Giá vàng thế giới lập đỉnh cao mới

TPO - Giá vàng thế giới tiếp tục lập đỉnh mới trong phiên giao dịch hôm nay (9/9) do đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu giảm. Thị trường sôi động giữa lúc giới đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất ngay trong tháng 9.

Giá vàng lập đỉnh

Trong phiên giao dịch hôm nay, giá vàng giao ngay tăng 0,4% lên 3.651,38 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai Mỹ giao tháng 12 cũng tăng 0,4% lên 3.690,90 USD.

Tim Waterer - chuyên gia phân tích thị trường trưởng của KCM Trade - nhận định: “Giá vàng tiếp tục tăng với điều kiện Ngân hàng Trung ương Mỹ thực hiện đúng kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất nhiều lần”.

Dữ liệu việc làm mới công bố cho thấy thị trường lao động Mỹ đang suy yếu rõ rệt, khi tăng trưởng việc làm tháng 8 giảm mạnh và tỷ lệ thất nghiệp lên tới 4,3% - mức cao nhất gần bốn năm. Điều này củng cố khả năng Fed có động thái nới lỏng chính sách ngay trong tuần tới.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, giới giao dịch đang định giá 89,4% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản, 10,6% khả năng giảm tới 50 điểm cơ bản.

Giá vàng mở rộng đà tăng kỷ lục mới.

Việc lãi suất giảm tạo áp lực lên đồng USD và lợi suất trái phiếu, qua đó gia tăng sức hấp dẫn của vàng vốn là tài sản không sinh lời. Chỉ số USD Mỹ (.DXY) rơi xuống mức thấp nhất trong gần bảy tuần, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chạm đáy năm tháng.

Các nhà đầu tư hiện chờ đợi loạt số liệu kinh tế mới, trong đó có chỉ số giá sản xuất (PPI) công bố ngày thứ Tư và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) công bố ngày thứ Năm, để tìm thêm manh mối về định hướng chính sách của Fed.

“Chất xúc tác tiềm năng trong ngắn hạn là dữ liệu lạm phát của Mỹ trong tuần này thấp hơn kỳ vọng. Điều này có thể khiến Fed tăng mức độ ôn hòa tại cuộc họp tháng 9 và có thể đẩy nhanh tham vọng đạt mức 3.700 USD của giá vàng”, ông Waterer đánh giá thêm.

Nhờ đồng USD suy yếu, sự tích lũy mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương, chính sách tiền tệ nới lỏng và tình hình địa chính trị bất ổn, giá vàng tăng tới 38% từ đầu năm, sau khi tăng 27% trong năm 2024.

Giá bạc giao ngay tăng 0,1% lên 41,36 USD/ounce, bạch kim tăng 1% lên 1.396,42 USD, trong khi palladium tăng 1,4% lên 1.149,47 USD.

Giá cổ phiếu khởi sắc

Thị trường chứng khoán châu Á khởi sắc trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, được thúc đẩy bởi kỳ vọng Fed sớm hạ lãi suất ngay trong tuần tới, bất chấp những biến động chính trị toàn cầu đang khiến giới đầu tư ngoại hối và trái phiếu thận trọng.

Chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương bên ngoài Nhật Bản tăng 0,2% trong phiên sáng, nối tiếp đà tăng của Phố Wall đêm qua. Nasdaq ghi nhận mức đóng cửa cao kỷ lục. Hợp đồng tương lai Nasdaq tiếp tục tăng nhẹ 0,06%, còn hợp đồng tương lai S&P 500 nhích 0,05%.

Cổ phiếu khởi sắc trong phiên giao dịch sáng nay.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei tăng gần 1% nhờ đồng yên yếu hơn, đồng thời chịu tác động sau thông tin Thủ tướng Shigeru Ishiba từ chức. Trong khi đó, hợp đồng tương lai EUROSTOXX 50 giảm 0,17%, hợp đồng tương lai FTSE lùi 0,04% và hợp đồng tương lai DAX giảm 0,22%.

Jose Torres - chuyên gia kinh tế cấp cao tại Interactive Brokers - cho biết: “Số liệu PPI và CPI đều có khả năng ảnh hưởng đến tốc độ điều chỉnh chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương. Dữ liệu CPI giảm, thị trường lao động suy yếu làm tăng khả năng Fed hạ lãi suất tới 50 điểm cơ bản".

Các biến động chính trị gần đây, từ việc Thủ tướng Pháp Francois Bayrou bị phế truất, đảng cầm quyền Argentina thất bại trong bầu cử, cho đến sự thay đổi bất ngờ Bộ trưởng Tài chính Indonesia, đang tạo thêm rủi ro cho thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, đồng USD suy yếu phần nào hạn chế mức lỗ của nhiều đồng tiền khác.

Tại Mỹ, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm giảm xuống mức thấp nhất năm tháng, còn 3,4966%, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm lùi về 4,0494%.

Trong lĩnh vực hàng hóa, giá dầu cũng tăng trong phiên thứ Ba sau quyết định OPEC+ nâng sản lượng ít hơn dự báo. Dầu Brent tăng 0,36% lên 66,26 USD/thùng, còn dầu thô Mỹ tăng 0,37% lên 62,49 USD/thùng.