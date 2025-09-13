Bứt phá công nghiệp điện ảnh nhìn từ loạt phim Việt 500-600 tỷ đồng

TPO - Công nghiệp văn hóa đang trở thành động lực mới của Việt Nam, trong đó điện ảnh nổi lên như lĩnh vực giàu tiềm năng. Thành công của "Mưa đỏ" cho thấy kho tư liệu lịch sử chính là nền tảng để Hiệp hội và giới làm phim định hình hướng đi bền vững.

Ngày 13/9, Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam (VCIDA) giới thiệu buổi ra mắt với chủ đề “Công nghiệp Văn hóa Việt - Sức mạnh mềm kỷ nguyên số”.

Chương trình công bố loạt kế hoạch trọng điểm của VCIDA giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn 2045, trong đó tập trung xây dựng các đề án, dự án phát triển công nghiệp văn hóa và khẳng định vai trò của Việt Nam trong nền kinh tế sáng tạo toàn cầu.

Đây được xem là bước khởi đầu cho những hoạt động hợp tác thiết thực, nhằm tạo ra giá trị văn hóa có thể lan tỏa trong nước và xuất khẩu ra thế giới.

Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 541/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ ngày 30/5/2025. Hiệp hội được kỳ vọng góp phần thúc đẩy sự hình thành và lan tỏa các sản phẩm văn hoá đặc sắc, nâng cao sức hút của Việt Nam đối với du khách quốc tế, đồng thời mở rộng cơ hội đưa sản phẩm văn hoá Việt ra thị trường toàn cầu.

‘Văn hóa là tâm hồn, thứ AI không thể thay thế con người’

Trong phần phát biểu khai mạc chương trình, NSND Vương Duy Biên - Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch VCIDA - nhận định sự kiện ra mắt Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam là cột mốc quan trọng và là nơi quy tụ những người làm văn hóa, yêu văn hóa và mong muốn lan tỏa giá trị văn hóa vốn là tâm hồn của dân tộc.

Từ những trải nghiệm gần đây, ông dẫn chứng về các hoạt động trong dịp Quốc khánh 2/9, từ những chương trình nghệ thuật đến bộ phim Mưa đỏ đang tạo hiệu ứng xã hội mạnh mẽ. Những sự kiện truyền cảm hứng lớn trong xã hội, chứng minh rằng khi làm bằng cái tâm, văn hóa có tác dụng lan tỏa và truyền cảm hứng cho người dân, đồng thời giúp giữ gìn bản sắc dân tộc.

NSND Vương Duy Biên (giữa) phát biểu tại chương trình.

NSND Vương Duy Biên khẳng định công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo AI đang phát triển mạnh mẽ nhưng không thể thay thế tâm hồn con người.

“Văn hóa mới là tâm hồn cho trái tim. Bởi vậy, ở bất kỳ lĩnh vực nào của đời sống, văn hóa luôn giữ vai trò cốt lõi, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay. Trong thế giới phẳng, người Việt Nam cần phải đồng lòng giữ gìn văn hóa như niềm tự hào dân tộc”, ông nhận định.

Nói về sứ mệnh của Hiệp hội, NSND Vương Duy Biên cho rằng lớp trẻ cần được truyền cảm hứng để tham gia giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa. “Hiệp hội quan tâm đặc biệt đến việc cùng chung sức gìn giữ văn hóa Việt Nam, đồng thời biết ứng dụng công nghệ để làm văn hóa hấp dẫn hơn, để hình ảnh Việt Nam và con người Việt Nam đẹp hơn trong mắt thế giới. Điều này giúp tăng vị thế đất nước, đồng thời tạo sự tự tin cho mỗi người Việt Nam khi bước ra hợp tác quốc tế", ông chia sẻ thêm.

NSND Vương Duy Biên nhắc đến tầm quan trọng của TPHCM trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa. Ông cho rằng TPHCM là đô thị đặc biệt, có điều kiện để đi đầu trong việc phát triển văn hóa. Vì thế Hiệp hội sẽ sớm thành lập văn phòng đại diện tại TPHCM để kết nối cùng các sở, ban, ngành địa phương. Ông bày tỏ kỳ vọng rằng từ đây, thành phố sẽ trở thành “đầu tàu dẫn dắt các địa phương khác".

Chủ tịch VCIDA gửi thông điệp hiệp hội sẽ luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, nghệ sĩ và các đơn vị quản lý để chung sức đưa văn hóa Việt Nam lan tỏa ra thế giới.

Kỳ vọng đưa phim chiến tranh Việt lan tỏa thế giới sau thành công Mưa đỏ

Trong bức tranh tổng thể ngành công nghiệp văn hóa, điện ảnh đang là lĩnh vực được quan tâm sâu rộng, đặc biệt gần đây liên tiếp xuất hiện phim đạt doanh thu trăm tỷ đồng, đặc biệt là Mưa đỏ thu hơn 620 tỷ đồng, lập kỷ lục phim Việt có doanh số nhất mọi thời.

Trước câu hỏi về vị thế của công nghiệp điện ảnh trong bức tranh tổng thể ngành công nghiệp văn hóa, NSND Vương Duy Biên lấy dẫn chứng từ bộ phim Mưa đỏ. Ông nhận định bộ phim do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất là hiện tượng đáng chú ý của điện ảnh Việt Nam thời gian qua. Doanh thu phim tăng liên tục chỉ trong ít ngày, hiện đạt hơn 620 tỷ đồng và đưa ra dự đoán tác phẩm vượt mốc 700 tỷ đồng.

Ông cho rằng Mưa đỏ là tác phẩm điện ảnh có chất lượng tốt, dù vẫn còn những điểm cần hoàn thiện. “Đây là bộ phim vừa có giá trị nghệ thuật, vừa truyền tải được cảm xúc chân thực đến công chúng. Điều đáng mừng là khán giả đến rạp với số lượng rất lớn, chứng tỏ phim không chỉ đạt về nghệ thuật mà còn có sức hút thương mại”, NSND Vương Duy Biên đánh giá.

Ông nhấn mạnh thành công của Mưa đỏ đã tạo cảm hứng mạnh mẽ cho khán giả, đặc biệt là giới trẻ. Bộ phim truyền cảm hứng rõ rệt, khơi gợi suy nghĩ sâu sắc về chất lượng tác phẩm điện ảnh Việt Nam. Từ đó, ông tin rằng điện ảnh trong nước hoàn toàn có thể tìm kiếm chỗ đứng ở thị trường quốc tế.

Ở góc nhìn lịch sử, NSND Vương Duy Biên cho rằng Việt Nam sở hữu nhiều nguồn tư liệu về chiến tranh, nhưng trước đây phim về đề tài chưa được đầu tư xứng đáng. Ông kỳ vọng từ thành công của Mưa đỏ, các nhà làm phim quan tâm hơn để tiếp tục khai thác chủ đề này với chất lượng cao, thậm chí có thể đưa tác phẩm ra thế giới.

Về câu chuyện “phim Nhà nước đặt hàng và tư nhân sản xuất”, NSND Vương Duy Biên nói vấn đề được đặt ra từ hơn 10 năm trước. Sau thành công của Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, cách phối hợp “công - tư” mang lại nhiều hiệu quả thực tế.

“Trước đây, Bộ Văn hóa từng đặt hàng phim, thậm chí thử nghiệm sản xuất, và có những tác phẩm thành công về chất lượng và thắng lợi phòng vé. Từ đó, việc đặt hàng và mở rộng phạm vi sản xuất ngày càng phổ biến, phát triển ngành công nghiệp điện ảnh”, ông nhấn mạnh.