thích về chủ đề.

Khang Lê giới thiệu 12 BST tại Mỹ.

Khang Lê là một trong số ít NTK người Việt có nhiều bộ sưu tập giới thiệu tại Mỹ. Trước The Horoscopes, anh giới thiệu hơn 12 bộ sưu tập, xuất hiện ở nhiều sàn diễn như New York Fashion Week, Philadelphia Fashion Week, Atlanta Fashion Week.

Điểm nhận diện của NTK không ở đường cắt, chất liệu mà ở cách anh cá nhân hóa người mẫu. Trong nhiều show diễn, anh trực tiếp quản lý, huấn luyện, cho phép từng người thể hiện bản sắc riêng thay vì chỉ làm “móc treo” cho trang phục.

Chiêm tinh học được NTK chọn làm cảm hứng.

New York Couture Fashion Week là sàn diễn đòi hỏi kỷ luật và tính thủ công cao, cho thấy mong muốn của NTK trong vai trò thiết kế, không dừng lại ở công việc đạo diễn hay quản lý catwalk. Giữa lúc nhiều nhà thiết kế châu Á hướng đến thị trường thương mại, anh chọn cách dành vài năm im lặng, trước khi trở lại bằng BST nhiều tầng nghĩa.

Trong làng thời trang quốc tế, chiêm tinh từng được nhiều nhà thiết kế khai thác nhưng thường dừng ở biểu tượng bề mặt. Việc Khang Lê chọn chất liệu cứng, phom dựng tối giản và bảng màu giới hạn khiến bộ sưu tập mang sắc thái lạnh, đối lập với các BST chiêm tinh rực rỡ trước đây. Đây cũng là điểm khiến giới chuyên môn chờ đợi phản ứng của khán giả New York, nơi vốn khắt khe với những thử nghiệm có tính ý niệm.

Sàn diễn ngày 20/9 không chỉ là cuộc trình diễn trang phục mà còn là phép thử cho hướng đi mới, đưa biểu tượng cổ điển như chiêm tinh học vào ngôn ngữ thời trang đương đại.