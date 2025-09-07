Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

'Mưa đỏ' chính thức hất đổ kỷ lục của Trấn Thành

Trạch Dương
TPO - "Mưa đỏ" chính thức vượt mốc 552 tỷ đồng sau 17 ngày ra rạp. Bộ phim phá kỷ lục của "Mai", tác phẩm từng đưa Trấn Thành lên ngôi vương phòng vé Việt.

Chiều 7/9, bộ phim Mưa đỏ ghi nhận doanh thu hơn 552 tỷ đồng, trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời, vượt qua kỷ lục trước đó của Mai (551,2 tỷ đồng) do Trấn Thành đạo diễn. Trong ngày cuối tuần, phim thu khoảng 30 tỷ đồng từ 2.600 vé/4.600 suất chiếu (toàn bộ số liệu dựa trên Box Office Vietnam).

Điểm đáng chú ý, Mưa đỏ chỉ mất 17 ngày để vượt qua Mai, thiết lập ngôi vương mới tại phòng vé Việt. Trước khi chính thức vượt kỷ lục, tác phẩm đã liên tiếp tạo ra những con số ấn tượng.

Chỉ sau kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài bốn ngày, phim nâng tổng doanh số lên 450 tỷ đồng. Trong hai ngày cao điểm 1-2/9, Mưa đỏ đạt trên 50 tỷ đồng/ngày, vượt xa thành tích 43,9 tỷ đồng/ngày của Mai, vốn được xem là “tường thành” phòng vé khó ai vượt được.

Sau giai đoạn cao trào, đến sáng 3/9 khi khán giả trở lại nhịp làm việc thường nhật, doanh thu phim có phần chững lại, đạt 19,3 tỷ đồng từ hơn 237.000 vé qua gần 5.000 suất chiếu.

Hình ảnh những người lính trong Mưa đỏ.

Tuy nhiên, đây vẫn là mức vượt trội so với mặt bằng chung, giúp Mưa đỏ duy trì vị thế thống lĩnh. Đến ngày 5/9, tác phẩm chính thức cán mốc 500 tỷ đồng chỉ sau 15 ngày, nhanh hơn khoảng 5 ngày so với Mai.

Trước đó, đại diện của Box Office Vietnam nhận định Mưa đỏ có mức lấp đầy đạt hơn 68%, liên tục cháy vé tại các cụm rạp ở Hà Nội và TPHCM, tạo nên cơn sốt hiếm có và liên tiếp lập kỷ lục.

Mức tăng của Mưa đỏ nhanh đến nỗi nằm ngoài dự đoán của truyền thông, chuyên gia phim ảnh. Bộ phim lấy bối cảnh Thành cổ Quảng Trị càng gây bất ngờ hơn khi liên tiếp phá kỷ lục của Trấn Thành.

Khán giả xem phim Mưa đỏ tại Hà Nội đóng góp 1/3 tổng doanh số bộ phim, đồng thời cũng là địa phương có tỷ lệ lấp đầy cao nhất, doanh số cao nhất và vé bán được nhiều nhất. Những năm trước đây, thị trường khán giả khu vực phía Nam, đặc biệt là TPHCM luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong bảng tổng kết doanh thu của các bộ phim điện ảnh.

Mưa đỏ là phim điện ảnh chiến tranh lấy cảm hứng từ sự kiện lịch sử 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Ra rạp dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9, phim nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận khi tái hiện không khí chiến trường khốc liệt, xây dựng tinh thần người lính kiên cường, bất khuất.

Trạch Dương
