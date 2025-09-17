30 Anh trai say hi: 'Chúng tôi đến đây để làm bùng nổ cả nước'

TPO - Ngày 17/9, Anh trai say hi mùa 2 ra mắt 30 anh trai cùng MV chủ đề "All Eyes On Us". Vũ Cát Tường lần hiếm hoi xuất hiện trong chương trình thực tế, gọi đây là “mini-test” sau 12 năm làm nghề. Show còn gây chú ý với dàn cast nổi tiếng như Ngô Kiến Huy, BigDaddy, BRay, Karik...

Ngày 17/9, Anh trai say hi mùa 2 tổ chức buổi công bố dàn 30 anh trai cùng ca khúc chủ đề của chương trình. Sự kiện quy tụ đầy đủ 30 anh trai, gây chú ý và nhận được sự quan tâm nhất là ca sĩ Vũ Cát Tường.

Giọng ca Từng là cho biết "mạng xã hội ngập thông tin" khi khán giả hay tin Vũ Cát Tường tham gia Anh trai say hi. "Nếu ai hỏi tôi tới đây làm gì, tôi trả lời tôi muốn làm mọi thứ. Cảm ơn chương trình cho tôi cơ hội sáng tác, tập vũ đạo trong vòng vài ngày nhưng vẫn đảm bảo chất lượng nghe nhìn, ca từ không được sáo rỗng, phần nhìn mãn nhãn, cái gì cũng phải nhanh, nhuần nhuyễn và chất lượng tuyệt đối", Vũ Cát Tường nói.



Vũ Cát Tường nói đây là mini-test sau 12 năm làm nghề, cơ hội để kết hợp tất cả kỹ năng nhưng không làm mất đi "tính nghệ sĩ".

30 anh trai tại buổi ra mắt ATSH mùa 2.

"12 năm qua, mọi người thấy tên của tôi luôn gắn với tiên phong, Anh trai say hi cũng vậy. Chương trình dám mời, tôi dám chơi. 30 anh trai sẽ mang đến câu trả lời cho mọi người", Vũ Cát Tường nói thêm.

Với BigDaddy, anh giải đáp thắc mắc của khán giả về việc "đã có chỗ đứng nhất định nhưng vẫn tham gia ATSH". Nam rapper giải thích anh luôn ước mơ trở thành ngôi sao, may mắn trở thành rapper và được nuôi dưỡng ước mơ.

"Khi nhìn lại, tôi vẫn muốn trở thành ngôi sao ca nhạc. Tôi nghĩ ATSH là bước nhảy cuối cùng, để tôi tiếp tục giấc mơ ngày bé để trở thành ngôi sao có thể nhảy, hát, làm mọi thứ. ATSH sẽ là last dance của BigDaddy", BigDaddy giải thích.



Justatee - giám đốc âm nhạc của ATSH mùa 1 và Em xinh say hi - nhận định các anh trai năm nay từ newbie đến anh trai đã nổi tiếng đều có cái tôi cao, cá tính mạnh. "Tôi muốn thử xem chương trình toàn người có có cái tôi cao, cá tính mạnh tham gia sẽ phải làm gì", anh chia sẻ.

Trong buổi giao lưu, Phúc Du mở màn rap battle với phần trưng trổ khả năng. Nam ca sĩ dùng rap để gây ấn tượng với khán giả.

"Trước hết, tôi sĩ vì tài năng của 30 anh trai, và họ làm hết mình. Đứng cạnh họ, tôi không thấy có gì cản bước. Gọi chúng tôi là những quả ngư lôi vì đến để làm bùng nổ cả nước. Mong nhạc của chương trình hot, không dừng ở nay mai, vẫn hạnh phúc như cặp vợ chồng say hi", Phúc Du rap.

Hustlang Robber - quán quân Rap Việt mùa 4 - đáp trả Phúc Du bằng bản rap ra mắt: "Bọn em đến đây là để dạo chơi, nhưng làm việc lớn chứ không hề lảng vảng. Về đây tràn ngập sức mạnh nguyên bản, khiến tất cả khán giả thỏa mãn, vì thứ tụi em mang đến là sự mãn nhãn".

Vũ Cát Tường, BigDaddy, Lohan và Otis (từ trên xuống) trong MV.

Trong khi đó, Bray hài hước tự nhận bản thân là main dancer, vocal coat, main vocal và có nhiều sự chuẩn bị. Tuy nhiên, anh không muốn chia sẻ nhiều, gây tò mò và kích thích khán giả xem chương trình.

Cũng trong tối 17/9, Anh trai say hi 2 tung ca khúc chủ đề. MV All Eyes On Us mở màn cho mùa giải mới, tiếp nối hành trình “vũ trụ say hi sau The Stars (theme song Anh Trai say hi 2024) và The Real Aura (theme Song Em xinh say hi 2025).

MV mở đầu với cú chuyển cảnh nối liền mùa trước và hiện tại, tạo cảm giác liền mạch. 30 gương mặt mới của lần lượt xuất hiện với phong cách đặc biệt, bao gồm Ngô Kiến Huy, B Ray, Karik, BigDaddy, Negav, buitruonglinh, Phúc Du, Thái Ngân, Hustlang Robber, GILL, TEZ, OgeNus, Cody Nam Võ, RIO, Mason Nguyễn, Bùi Duy Ngọc, Otis, Vương Bình, Jaysonlei, CONGB, Hải Nam, Ryn Lee, Nhâm Phương Nam, Đỗ Nam Sơn, Lohan, Sơn.K, KHOI VU, Jey B, Dillan Hoàng Phan và Vũ Cát Tường.

Hình ảnh MV sử dụng kỹ xảo VFX kết hợp cách dựng nhanh, tiết tấu dồn dập, tạo các khung hình biểu tượng. Trang phục lấy cảm hứng futuristic streetwear, kết hợp chất liệu ánh kim, da, nhung với bảng màu đen - bạc - ánh kim, điểm xuyết đỏ và xanh neon.

30 anh trai muốn làm "bùng nổ cả nước".

Phần nhạc kéo dài hơn 5 phút là sự pha trộn của EDM, Hip-hop, Dance Pop, Rap và Trap, với các đoạn EDM drop và hook ngắn, bắt tai, phù hợp xu hướng nhạc trẻ. Phần lớn 30 anh trai đều thể hiện vũ đạo BBoy cùng hình ảnh “bad boy” xuyên suốt MV.

Ngay sau khi ra mắt, MV nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. "MV này thật sự cuốn và bắt tai, tuyệt đối điện ảnh. ATSH 2 mới có MV thôi mà đã đến vậy, mong sớm đến 20/9 để xem"... khán giả bình luận.