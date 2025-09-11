Giá vàng thế giới neo cao kỷ lục, chứng khoán diễn biến trái chiều

TPO - Giá vàng thế giới neo quanh đỉnh kỷ lục trong phiên giao dịch ngày 11/9. Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương biến động trái chiều với Nikkei 225 của Nhật Bản lập đỉnh mới, Phố Wall tiếp tục xác lập kỷ lục sau loạt số liệu cho thấy lạm phát hạ nhiệt.

Giá vàng neo cao

Sáng 11/9, giá vàng thế giới giảm nhẹ nhưng vẫn neo gần mức cao kỷ lục khi nhà đầu tư chờ dữ liệu lạm phát tiêu dùng Mỹ. Vàng giao ngay giảm 0,2% xuống 3.633,97 USD/ounce. Hợp đồng vàng kỳ hạn Mỹ giao tháng 12 lùi 0,3% còn 3.671,90 USD/ounce. Vàng thỏi đã đạt đỉnh lịch sử 3.673,95 USD/ounce hôm thứ Ba.

Các chuyên gia cho rằng kim loại quý đang trong giai đoạn tích lũy sau đà tăng mạnh gần đây. Ilya Spivak - Trưởng bộ phận kinh tế vĩ mô toàn cầu tại Tastylive - nhận định: “Giá vàng dường như đang củng cố mức tăng gần đây khi thị trường chờ đợi dữ liệu CPI của Mỹ và ý nghĩa của nó đối với kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed”.

Thị trường kỳ vọng dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 0,3% so với tháng trước và 2,9% so với cùng kỳ, cao hơn mức 2,7% trong tháng 7. Báo cáo giá sản xuất cho thấy mức giảm bất ngờ trong tháng 8, cùng với số liệu việc làm yếu, khiến nhiều nhà đầu tư tin rằng Fed sẽ sớm nới lỏng chính sách.

Spivak cảnh báo nếu CPI cao hơn dự kiến, đồng USD có thể tăng giá và gây áp lực điều chỉnh lên vàng. Tuy nhiên, ông cho rằng khả năng giảm sâu không lớn: “Mức giảm có thể bị hạn chế vì thị trường khó từ bỏ kỳ vọng cắt giảm lãi suất ngay cả khi chúng bị trì hoãn thêm”.

Theo công cụ FedWatch của CME, Fed gần như giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tuần tới, trong khi khả năng giảm 50 điểm cơ bản bị đánh giá rất thấp. Lãi suất thấp thường hỗ trợ vàng vì kim loại quý không sinh lời.

Giá bạc giao ngay giảm 0,1% xuống 41,10 USD/ounce; bạch kim lùi 0,2% còn 1.383,50 USD; trong khi palladium giữ ổn định ở mức 1.173,45 USD.

Chứng khoán diễn biến trái chiều

Cùng ngày, thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương diễn biến trái chiều. Nikkei 225 của Nhật Bản lập đỉnh mới 44.396,95 điểm. Đà tăng chủ yếu nhờ nhóm cổ phiếu công nghệ và năng lượng, trong đó SoftBank Group vọt hơn 10% sau hai phiên liên tiếp. Cổ phiếu này hưởng lợi từ thông tin OpenAI ký hợp đồng điện toán đám mây trị giá 300 tỷ USD kéo dài 5 năm với Oracle.

Giới phân tích cho rằng sự kiện này đang tạo hiệu ứng dây chuyền tích cực cho SoftBank. Andrew Jackson - Giám đốc chiến lược cổ phiếu Nhật Bản tại ORTUS Advisors - bình luận: “Hãy chờ đợi một cú hích lớn cho SoftBank, khi các nhà đầu tư kết nối các điểm giữa sự kiện này và mối liên hệ với Oracle, trong khi chỉ vài tháng trước, Masayoshi Son và Larry Ellison đã đứng cạnh nhau khi Trump công bố chương trình Stargate”.

Ngoài SoftBank, cổ phiếu Mitsui Mining and Smelting tăng hơn 5%, còn Fujikura tăng 4%. Chỉ số Topix cùng chiều, nhích 0,2%.

Tại các thị trường khác, Kospi của Hàn Quốc tăng 0,65% và Kosdaq tăng 0,39%. Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đại lục bật 1,77%, Shanghai Composite tăng 1,12%. Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) giảm 0,29% và Hang Seng Tech đi ngang. S&P/ASX 200 của Australia giảm 0,44%. Tại Ấn Độ, Nifty 50 gần như đi ngang, còn Sensex tăng 0,15%.

Chứng khoán Mỹ phiên 10/9 tiếp tục thiết lập kỷ lục mới sau số liệu lạm phát sản xuất hạ nhiệt. S&P 500 tăng 0,3% lên 6.532,04 điểm, mức đóng cửa cao nhất lịch sử, sau khi chạm 6.555,97 điểm trong phiên.

Nasdaq Composite nhích 0,03% lên 21.886,06 điểm. Dow Jones mất 220,42 điểm, tương đương 0,48%, xuống 45.490,92 điểm do áp lực từ cổ phiếu Apple sau thông tin iPhone mới không tạo được kỳ vọng với giới đầu tư.