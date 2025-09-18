Thấy gì từ thành công của vũ trụ 'Say hi'

TPO - Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, DatVietVAC Group Holdings (DatVietVAC) không ngừng nỗ lực kiến thiết vũ trụ giải trí của người Việt với thành công Anh trai say hi 2024, Em xinh say hi và sắp tới là Anh trai say hi 2025 - minh chứng cho năng lực, khát khao của ngành công nghiệp văn hóa Việt trong hành trình xuyên biên giới.

Hơn ba thập kỷ phát triển, DatVietVAC đã chuyển mình thành tổ hợp công nghệ - truyền thông - giải trí tiên phong, góp phần định hình ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Từ doanh nghiệp sản xuất truyền hình, DatVietVAC hiện sở hữu hệ sinh thái nội dung đa nền tảng, liên tục đổi mới để đưa văn hóa Việt đến gần khán giả toàn cầu.

Hành trình 30 năm ấy trở thành nền tảng và cảm hứng cho sự ra đời của vũ trụ Say hi - chuỗi chương trình âm nhạc thực tế 100% Original Vietnam, khởi đầu bằng Anh trai say hi 2024.

Từ ý tưởng nguyên bản đến hiện tượng văn hóa đại chúng

Ra mắt năm 2024, Anh trai say hi quy tụ 30 nghệ sĩ trẻ - được ban tổ chức giải thích là đại diện cho 30 năm khát vọng sáng tạo của DatVietVAC. Mỗi gương mặt là một câu chuyện riêng về nỗ lực, đam mê và mong muốn góp phần quảng bá âm nhạc Việt.

Chỉ trong một năm, chương trình đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, với hơn 20 tỷ lượt xem và nghe trên các nền tảng số, cùng chuỗi concert tại TPHCM, Hà Nội và Las Vegas (Mỹ) thu hút hàng trăm nghìn khán giả.

Sự kiện này không chỉ khẳng định sức hút của âm nhạc Việt mà còn tạo động lực phát triển cho các ngành dịch vụ, du lịch, lưu trú và ẩm thực, những lĩnh vực gắn liền với công nghiệp văn hóa.

Không dừng lại, DatVietVAC tiếp tục mở rộng vũ trụ Say hi với Em xinh say hi, khai phá thế hệ nữ nghệ sĩ mới. Chỉ trong vài tháng, chương trình ghi nhận hơn 22 tỷ lượt xem và nghe, các ca khúc liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng, đêm concert tại Vạn Phúc City cháy vé và sẵn sàng tiến ra sân vận động Mỹ Đình.

Anh trai và Em xinh say hi trở thành hiện tượng văn hóa mới.

Hai dự án liên tiếp cho thấy sức lan tỏa của mô hình giải trí thuần Việt, đồng thời chứng minh tiềm năng của công nghiệp văn hóa trong việc hình thành những sản phẩm giải trí cạnh tranh quốc tế.

Năm 2025, Anh trai say hi trở lại với mùa thứ hai, chính thức ra mắt ngày 17/9. Chương trình quy tụ 30 nghệ sĩ đại diện nhiều thế hệ, từ các tên tuổi quen thuộc đến lớp trẻ giàu tiềm năng, mang theo hàng tỷ lượt nghe - xem và giải thưởng trong nước, quốc tế. Với format đòi hỏi cao về sáng tạo, các nghệ sĩ liên tục thử thách bản thân: từ hát, sáng tác đến biểu diễn nhóm, hướng tới hình thành những đội hình toàn năng có thể cạnh tranh ở thị trường quốc tế.

Điểm nổi bật của các chương trình Say hi nằm ở không gian sáng tạo tự do. Thí sinh không bị ràng buộc phong cách, được khuyến khích thử nghiệm nhiều thể loại âm nhạc, từ đó tạo ra sản phẩm phù hợp thị hiếu hiện đại.

Song song, tinh thần đồng đội và tính cạnh tranh lành mạnh giúp nghệ sĩ phát triển kỹ năng, xây dựng dấu ấn cá nhân. Chỉ trong vài tháng, nhiều gương mặt mới đã trở thành hiện tượng, sở hữu các bản hit có doanh thu dài hạn trên nền tảng số và sân khấu trực tiếp.

Đặc biệt, các concert của DatVietVAC được đánh giá như passport nghệ thuật, chiếc cầu kết nối nghệ sĩ Việt với thị trường toàn cầu. Việc Anh trai say hi mang 26 nghệ sĩ trẻ đến Las Vegas là dấu mốc hiếm có. Lần đầu chương trình thuần Việt tổ chức concert tại trung tâm giải trí quốc tế, cho phép các nghệ sĩ kể câu chuyện Việt, hát bằng tiếng Việt trên sân khấu từng chào đón những ngôi sao hàng đầu thế giới.

Động lực cho tầm nhìn dài hạn V-Culture

Sự thành công của “vũ trụ Say Hi” không chỉ dừng ở con số khán giả hay lượt xem, mà còn được ghi nhận bởi các cơ quan quản lý văn hóa. Trong mùa đầu tiên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Tạ Quang Đông nhấn mạnh: “Hy vọng chương trình khám phá được nhiều tài năng âm nhạc, góp phần quảng bá, phát triển và đưa văn hóa Việt Nam tiếp xúc với bạn bè thế giới. Qua đó, khẳng định giá trị văn hóa Việt Nam trường tồn. Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch rất quan tâm theo dõi và sẽ đồng hành với DatVietVAC để những bạn trẻ tài năng này được tham gia các chương trình lớn của Bộ và có cơ hội giới thiệu đến khán giả quốc tế”.

Không chỉ dừng ở phát biểu động viên, nhiều nghệ sĩ từ chương trình đã được tin tưởng đại diện Việt Nam tại các sự kiện văn hóa - nghệ thuật quốc tế. Gần đây nhất, ca sĩ Đức Phúc - gương mặt nổi bật của mùa trước - được lựa chọn tham dự cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision tại Nga, minh chứng cho việc các nghệ sĩ trẻ Việt Nam hoàn toàn có thể vươn ra thế giới.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cũng gửi thư chúc mừng mùa mới, nhấn mạnh: “Anh trai say hi là một chương trình truyền hình thực tế mang tính kết nối xã hội, nhân văn và hiện đại. Chương trình không đơn thuần là giải trí, mà là cầu nối cảm xúc giữa người trẻ với cộng đồng, giữa khán giả và các giá trị tốt đẹp trong cuộc sống: sự sẻ chia, tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và sự tử tế”.

Ông cho rằng ngành công nghiệp văn hóa hiện đã được Đảng và Nhà nước xác định là ngành kinh tế mũi nhọn trong giai đoạn phát triển mới, và thành công của những chương trình như Anh trai say hi chính là minh chứng cho năng lực sáng tạo nội dung của doanh nghiệp văn hóa tư nhân. Đây cũng là động lực quan trọng để xây dựng hệ sinh thái truyền thông - giải trí bền vững, góp phần nâng cao vị thế văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.

Anh trai say hi mùa 2 được kỳ vọng khẳng định bản lĩnh, sức bền và khát vọng đưa văn hóa Việt Nam vươn ra thế giới.

Tại buổi ra mắt Anh trai say hi 2025, ông Phạm Quý Trọng - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định: "Anh trai say hi là chương trình thuần Việt 100% do DatVietVAC sáng tạo và thực hiện, đã tạo ra sức lan tỏa rất lớn. Chương trình không chỉ đạt được những thành tích ấn tượng trong nước mà còn thành công trong việc xuất khẩu công nghiệp văn hóa ra nước ngoài. Chúng ta có quyền tự hào khi Anh trai say hi trở thành thương hiệu âm nhạc mang tầm vóc quốc gia, một niềm cảm hứng sáng tạo, và một biểu tượng của niềm tự hào Việt Nam. Anh trai say hi 2025 không chỉ là sự tiếp nối mà còn là cơ hội để thương hiệu khẳng định bản lĩnh, sức bền và khát vọng đưa văn hóa Việt Nam vươn ra thế giới".

Kiên định với tầm nhìn dài hạn, DatVietVAC xác định xây dựng V-Culture là một trong những chiến lược cốt lõi, bao gồm phát triển các sản phẩm giải trí 100% Original Vietnam, mở rộng hợp tác quốc tế và đóng góp bền vững cho công nghiệp văn hóa quốc gia. Từ đó, tiếp tục sứ mệnh đưa các giá trị văn hóa, âm nhạc, câu chuyện Việt Nam ra thế giới trong thời kỳ hội nhập.

Chia sẻ về mùa mới, đại diện DatVietVAC cho biết Anh trai say hi 2025 tiếp tục tạo cơ hội cho nghệ sĩ trẻ - dù đã ra mắt hay chưa được cọ xát, rèn luyện và khẳng định bản thân trên sân khấu chuyên nghiệp. Đây cũng là cách DatVietVAC xây dựng nguồn nhân lực sáng tạo, đóng góp cho tương lai của công nghiệp văn hóa Việt Nam.