Dư chấn thảm kịch chìm phà Sewol ám ảnh người Hàn Quốc

Thanh Ngân
TPO - "Lời chưa nói" tái hiện dư chấn của thảm kịch chìm phà Sewol năm 2014 qua câu chuyện gia đình tan vỡ vì mất mát. Đạo diễn Lee Sang Hoon dẫn dắt người xem đi qua nỗi đau, những bí mật và ký ức không thể quên của người dân Hàn Quốc.

Trong tháng 9, nhiều bộ phim nước ngoài ra rạp, trong đó có Lời chưa nói (tựa tiếng Anh: Family Secrets) - tác phẩm mới nhất của đạo diễn kiêm biên kịch Lee Sang Hoon, người từng gây chú ý với Windmill (2023) và New Old Story (2018).

Tác phẩm mô tả hành trình nhân vật Yeon Jung và các thành viên trong gia đình tìm cách che giấu những bí mật, trốn tránh sự thật. Chỉ khi sự thật phơi bày, họ học cách đối diện nỗi đau, tìm lại tình thương và thực hiện lời hứa còn dang dở với người đã khuất. Thông qua đó, phim tái hiện hành trình đi qua mất mát, âm ỉ từ dư chấn tinh thần mà thảm kịch Sewol gây ra.

family099.png
family181.png
family206.png
Hình ảnh từ bộ phim Lời chưa nói.

Ngày 16/4/2014, thảm họa chìm phà Sewol cướp đi sinh mạng của hơn 300 người, phần lớn là học sinh trung học, để lại vết thương tập thể chưa bao giờ nguôi trong xã hội Hàn Quốc. Lời chưa nói mượn bối cảnh thảm kịch để kể câu chuyện một gia đình rạn nứt sau cú sốc mất đi người con trai cả.

Đạo diễn Lee Sang Hoon chia sẻ tại Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ III (DANAFF III): “Dù đã trôi qua nhiều năm, ngày 16/4 hàng năm người dân Hàn Quốc vẫn tưởng niệm các nạn nhân. Điều đó thôi thúc tôi làm bộ phim này. Tôi muốn khán giả dù có hay không quan tâm đến vụ chìm phà đều có thể đồng cảm với hành trình của một gia đình đi qua mất mát”.

z7017185091726-f7c4774db1f14c75e3d10e59e0b41e69.jpg
Đạo diễn Lee Sang Hoon giao lưu với khán giả Việt Nam.

Lời chưa nói được chọn đưa tranh giải tại DANAFF III và tổ chức công chiếu thế giới (World Premiere) ngay tại liên hoan.

Đạo diễn Lee Sang Hoon lý giải: “Tôi tin câu chuyện về sự gắn kết gia đình sẽ chạm tới trái tim khán giả Việt Nam. Hai nền văn hóa có nhiều điểm tương đồng về quan niệm gia đình, và Việt Nam là nơi thích hợp để bộ phim bắt đầu hành trình quốc tế”.

Ngoài câu chuyện trung tâm, phim còn mở rộng sang các chủ đề đương đại: ước mơ của giới trẻ, sự xa cách giữa cha mẹ và con cái tuổi teen, nạn bạo lực học đường, những vấn đề đang day dứt xã hội Hàn Quốc sau Sewol.

Bộ phim có sự tham gia của Kim Hye Eun - nữ diễn viên quen thuộc với khán giả Việt qua vai giám đốc Kang Min Jung trong Tầng lớp Itaewon.Lời chưa nói, cô hóa thân thành người mẹ dịu dàng nhưng chất chứa day dứt, mang đến hình ảnh đối lập hoàn toàn so với nét mạnh mẽ thường thấy. Tác phẩm còn có sự góp mặt của Kim Pub Lae và Kim Bo Yoon, ra rạp ngày 19/9.

Thanh Ngân
