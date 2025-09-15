Lý do cô gái 21 tuổi có mẹ bán vé số 20 năm, cha làm phụ hồ đăng quang Miss Grand Vietnam

TPO - Hà Kiều Anh cho biết ban giám khảo đồng thuận 80% Yến Nhi đăng quang Miss Grand Vietnam 2025. Ban giám khảo nhận xét nỗ lực vượt qua hoàn cảnh sống là một trong những lý do giúp cô gái 21 tuổi đăng quang ngôi vị cao nhất.

Tối 14/9, chung kết Miss Grand Vietnam 2025 khép lại với chiến thắng thuộc về Nguyễn Thị Yến Nhi, cô gái 21 tuổi đến từ Đắk Lắk. Trong cuộc phỏng vấn nhanh sau đăng quang, Yến Nhi cho biết cô lớn lên trong gia đình lao động. Ba cô làm thợ xây, mẹ cô bán vé số hơn 20 năm, gần đây theo cha cô phụ hồ, thường phải đi làm xa quê ở Đắk Lắk để có thu nhập cao hơn.

Ban tổ chức và hội đồng giám khảo cho biết chính sự nổi trội của Yến Nhi suốt thời gian tham gia Miss Grand Vietnam, cùng với nỗ lực vượt qua hoàn cảnh sống đã giúp cô đăng quang ngôi vị cao nhất.

Yến Nhi trong đêm đăng quang Miss Grand Vietnam 2025.

Chia sẻ với Tiền Phong, Trưởng ban giám khảo Hà Kiều Anh khẳng định kết quả trên được cân nhắc kỹ lưỡng. “Giám khảo tranh luận vì mỗi người có hoa hậu cho riêng mình. Nhưng khi vào họp, 80% giám khảo đồng thuận chọn Yến Nhi là hoa hậu”, Hà Kiều Anh nói.

Hà Kiều Anh chia sẻ thêm Yến Nhi nổi bật, giành vương miện nhờ sự hài hòa: “Trong 5 cô gái, Yến Nhi ứng xử thuyết phục và có phần trình diễn trội hơn hẳn. Miss Grand không chỉ đẹp mà phải tự tin. Cô ấy cũng có thế mạnh ngoại ngữ, đủ sức đại diện Việt Nam thi Miss Grand International, trong hai tuần nữa”, cô đánh giá.

Trưởng ban giám khảo Miss Grand Vietnam 2025 cũng nhấn mạnh kết quả top 5 chung cuộc và người chiến thắng MGVN dựa trên cả quá trình. Yến Nhi giữ phong độ ổn định suốt thời gian tham gia. Miss Grand đòi hỏi nhiều kỹ năng, không chỉ dừng lại ở nhan sắc.

Hoa hậu Yến Nhi (giữa) và bốn á hậu trong đêm chung kết.

Giám khảo Đoàn Thiên Ân cũng đồng tình với Hà Kiều Anh, cho rằng tỷ lệ giám khảo đồng ý với chiến thắng của Yến Nhi cao. ''Ngay trong quá trình làm việc, chúng tôi đều nhận thấy cô ấy là ứng viên sáng giá nhất, dù khán giả bên ngoài có nhiều luồng ý kiến và có hoa hậu cho riêng mình".

Miss Grand Vietnam 2022 đánh giá yếu tố khiến Yến Nhi đăng quang là câu chuyện cá nhân. “Yến Nhi có hoàn cảnh khó khăn nhưng cô ấy không xem đó là trở ngại. Cô ấy biết dùng đó là động lực để bước ra quốc tế. Thời gian gấp rút, Yến Nhi là lựa chọn phù hợp", Thiên Ân chia sẻ.

Trong khi đó, chủ tịch Miss Grand Vietnam cho biết kết quả cuối cùng dựa trên sự đồng thuận của số đông. "Yến Nhi đăng quang là kết quả của sự hợp tác và thống nhất. Chúng tôi có những góc nhìn khác nhau, nhưng đều chung mục tiêu tìm ra gương mặt xứng đáng nhất”, đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Ban tổ chức chia sẻ thêm Yến Nhi vượt trội nhờ ngoại hình sáng, tinh thần nỗ lực. Dù xuất thân trong hoàn cảnh khó khăn, cô luôn thể hiện sự quyết tâm: "Có những điểm giám khảo nhìn thấy rõ hơn khán giả. Nỗ lực và thành tích của Yến Nhi được mọi người nhìn thấy rất rõ”.