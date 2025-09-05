Yếu tố đẩy giá vàng, chứng khoán thế giới tăng cao

TPO - Giá vàng tăng và đang hướng đến tuần giao dịch tốt nhất trong 3 tháng, nhờ kỳ vọng ngày càng lớn rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong tháng này, khi thị trường chờ đợi dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ công bố cuối ngày.

Giá vàng tiếp tục tăng

Trong phiên giao dịch hôm nay (5/9), giá vàng giao ngay tăng 0,3% lên 3.556,21 USD/ounce, gần mức kỷ lục 3.578,50 USD xác lập hôm thứ Tư. Tính chung cả tuần, kim loại quý này đã tăng 3,2%.

Giá vàng kỳ hạn Mỹ giao tháng 12 cũng nhích 0,2% lên 3.615 USD.

Ông Tim Waterer - chuyên gia phân tích thị trường chính tại KCM Trade - nhận định: “Giá vàng tăng dần trong ngày khi nhà giao dịch không muốn đẩy giá lên cao, đến khi dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp công bố”.

Giá vàng hướng đến đà tăng mạnh.

Ông Tim Waterer cho rằng xu hướng thị trường đang thúc đẩy giá vàng, bao gồm triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất, nỗ lực của ông Trump khiến Fed trở nên ôn hòa hơn, căng thẳng Nga - Ukraine chưa hạ nhiệt.

Dữ liệu mới nhất cho thấy, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ tăng mạnh, trong khi báo cáo việc làm của ADP ghi nhận số lượng việc làm mới trong khu vực tư nhân tháng 8 thấp hơn kỳ vọng.

Điều này củng cố quan điểm Fed sẽ hành động. Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết ông ủng hộ việc cắt giảm lãi suất ngay trong cuộc họp tháng 9. Theo công cụ FedWatch của CME, giới đầu tư hiện định giá gần như 100% khả năng Fed hạ lãi suất 25 điểm cơ bản vào ngày 17/9.

Trong bối cảnh lãi suất thấp có lợi cho vàng, nhà đầu tư tiếp tục theo dõi chặt chẽ dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp.

Giá bạc giao ngay tăng 0,4% lên 40,85 USD/ounce, đánh dấu tuần tăng thứ ba liên tiếp; bạch kim tăng 1,3% lên 1.385,01 USD; palladium nhích 0,3% lên 1.129 USD.

Chứng khoán tăng điểm

Tại châu Á, chứng khoán tăng điểm theo đà đi lên của Phố Wall, sau khi S&P 500 đóng cửa ở mức cao kỷ lục (+0,8%) và Nasdaq tăng 1% trong phiên thứ Năm.

Hợp đồng tương lai S&P 500 sáng nay tăng 0,1%, Nasdaq tăng 0,3%.

Nikkei 225 (Nhật Bản) và chỉ số chuẩn Đài Loan (Trung Quốc) đều tăng 0,8%, Hang Seng (Hong Kong, Trung Quốc) và CSI300 (Trung Quốc) cộng thêm khoảng 0,4%, còn ASX 200 (Australia) tăng 0,3%.

Thị trường châu Á có dấu hiệu tăng điểm.

Kyle Rodda - chuyên gia tại Capital.com - cho biết: “Dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp có thể là thời điểm quyết định tương lai của thị trường. Câu hỏi quan trọng là liệu Fed có đang ở đúng vị thế để hạ lãi suất và hỗ trợ nền kinh tế hay không”.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục giảm, phản ánh niềm tin Fed sớm nới lỏng chính sách. Lợi suất kỳ hạn 30 năm giảm còn 4,8410%, mức thấp nhất ba tuần, lợi suất kỳ hạn 10 năm và 2 năm đều xuống đáy bốn tháng lần lượt là 4,1530% và 3,5816%.

Tại Nhật Bản, lợi suất trái phiếu 30 năm giảm còn 3,235%, sau khi chạm mức cao kỷ lục 3,255% hôm thứ Tư.

Chỉ số USD giảm 0,1% xuống 98,095 trong phiên châu Á, xóa đi phần tăng nhẹ trước đó. Tuy nhiên, tính cả tuần, đồng bạc xanh vẫn tăng 0,3% nhờ cú bứt phá hôm thứ Ba khi đồng yên và bảng Anh suy yếu vì lo ngại tài chính.