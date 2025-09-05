Chiêu của Trung Lùn

TPO - Giữa lúc "Mưa đỏ" thống trị phòng vé, đạo diễn chọn cách tung phiên bản mới của "Làm giàu với ma 2". Đây được xem như “chiêu” của Trung Lùn giúp phim giữ nhiệt sau kỳ nghỉ lễ 2/9.

Ngày 5/9, phòng vé ghi nhận Mưa đỏ tiếp tục dẫn đầu khi thu về 10,86 tỷ đồng từ 119.091 vé/4.432 suất chiếu. Dù vẫn ở vị trí dẫn đầu và đang có tổng doanh số khoảng 483 tỷ đồng, doanh thu Mưa đỏ dần chậm lại.

Đứng vị trí thứ hai là Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn. Bộ phim của đạo diễn Trung Lùn đạt 1,14 tỷ đồng với 13.660 vé từ 1.307 suất chiếu.

Giữa lúc thị trường giảm dần sự chú ý vào Mưa đỏ, ê-kíp Làm giàu với ma 2 đưa thêm chiến lược đẩy doanh thu phòng vé. Nhà sản xuất cho biết họ phát hành bản phim mới, có nhiều chỉnh sửa so với tác phẩm đang chiếu rạp.

Ê-kíp cho biết bản phim mới được điều chỉnh theo hướng “nhanh hơn, kịch tính hơn, hài hước hơn” nhưng giữ nguyên khung cốt truyện hành trình đưa xác ca sĩ chết đuối về quê để đổi phần thưởng chiếc nhẫn hột xoàn trị giá 9 tỷ đồng.

Trung Lùn tung bản phim mới của Làm giàu với ma 2.

Dù tung ra chiêu mới, đạo diễn Trung Lùn cho biết ông do dự khi nghĩ đến việc rút ngắn thời lượng phim. Đạo diễn cuối cùng vẫn chọn cách tung bản dựng mới của Làm giàu với ma 2 ra rạp, sau khi nghe góp ý của toàn ê-kíp.

“Ban đầu tôi hơi quan ngại về việc bản phim đã ra rạp nhưng thay đổi thời lượng. Tuy nhiên, tôi nghĩ ý kiến góp ý của khán giả hợp lý. Tôi đã cố gắng để chỉnh sửa bản phim mới kịch tính hơn, nhưng không làm giảm đi tính trải nghiệm khi xem”, Trung Lùn chia sẻ thêm.

Đạo diễn cho biết bản phim mới giữ nguyên đường dây câu chuyện, chỉ rút gọn trường đoạn kéo dài. Trước đó, khán giả góp ý thời lượng phim quá dài dù có nhiều phân cảnh gây cười, hành động kịch tính.

"Khán giả cũ hay khán giả mới đều dễ dàng thưởng thức câu chuyện", Trung Lùn chia sẻ thêm.

Trước khi nỗ lực vực dậy Làm giàu với ma 2, truyền thông xuất hiện một số thông tin so sánh phim của Trung Lùn với Mưa đỏ. Đáp lại, Trung Lùn cho rằng anh không so sánh vì cả hai có hướng đi khác nhau.

“Phim của tôi chỉ là phim thương mại, tôi không dám so sánh đâu”, Trung Lùn nói.

Trung Lùn cũng cho rằng phim thương mại mục tiêu trước hết phải là giải trí, làm sao để khán giả tới rạp cảm thấy thoải mái nhất.

"Ai cũng mong muốn yếu tố nghệ thuật trong phim điện ảnh, nhưng với phim giải trí thì không đặt nặng quá. Doanh thu phim cũng rất quan trọng. Phần một có doanh thu tốt thì chúng tôi mới có vốn đầu tư cho phần hai hoành tráng hơn", đạo diễn chia sẻ.

Nam diễn viên cũng chia sẻ anh áp lực khi đưa Làm giàu với ma 2 cạnh tranh với Mưa đỏ, đồng thời là tín hiệu tốt.

“Áp lực chắc chắn là có, nhưng đó là tín hiệu vui. Trong một tháng có nhiều phim Việt ra rạp, đó là sự cạnh tranh công bằng. Phim mạnh thì trụ lại, phim yếu thì phải rời rạp”, anh chia sẻ thêm.