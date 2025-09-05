Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Chiêu của Trung Lùn

Trạch Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Giữa lúc "Mưa đỏ" thống trị phòng vé, đạo diễn chọn cách tung phiên bản mới của "Làm giàu với ma 2". Đây được xem như “chiêu” của Trung Lùn giúp phim giữ nhiệt sau kỳ nghỉ lễ 2/9.

Ngày 5/9, phòng vé ghi nhận Mưa đỏ tiếp tục dẫn đầu khi thu về 10,86 tỷ đồng từ 119.091 vé/4.432 suất chiếu. Dù vẫn ở vị trí dẫn đầu và đang có tổng doanh số khoảng 483 tỷ đồng, doanh thu Mưa đỏ dần chậm lại.

Đứng vị trí thứ hai là Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn. Bộ phim của đạo diễn Trung Lùn đạt 1,14 tỷ đồng với 13.660 vé từ 1.307 suất chiếu.

Giữa lúc thị trường giảm dần sự chú ý vào Mưa đỏ, ê-kíp Làm giàu với ma 2 đưa thêm chiến lược đẩy doanh thu phòng vé. Nhà sản xuất cho biết họ phát hành bản phim mới, có nhiều chỉnh sửa so với tác phẩm đang chiếu rạp.

Ê-kíp cho biết bản phim mới được điều chỉnh theo hướng “nhanh hơn, kịch tính hơn, hài hước hơn” nhưng giữ nguyên khung cốt truyện hành trình đưa xác ca sĩ chết đuối về quê để đổi phần thưởng chiếc nhẫn hột xoàn trị giá 9 tỷ đồng.

lgvm-2-r2-1933-749.jpg
lgvm-2-r2-12971.jpg
lgvm-2-r2-12733.jpg
Trung Lùn tung bản phim mới của Làm giàu với ma 2.

Dù tung ra chiêu mới, đạo diễn Trung Lùn cho biết ông do dự khi nghĩ đến việc rút ngắn thời lượng phim. Đạo diễn cuối cùng vẫn chọn cách tung bản dựng mới của Làm giàu với ma 2 ra rạp, sau khi nghe góp ý của toàn ê-kíp.

“Ban đầu tôi hơi quan ngại về việc bản phim đã ra rạp nhưng thay đổi thời lượng. Tuy nhiên, tôi nghĩ ý kiến góp ý của khán giả hợp lý. Tôi đã cố gắng để chỉnh sửa bản phim mới kịch tính hơn, nhưng không làm giảm đi tính trải nghiệm khi xem”, Trung Lùn chia sẻ thêm.

Đạo diễn cho biết bản phim mới giữ nguyên đường dây câu chuyện, chỉ rút gọn trường đoạn kéo dài. Trước đó, khán giả góp ý thời lượng phim quá dài dù có nhiều phân cảnh gây cười, hành động kịch tính.

"Khán giả cũ hay khán giả mới đều dễ dàng thưởng thức câu chuyện", Trung Lùn chia sẻ thêm.

Trước khi nỗ lực vực dậy Làm giàu với ma 2, truyền thông xuất hiện một số thông tin so sánh phim của Trung Lùn với Mưa đỏ. Đáp lại, Trung Lùn cho rằng anh không so sánh vì cả hai có hướng đi khác nhau.

“Phim của tôi chỉ là phim thương mại, tôi không dám so sánh đâu”, Trung Lùn nói.

Trung Lùn cũng cho rằng phim thương mại mục tiêu trước hết phải là giải trí, làm sao để khán giả tới rạp cảm thấy thoải mái nhất.

"Ai cũng mong muốn yếu tố nghệ thuật trong phim điện ảnh, nhưng với phim giải trí thì không đặt nặng quá. Doanh thu phim cũng rất quan trọng. Phần một có doanh thu tốt thì chúng tôi mới có vốn đầu tư cho phần hai hoành tráng hơn", đạo diễn chia sẻ.

Nam diễn viên cũng chia sẻ anh áp lực khi đưa Làm giàu với ma 2 cạnh tranh với Mưa đỏ, đồng thời là tín hiệu tốt.

“Áp lực chắc chắn là có, nhưng đó là tín hiệu vui. Trong một tháng có nhiều phim Việt ra rạp, đó là sự cạnh tranh công bằng. Phim mạnh thì trụ lại, phim yếu thì phải rời rạp”, anh chia sẻ thêm.

Trạch Dương
#Chiêu của Trung Lùn #Làm giàu với ma 2 #phim giải trí Việt Nam #phim thương mại Việt Nam #phản hồi khán giả phim Việt #đánh giá phòng vé phim Việt #chiến lược phòng vé phim Việt #đạo diễn Trung Lùn #bản dựng phim mới #doanh thu phim Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục